Как во время кризиса увеличить прибыль и продолжить развиваться?

Отвечает Председатель Правления "Коммерческого Индустриального Банка" Татьяна Путинцева.

Всегда интересно узнавать, как работает тот или иной бизнес, особенно в кризис.

Сегодня мы поговорим с Председателем Правления "Коммерческого Индустриального Банка" Татьяной Владимировной Путинцевой о том, как карантин повлиял на банковский бизнес, как удалось сохранить прибыльность и продолжить активное развитие.

"Коммерческий Индустриальный Банк" за 27 лет существования на украинском рынке пережил не одни сложные времена, но всегда продолжал расти и развиваться, не смотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Банк успешно преодолел несколько месяцев турбулентности в экономике страны, вышел на высокий уровень прибыльности не утратил динамики. Какая антикризисная стратегия выбрана банком, мы поговорили с Татьяной Владимировной.

"Кризисы цикличны, они приходят и уходят, а клиенты – высшая ценность. Единственный способ их сохранить – понять их проблемы и помочь с ними справиться"

– Татьяна Владимировна, не секрет, что пандемия и карантинные ограничения нанесли сильный удар по бизнесу, в том числе банковскому. Снизилось качество кредитных портфелей, а доходы уменьшились.

Большинство банков оптимизируют сеть отделений, приостанавливают активное кредитование и уменьшают расходы…

– Безусловно, кризис коснулся всех участников рынка. Банковский сектор ощутил на себе сильный удар. Из-за карантина закрылись многие предприятия, особенно в сфере услуг.

Владельцы лишились дохода, люди потеряли рабочие места. Все это бумерангом коснулось банков, как розницу, так и корпоративный бизнес.

Без финансовой стабильности клиентам стало тяжело обслуживать кредиты, начался отток депозитных вкладов, уменьшилось количество пролонгаций и объем расчетных операций.

В частности, увеличились операционные расходы, а удаленная работа требовала дополнительного программного обеспечения, организации транспорта для сотрудников, закупки антисептических средств… Список большой.

– Выполнение рекомендаций НБУ по кредитным каникулам и введение собственных программ лояльности для клиентов тоже сказались на прибыли?

– Разумеется, но оставить клиентов без поддержки в такой не простой период было бы неприемлемо. В самом начале карантина мы сделали ряд шагов навстречу клиентам, чтобы помочь уменьшить нагрузку на их бизнес. Ведь кризисы приходят и уходят, а клиенты высшая ценность и единственный способ их сохранить – понять их проблемы и помочь с ними справиться.

Уменьшение кредитной нагрузки в период кризиса – это не просто помощь, а во многих случаях – это реальное спасение.

Поэтому на период карантина с 1 марта по 30 апреля 2020 мы отказались от штрафных санкций и начисления повышенных процентных ставок на просроченную задолженность.

Мы рассматриваем обращения о реструктуризации срочных кредитов на условиях, рекомендованных НБУ, и отсрочки в оплате основного долга по кредитным договорам.

- Как Банк отреагировал на угрозу коронавируса, вы закрывали отделения?

– Генри Киссинджер, описывая кризисные явления в экономике, как-то сказал: "В кризисной ситуации самый дерзкий курс часто бывает самым безопасным".

Закрытие отделений не принесло бы пользы ни нам, ни нашим клиентам.

Все отделения работали во время карантина, соблюдая санитарный режим и особый график обслуживания. Используя советы МОЗ Украины, мы ввели комплекс мер дополнительной защиты как клиентов, так и сотрудников, максимально минимизировав риски распространения вируса.

Помещения банка несколько раз в день проходят специальную дезинфекцию и проветривание, а сотрудники работают в медицинских масках, перчатках и обеспечены антисептиками.

В отделение Банка одновременно допускается не более пяти посетителей исключительно в средствах индивидуальной защиты – масках, с обеспечением безопасной социальной дистанции. Часть сотрудников переведены на дистанционную работу. Некоторые совещания проводятся в онлайн-режиме. Такое положение будет сохраняться до полной отмены карантина в Украине.

"В шоковых ситуациях крайне важно оперативно принимать сложные решения, а еще важнее их быстро имплементировать"

– Как же удалось сохранить прибыльность банка и динамику роста в таких непростых условиях? Открытые рейтинги и отчетности "Коммерческого Индустриального Банка" показывают, что вы сохраняете динамику и наращиваете прибыль.

– В шоковых ситуациях крайне важно оперативно принимать сложные решения, а еще важнее их быстро имплементировать.

Если момент выбран неподходящий, решение неверное, то бизнес легко сорвется в неконтролируемое пике с крайне негативными последствиями. Нам удалось выбрать правильный момент для диверсификации рисков, сохранить контроль над ситуацией.

Для этого была проделана объёмная робота как ТОП-менеджментом, так и всей командой АТ "КИБ".

Во время "жесткого" карантина прибыль оказалась меньше прогнозируемой, но уже летом мы выровнялись и фактически вышли на "бескризисный" уровень.

– Как это выглядит в цифрах?

– За первое полугодие 2020 года, ключевые балансовые показатели демонстрировали прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы выросли на 52%, а собственный капитал на 10%. Объем средств физических лиц с начала года вырос на 21,8%. По итогам первого полугодия 2020-го нам удалось получить прибыль в объеме 8,1 млн гривен. Несмотря на кризис, это довольно хороший показатель.

К примеру прибыль Банка по итогам первого полугодия 2019 года была на 29,5% меньше.

Выросли все ключевые статьи доходов. Только комиссионные доходы показали прирост на 186,3% и составили 77,4 млн гривен.

– То есть, вы продолжили расти, несмотря на ситуацию?

– Мы выбрали стратегию роста, поставить этот процесс на паузу невозможно. В конечном итоге остается два варианта: либо постоянно расти, либо остановиться.

Останавливаться мы не намерены и сейчас активно развиваем как корпоративный, так и розничный бизнес, наполняем функционалом наш онлайн-банкинг CIB-ONLINE и внедряем новые продукты.

Из недавнего - "Детская" карта и депозит в золоте "Золотой запас", запустили новый корпоративный сайт и интегрируем все каналы коммуникаций с клиентами. Впереди ряд интересных проектов по e-commerce и активное развитие международного сотрудничества по кредитным программам для МСБ.

Первым шагом стало подписание договора про сотрудничество с польской компанией "ЭКСИ Консалтинг". В октябре открылось отделение-касса в Зимней Воде, это пригород Львов, до конца года в планах еще одно такое отделение в Одессе… Да, это затраты, но и это будущая прибыль.

– Насчет депозитной политики АТ "КИБ" …

– Управление депозитной ставкой очень тонкая работа. Мы держим конкурентные проценты по депозитам, давая людям возможность заработать. Это стимулирует нас придерживаться взвешенной политики управления рисками. Нам это удается, Клиенты благодарны, лонгируют вклады и советуют нас друзьям.

Справка:

АО "Коммерческий Индустриальный Банк" - универсальный банк, основанный в 1993 году с полным спектром финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. Сеть банка состоит из 36 отделений в разных регионах Украины. АТ "КИБ" выполняет все экономические нормативы, устанавливаемые НБУ в соответствии с законодательством.

Татьяна Путинцева имеет банковский опыт более 20 лет, 13 из которых – на руководящих должностях. Начинала с должности экономиста отделения и через несколько лет стала руководителем одного из отделений "Приватбанка". С 2006 года Татьяна Владимировна занимала должность заместителя Председателя Правления.

Работала в руководящем составе ПАО "Проминвестбанк", АО "Сведбанк", АКБ "ТАС-Коммерцбанк", ОАО КБ "Пивденкомбанк". С 2013 занимала должность Заместителя Председателя Правления АО "ТАСкомбанк" – руководителя Восточного региона.

Является Председателем Правления "Коммерческого Индустриального Банка" с апреля 2018 года.