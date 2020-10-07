Як під час кризи збільшити прибуток і продовжити розвиватися?

Відповідає Голова Правління "Комерційного Індустріального Банку" Тетяна Путінцева.

Завжди цікаво дізнаватися, як працює той чи інший бізнес, особливо під час кризи.

Сьогодні ми поговоримо з Головою Правління "Комерційного Індустріального Банку" Тетяною Володимирівною Путінцевою про те, як карантин вплинув на банківський бізнес, як вдалося зберегти прибутковість і продовжити активний розвиток.

"Комерційний Індустріальний Банк" за 27 років існування на українському ринку пережив чимало складних часів, але продовжує зростати та розвиватися, незважаючи на кризу, викликану пандемією COVID-19.

Банк успішно подолав кілька турбулентних місяців в економіці країни, вийшов на високий рівень прибутковості та не втратив динаміки. Яка антикризова стратегія обрана банком, ми поговорили з Тетяною Володимирівною.

"Кризи циклічні, вони спалахують і згасають, а клієнти — найвища цінність. Єдиний спосіб їх зберегти — зрозуміти їх проблеми та допомогти з ними впоратися"

- Тетяно Володимирівно, не секрет, що пандемія та карантинні обмеження завдали сильного удару по бізнесу, в тому числі банківському. Знизилась якість кредитних портфелів, а доходи зменшились. Більшість банків оптимізують мережу відділень, припиняють активне кредитування і зменшують витрати...

- Безумовно, криза торкнулася всіх учасників ринку. Банківський сектор відчув на собі сильний удар. Через карантин закрилися багато підприємств, особливо у сфері послуг. Власники втратили дохід, люди втратили робочі місця.



Все це бумерангом торкнулося банків, як роздрібний, так і корпоративний бізнес. Без фінансової стабільності клієнтам стало важко обслуговувати кредити, почався відтік депозитних вкладів, зменшилася кількість пролонгацій і обсяг розрахункових операцій.



Зокрема, збільшились операційні витрати, а віддалена робота вимагала додаткового програмного забезпечення, організації транспорту для співробітників, закупівлі захисних та антисептичних засобів ... Список великий.

- Виконання рекомендацій НБУ щодо кредитних канікул і введення власних програм лояльності для клієнтів теж позначилися на прибутку?

- Так, але залишити клієнтів без підтримки в такий непростий період — неприйнятно. На самому початку карантину ми зробили ряд кроків на зустріч нашим клієнтам, щоб допомогти зменшити навантаження на їх бізнес.



Кризи циклічні, вони спалахують і згасають, а клієнти — найвища цінність. Єдиний спосіб їх зберегти — зрозуміти їх проблеми та допомогти з ними впоратися.

Очевидно, що зменшення кредитного навантаження в період кризи — це не просто допомога, а в багатьох випадках — це реальний порятунок.



Тому на період карантину з 1 березня по 30 квітня 2020 ми відмовилися від штрафних санкцій та нарахування підвищених процентних ставок на прострочену заборгованість.



Ми розглядаємо звернення про реструктуризацію термінових кредитів на умовах, рекомендованих НБУ, і відстрочки в оплаті основного боргу за кредитними договорами.

- Як Банк відреагував на загрозу коронавірусу, чи закривали відділення?

- Генрі Кіссінджер описуючи кризові явища в економіці казав: "У кризовій ситуації найзухваліший курс частіше буває найбезпечнішим".



Закриття відділень не принесло б користі ні нам, ні нашим клієнтам. Всі відділення працювали під час карантину, дотримуючись санітарного режиму й особливого графіка обслуговування.



Використовуючи поради МОЗ України, ми ввели комплекс заходів додаткового захисту як клієнтів, так і співробітників, максимально мінімізувавши ризики поширення вірусу.



Приміщення банку кілька разів на день проходять спеціальну дезінфекцію та провітрюються, а співробітники працюють в медичних масках, рукавичках і забезпечені антисептиками.



У відділення Банку одночасно допускається не більше п'яти відвідувачів виключно в засобах індивідуального захисту — масках, із забезпеченням безпечної соціальної дистанції. Частина співробітників переведені на дистанційну роботу. Деякі наради проводяться в онлайн-режимі. Такий стан буде діяти до повного скасування карантину в Україні.

"У шокових ситуаціях вкрай важливо оперативно приймати складні рішення, а ще складніше їх швидко імплементувати"

- Як же вдалося зберегти прибутковість банку та динаміку росту в таких непростих умовах? Відкриті рейтинги та звітність "Комерційного Індустріального Банку" показують, що ви зберігаєте динаміку та нарощуєте прибуток.

- У шокових ситуаціях вкрай важливо оперативно приймати складні рішення, а ще важливіше їх швидко імплементувати. Якщо момент вибраний невідповідний, курс невірний, то бізнес може легко увійти в неконтрольоване піке з вкрай негативними наслідками.



Нам вдалося вибрати вдалий момент для диверсифікації ризиків та зберегти контроль над ситуацією. Для цього була проведена об'ємна робота як ТОП-менеджментом, так і всією командою АТ "КІБ". Під час "жорсткого" карантину прибуток виявився менший за прогнозований, але вже влітку ми фактично вийшли на "безкризовий" рівень.





- Як це виглядає в цифрах?

- За перше півріччя 2020 року ключові балансові показники приросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Активи зросли на 52%, а власний капітал збільшився на 10%. Обсяг коштів фізичних осіб виріс на 21,8% з початку року.



За підсумками першого півріччя 2020 нам вдалося отримати прибуток в обсязі 8,1 млн гривень. Попри кризу, це досить хороший показник.



Наприклад, прибуток Банку за підсумками першого півріччя 2019 року був на 29,5% менше. Виросли всі ключові статті доходів. Тільки комісійні доходи показали приріст на 186,3% і склали 77,4 млн гривень з початку року.

- Тобто, ви продовжили зростати, всупереч ситуації?

- Ми обрали стратегію розвитку, поставити цей процес на паузу неможливо. В кінцевому підсумку маємо два варіанти: або постійно зростати, або зупинитися.



Зупинятися ми точно не збираємося, тому зараз активно розвиваємо як корпоративний, так і роздрібний бізнес, наповнюємо функціоналом наш онлайн-банкінг CIB-ONLINE та впроваджуємо нові продукти.



З недавнього - "Дитяча" картка та депозит в золоті "Золотий запас", запустили новий корпоративний сайт та активно інтегруємо всі канали комунікацій з клієнтами. Попереду ряд цікавих проектів по e-commerce та активний розвиток міжнародної співпраці за кредитними програмами для МСБ.



Першим кроком стало підписання угоди про співпрацю з польською компанією "ЕКСІ Консалтинг". У жовтні відкрилося відділення-каса в Зимній Воді, це передмістя Львова, до кінця року плануємо ще одне таке відділення в Одесі... Так, це витрати, але це і майбутній прибуток.

- Щодо депозитної політики АТ "КІБ" …

- Управління депозитною ставкою досить тонка робота, найменший перегин — отримуєш збитки. Ми тримаємо конкурентні відсотки по депозитах, даючи людям можливість заробити.



Це стимулює нас дотримуватися зваженої кредитної політики та політики управління ризиками. Нам це вдається, а Клієнти вдячні, радять нас друзям, лонгують вклади та залишаються разом з нами.

Довідка:

"Комерційний Індустріальний Банк" - універсальний банк, заснований в 1993 році з повним спектром фінансових послуг для корпоративних та приватних клієнтів.



Мережа банку налічує 36 відділень в різних регіонах України. АТ "КІБ" виконує всі економічні нормативи, що встановлюються НБУ відповідно до законодавства.

Тетяна Путінцева має банківський досвід понад 20 років, 13 з яких — на керівних посадах. Починала з посади економіста відділення і через кілька років стала керівником одного з відділень "Приватбанку". З 2006 року Тетяна Володимирівна обіймала посаду заступника Голови Правління.

Працювала в керівному складі ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Сведбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", ВАТ КБ "Південкомбанк". З 2013 обіймала посаду Заступника Голови Правління АТ "ТАСкомбанк" — керівника Східного регіону.

Є Головою Правління "Комерційного Індустріального Банку" з квітня 2018 року.