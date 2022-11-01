Апелляция оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 миллионов

Максим Микитась фото: цпк

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила экс-нардепа Максима Микитася, которого уличили в попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки, под стражей. При этом ему уменьшили альтернативный залог до 100 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС в составе судей Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Черненькой оставила экс-нардепа Макисма Микитася под стражей. В то же время ему уменьшили альтернативный залог до 100 млн грн.

Ждем полный текст решения, чтобы понять, какая причина резкого уменьшения залога", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что ранее следственный судья Виталий Дубас определял размер залога в 260 млн грн, что было даже больше, чем просил прокурор.

В то же время защита Микитася заявляла, что у их клиента нет ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн.

При этом сам Микитась участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, а непосредственно в зал суда пришла группа поддержки из инвесторов Укрбуда.

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"Если Микитась внесет залог, на него возложат ряд обязанностей. В частности, он должен сдать паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями по делу", - добавили в ЦПК.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения 260 миллионов гривен залога экс-нардепу Максиму Микитасю, которого уличили в попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро (около 850 миллионов гривен) взятки.

18 октября застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Филатов подтвердил информацию о том, что Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

В конце декабря 2020 года Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.

Экономическая правда

31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. В марте 2021-го Микитася освободили из-под стражи.