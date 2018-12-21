Укргидроэнерго представило Кодекс корпоративного управления

Самая гидрогенерирующая компания в Украине Частное акционерное общество "Укргидроэнерго" презентовало проект Кодекса корпоративного управления предприятия (укр.)

Підготовка проекту Кодексу корпоративного управління та його затвердження здійснені з метою впровадження кращих міжнародних практик ефективного ведення бізнесу.

Кодекс корпоративного управління - це другий найважливіших документ, після статуту "Укргідроенерго", який регулює діяльність акціонерного товариства.

Кодекс містить звід правил, відповідно до яких регулюються взаємини між товариством, його органами управління та контролю, акціонерами товариства та іншими зацікавленими особами.

"Побудова ефективної системи управління для стратегічних компаній – один з дуже важливих пріоритетів роботи Уряду. Укргідроенерго – не лише лідер в енергетичному секторі, сьогодні компанія – лідер серед інших великих компаній в Україні", – прокоментував міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

Відзначається, що у зв’язку із проведенням реформи корпоративного управління в статуті Укргідроенерго передбачено створення і функціонування Наглядової ради, до якої мають обиратися незалежні члени.

Світовий досвід свідчить, що незалежні Наглядові ради є дієвим інструментом підвищення ефективності управління підприємствами державного сектору економіки.

Вони сприяють зниженню рівня корупції в процесі публічних закупівель, встановленню економічно обґрунтованих цін на товари і послуги підприємств та мінімізації корупційних ризиків.

Не менш важливим є те, що завдяки Наглядовим радам з незалежними директорами такі підприємства стають менш залежними від політичних впливів.

Олександр Саєнко висловив свої сподівання що створення Наглядової ради та затвердження Корпоративного кодексу управління посилить ефективність роботи компанії.

"Найбільший виклик – побудова правильних зв’язків між Наглядовою радою і Міністерством, як органом управління та менеджментом компанії. Для того, щоб кожен розумів свою відповідальність і ті інструменти, які він має у своєму розпорядженні, дуже важливо, щоб компанія мала стратегію розвитку, політику власності, щоб усі чітко розуміли які завдання, які виклики стоять перед компанією. Тоді ми зможемо визначити і для менеджменту компанії, і для Наглядової ради дуже чіткі критерії її ефективності", - додав Саєнко.

"Стосовно корпоративного управління – для Міністерства – це такий самий виклик як і для компанії", – зауважив державний секретар Максим Немчинов. – Нам потрібно навчитись формувати політику власності. Нам треба навчитись працювати з наглядовою радою і правильно ставити акценти й завдання для компанії саме через наглядову раду", - додав він.

За його словами, працювати по-старому в умовах нового ринку майже неможливо.

"Статут вже затверджено - це дозволяє почати процес відбору наглядової ради. Це також дозволяє нам почати формувати політику власності й переймати досвід інших наглядових рад. Кодекс корпоративного управління – дуже важливий документ і він допоможе нам, як Міністерству, формувати правильну політику власності", - додав М.Немчинов.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в свою чергу підкреслив, що Кодекс відповідає усім стандартам, котрі є в Україні, Європі та світі.

"Є єдиний підхід щодо учасників Наглядової ради, їхніх обов’язків, щодо їх кількісного складу. Не важливо, чи будуть членами наглядової ради українці, чи іноземці. Важливо, щоб це були професійні люди. Відтак ми очікуємо професійну наглядову раду", - відзначив він.

"Також для нас дуже важливо, щоб це були фахівці, які б знали не лише енергетику, але й гідроенергетику, вболівали за компанію так, як за неї вболіває команда, яка вже тут працює", - додав Сирота.

До підготовки Кодексу корпоративного управління Укргідроенерго було залучено одного зі світових лідерів з надання правових консультаційних послуг – Адвокатське об’єднання "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ЛІГАЛ".