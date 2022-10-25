Директору одного из предприятий "Укроборонпрома" объявили подозрение в получении 2,4 миллиона взятки

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении директору предприятия концерна "Укроборонпром" в коррупции и недекларировании недвижимости за границей.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Досудебное расследование установило, что должностное лицо получило от лиц, связанных с ООО "Оптимумспецдеталь" "откат" в 2,44 млн грн за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу указанной компании.

Несмотря на то, что фактически поставки не происходили, госпредприятие перечислило на счета общества более 4 млн. гривен.

И согласно ранее согласованному преступному плану, фактический руководитель "Оптимумспецдетали" за сокрытие коррупционных действий передал директору ГП неправомерную выгоду на общую сумму более 2,44 млн гривен.

Также детективы выяснили, что должностное лицо умышленно внесло недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год. А именно не указал сведения об объекте недвижимости, принадлежащем на праве собственности члену его семьи – апартаменты в Республике Болгария стоимостью более 1,3 млн. гривен.





