Без долларов, работы и стороз в Instagram: итоги экономического фронта 11 марта

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Военная агрессия россии нанесла лишь прямые убытки экономике Украины на 120 млрд долларов. Эти подсчеты – предварительные. Каждый новый день войны увеличивает эту сумму благодаря недоработанному ВВП, разрушенным домам или инфраструктуре.

Несмотря на значительные экономические потери, Украина уже побеждает в войне против России. Уже очевидно, что российская военная кампания потерпела фиаско на улицах Бучи или окрестностях Харькова.

Противник, войдя на украинскую землю, попал в ловушку: ежедневно силы наступления теряют сотни солдат, а также техники на десятки миллионов долларов, а российская экономика под давлением санкций и международной изоляции теряет возможности поддерживать новые атаки.

Кажется, что российская война не выгодна никому в России: ни бизнесу, ни олигархам. Однако больше всего от нее будут страдать простые россияне, с молчаливого согласия которых и началась война.

Какими были достижения на экономическом фронте против России 11 марта?

Санкции наносят ответный удар

Российские шаг за шагом приближаются к коллапсу рыночной экономики и возвращению в прошлое на сотню лет, к большевистскому перевороту.

Едва ли не первой под удар попала иностранная валюта. Пока что ее хранение не криминализировали, но приобрести наличный доллар или евро уже невозможно. Дальше обменять рубли на устойчивую платежеспособную валюту будет еще труднее, в том числе благодаря новым санкциям.

11 марта президент США Джо Байден объявил о новом пакете экономических ограничений против россии, которые очень больно ударят по целым отраслям российской экономики и оставит без работы десятки тысяч россиян.

В частности, США ввели эмбарго на импорт из России морепродуктов, алкогольных напитков, бриллиантов. Такие санкции будут стоить России не менее 1 млрд долларов экспортных поступлений.

Остальные российские товары потеряют преференции на мировых товарных рынках: США и союзники лишат россии статуса наибольшего содействия. Иными словами, на российскую продукцию введут высокие пошлины, снизив ее конкурентоспособность и лишив России доходов от экспорта.

Также США планирует запретить своим гражданам инвестировать в российскую экономику, а также заявили, что будут работать над тем, чтобы страна-агрессор не могла получить средств ни от МВФ, ни от Всемирного банка. Российские активы официально превратились из просто токсичных в опасные для инвестиционного или любого другого бизнеса.

И напоследок, Байден решил запретить ввоз в Россию наличных долларов. Те самые наличные доллары, за которыми россияне выстраиваются в очереди, созерцая падение экономики некогда великого государства.

Увидеть 100-долларовую банкноту россияне не смогут даже в ленте Instagram: одна из самых популярных социальных сетей среди молодежи, на которой многие блоггеры построили себе целое состояние, попала под раздачу… роскомнадзора. Российское ведомство решило заблокировать соцсеть за "призывы к насилию против россиян". Российские "самосанкции" как обычно оказались наиболее беспощадными.

Однако не США единственными. О новом пакете санкций против агрессора объявил и Евросоюз: они будут включать ограничения для российской металлургии, производителей военной продукции, а также финансовых и инвестиционных компаний.

Кроме этого, ЕС пообещал наконец-то обнародовать свой план полного отказа от российских газа, нефти и угля. Блок не будет покупать российские энергоресурсы начиная с 2027 года, и, вероятно, существенно сократит свою зависимость от агрессора уже до конца этого года.

Однако даже без эмбарго на нефть и газ из страны-бензоколонки экономика последней уже находится в состоянии дефолта. Об этом говорят все ведущие рейтинговые агентства и даже сдержанный МВФ. Последний уже не считает низкой вероятность наступления дефолта россии. В самой федерации все еще находятся на стадии возражения.

После официального пришествия дефолта план по запрету валюты реализуется сам собой: в русских банках и обменниках ее просто не остается, а на темном рынке ее цена будет неподъемной для большинства россиян.

Второй этап возвращения России ко временам большевистского переворота – запрет западных товаров и услуг. И этот этап уже успешно реализуется силами западных компаний, объявляющих бойкот агрессору.

"Минус" 47 тысяч рабочих мест

Во вневоенном мире сегодня пятница и завершение рабочей недели. Судя по всему, приближение выходных отразилось на количестве выходов с российского рынка. За день из России ушло 17 компаний и около 30 брендов.

Еще четыре компании ограничили свое присутствие в России. Авиакомпания Turkish Airlines прекращает возить россиян в другие страны, кроме Турции. Сети гостиниц Marriott и пиццерий Domino's Pizza прекращают инвестиции в страну. И даже пищевой гигант Nestle сделал еще один шаг и прекращает поставки в Россию двух брендов – кофе Nespresso и минеральной воды S. Pellegrino.

Впрочем, несмотря на небольшое количество заявлений от компаний, качество этих решений осталось высоким. О расторжении бизнес-отношений заявили сразу несколько крупных игроков в отрасли финансов, табачных изделий и продовольствия.

Так, второй участник Уолл-стрит – банк JPMorgan – сворачивает деятельность и прекращает все свои обязательства в РФ. Через три дня после первого заявления, British American Tobacco (бренды glo, neo, KENT, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall, Ява) заняла более жесткую позицию и сообщила о начале выхода с российского рынка.

Кроме того, в конце дня о полном выходе из страны и прекращении поставки продукции сообщил производитель пищевых добавок Herbalife – компания имеет около 44 тыс. активных дистрибьюторов продукции на рынке.

В общей сложности эти решения будут стоить российской экономике еще около 47 тысяч рабочих мест.

Сразу несколько изменений произошло в области авиаперевозок. Две авиакомпании – Pegasus Airlines и Air Astana приостановили рейсы из и в Россию. Причиной является опасение арестов самолетов лизингодателями. Кроме того, из России сегодня ушел и Priority Pass, поэтому даже для перелетов внутри страны путешественникам будет закрыт вход в бизнес-зоны.

Перестали предоставлять услуги и продавать свои продукты сразу несколько IT-компаний. Среди них разработчики антивирусов Norton, Avast и Bitdefender, разработчик мобильных игр и хита Pokémon Go, сервис командной работы Miro, два сервиса кибербезопасности Fudo Security и DigiCer, украинский провайдер облачного программного обеспечения GitLab, а система интернет-связи LINX отключила российских мобильных операторов МегаФон и Ростелеком. Также продажи, поставки продукции и услуги прекратила Motorola Solutions.

Продлеваются и санкции от Google. В этот раз отличился YouTube – отключил все пропагандистские каналы кремля и остановил все возможности монетизации на платформе для российских пользователей.

Наверное, не зря пути на встрече с лукашенко ностальгировал и возвеличивал советский союз – он приближает современную россию к "совковому" состоянию "семимильными" шагами.