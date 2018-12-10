Без "договорняков" и взяток: 5 электронных госуслуг, которые победили коррупцию

Электронные услуги позволяют исключить из отношений с государством корупционный фактор. ЭП на пяти примерах объясняет, как это в Украине происходит уже сейчас.

Перевод административных госуслуг в электронную форму решает две задачи: упрощает процесс ее получения и ликвидирует коррупционные схемы, связанные с ее предоставлением.

Сегодня в Украине существует примерно 1200 административных услуг. Законодательство, которое регулирует предоставление этих услуг, очень часто является устаревшим.

Порядки предоставления таких услуг бюрократичны и это автоматически приводит к злоупотреблениям, бытовой коррупции, созданию компаний-"прокладок", которые наживаются на предоставлении этих услуг.

"Практически каждая услуга, с которой мы сталкиваемся в процессе ее перевода в электронную форму, проходит реинжиниринг (фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимального эффекта — ЭП). И именно на этапе реинжиниринга мы видим, какие схемы там на самом деле существовали на протяжении новейшей истории Украины", — рассказывает замглавы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб.

В качестве примера Выскуб привел 5 госуслуг, рассказал, какие коррупционные механизмы работали во время их предоставления, и как их удалось устранить.

1. Помощь при рождении ребенка

Потенциал услуги — более 360 тысяч заявителей ежегодно. Воспользовались электронной услугой за все время — 23,5 тысяч заявителей.

Где получить услугу онлайн: https://e-services.msp.gov.ua/

Что нужно для получения услуги онлайн: ЭЦП (электронно-цифровая подпись) "Приватбанка" или Государственной фискальной службы.

Было

Копию свидетельства о рождении ребенка подавали вместе с заявлением. Достоверность документа не проверяли, поэтому помощь могли оформлять на детей, которых не существовало.

Стало

Номер свидетельства отмечают в электронной заявлении, он автоматически проверяется в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Поэтому злоупотребления уже невозможны.

2. Принятие объектов строительства в эксплуатацию

Потенциал услуги — более 50 тысяч заявителей ежегодно.

Воспользовались электронной услугой за все время — 6,5 тысячи заявителей.

Где получить услугу онлайн: https://e-dabi.gov.ua/ или https://poslugy.gov.ua/

Что нужно для получения услуги онлайн: ЭЦП "Приватбанка" или Государственной фискальной службы.

Было

При возведении новостройки заказчик строительства получает в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Декларацию или Сертификат о готовности объекта к введению в эксплуатацию.

В дальнейшем, в момент подачи государственному регистратору документов для получения права собственности на недвижимость возникали злоупотребления.

В частности, заявитель производил подмену нескольких страниц в наборе документов Декларации или Сертификата. Так заявители меняли этажность и площадь недвижимости.

Это было возможно, потому что ГАСИ не вносила в электронный реестр сведения, указанные в Декларации или Сертификате об объекте недвижимости. При этом доказать факт злоупотребления было крайне сложно.

Стало

Теперь работники ГАСИ обязаны вносить в реестр разрешительных документов все без исключения данные Деклараций и Сертификатов, которые они выдают. Это делает невозможным подмену данных.

Кроме того, теперь для регистрации права собственности на новостройку больше не требуются копии документов Декларации или Сертификата. Нужен только регистрационный номер Декларации или Сертификата. Все данные госрегистраторы автоматически получают из реестра ГАСИ.

3. Согласование проектов землеустройства

Потенциал услуги — 300 тысяч заявителей ежегодно. Воспользовались электронной услугой за все время — 268 тысяч заявителей.

Где получить услугу онлайн: https://e.land.gov.ua/

Что нужно для получения услуги онлайн: ЭЦП "Приватбанка" или Государственной фискальной службы.

Было

В случае отвода земли требуется проектная документация, которую могут изготавливать только лицензированные предприятия.

Нередко некоторые из таких лицензированных предприятий имели особые отношения с руководителем территориального подразделения Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Такой руководитель согласовывал документацию только одной фирмы и не согласовывал документацию других фирм. В результате стоимость услуг "правильной" фирмы значительно вырастали для украинцев.

Стало

Теперь в случае онлайн-регистрации заявки на согласование проекта землеустройства действует принцип "слепого" распределения.

К примеру, при подаче документации в Киевской области система автоматически направляет проект на согласование в любую другую область. То есть содержание "своих" фирм теряет смысл.

4. Регистрация декларации соответствия пожарной безопасности

Потенциал услуги — 20 тысяч заявителей ежегодно. Воспользовались электронной услугой за все время — 141 заявитель.

Где получить услугу онлайн: https://e-services.dsns.gov.ua/

Что нужно для получения услуги онлайн: ЭЦП "Приватбанка" или Государственной фискальной службы.

Было

По желанию инспектор Государственной службы чрезвычайных ситуаций мог отказать в регистрации декларации без объяснения причин.

Известны случаи, когда чиновники требовали наличие конкретной автосистемы реагирования на огонь, которую устанавливают и обслуживают только связанные с ними компании.

Стало

Теперь причиной отказа в регистрации декларации может стать только неправильно заполненная форма. В случае несоответствия здания нормам пожарной безопасности инспектор обязан указать четкую причину отказа.

Каждое действие чиновника фиксируется системой, поэтому легко доказать его неправомерность. Все декларации вносятся в реестр деклараций ГСЧС, и каждый желающий может проверить детский сад, ресторан или ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности.

5. Лицензии на услуги автоперевозок пассажиров и грузов

Потенциал услуги — 4 тысячи заявителей ежегодно. Воспользовались электронной услугой за все время — 286 заявителей.

Где получить услугу онлайн: https://www.kmu.gov.ua/ua/service/licenziyi-na-avtoperevezennya

Что нужно для получения услуги онлайн: ЭЦП "Приватбанка" или Государственной фискальной службы.

Было

Процедура сбора и подачи пакета документов на получение лицензии была крайне сложной и могла затянуться на несколько недель. Это способствовало процветанию посредников, работающих в тандеме с заинтересованными чиновниками.

Как следствие — около 90% частных перевозчики не имеют соответствующей лицензии.

Стало

Заполнение существенно упрощенной формы заявки занимает всего несколько минут. Срок рассмотрения заявки четко регламентирован и составляет около 10 дней. Поэтому желающие получить лицензию могут легко сделать это без посредников.