Как антикоррупционные инициативы работают на восстановление?

Що ми розуміємо під перемогою? Це не тільки повернення Криму та Донбасу, але й відновлена та модернізована Україна. Для цього потрібні не тільки гроші, людські руки та час, але й нові правила гри. Прозорі, зрозумілі і без корупції.

Перед нашою командою з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть завдання – відновлювати попри війну. Робити це прозоро та підзвітно, з антикорупційними запобіжниками. Без цієї умови до України не буде жодної довіри зі сторони міжнародних партнерів, а це означає, що відбудова як мінімум може розтягнутися на десятиліття.

Починаємо з себе

Наскрізне запобігання корупції як в Міністерстві, у підпорядкованих підприємствах та сферах нашої відповідальності – це те правило та принцип, який ми підтримуємо своїми діями.

У березні спільно з "Програмою розвитку ООН" ми почали оцінювати корупційні ризики в Міністерстві та наших сферах, стан дотримання антикорупційного законодавства. Простими словами – виявляти "слабкі" місця, де існують корупційні ризики та що зробити, щоб вони не були реалізованими.

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Результат цієї роботи – нова Антикорупційна програма Міністерства на три роки. Фактично, це покрокова інструкція з мінімізації 50 корупційних ризиків у Міністерстві та у пріоритетних для нас сферах.

Паралельно з цим ми оцінили професійний рівень антикорупційних уповноважених – це близько 150 посадовців підпорядкованих нам підприємств, що відповідають за запобігання корупції. Останні півроку ми "прокачуємо" знання та навички уповноважених не лише щодо антикорупції. У фокусі – навички ефективного аналізу контрагентів та робота з викривачами корупції. Зараз кожен уповноважений нашого підприємства працює над створенням порядків закупівель, які б відповідали міжнародним стандартам.

Інший рівень нашої "внутрішньої" роботи – це навчання керівництва наших підприємств з антикорупційного менеджменту. Переконаний, що запобігати корупції в організації можливо лише за підтримки керівництва. Показувати приклад, задавати тон та не толерувати будь-які зловживання – це те, що ми робимо в Міністерстві та що вимагаємо від наших підприємств.

Поширюємо антикорупційну роботу і на рівень громад. Так, реалізуємо пілотний проєкт у 5 громадах щодо створення антикорупційних програм, на черзі ще 10 громад.

Таким чином, ми будуємо дійсно наскрізну систему запобігання корупції починаючи від Міністерства, закінчуючи органами місцевого самоврядування. Не менш важливо, що всі ці заходи ми реалізуємо спільно з міжнародними партнерами та громадськими організаціями. Це дозволяє не лише посилювати експертизу, а головне дійсно забезпечувати прозорість процесів.

Відновити без корупції

Тепер щодо безпосередньо відбудови. Уже близько 80% проєктів реалізуються через механізми міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк, UNOPS, ЄБРР, ЄІБ та інші. Там уже передбачені всі необхідні запобіжники для унеможливлення корупції. Ми ж зі своєї сторони теж працюємо над удосконаленням власної системи закупівель та ціноутворення у будівництві відповідно до міжнародних стандартів.

Також команда Міністерства у співпраці з громадськими організаціями та донорами розробила систему цифрового управління відбудовою DREAM. Вона працює за принципом "всі бачать все". Тобто, міжнародні партнери та громадськість зможуть відстежувати весь цикл реалізації проєктів відбудови.

Система уже працює, але не з повним функціоналом. На початку наступного року плануємо запуск усіх модулів DREAM.

Безпосередньо пов’язана з відновленням також реформа містобудування. Саме вона повинна задати прозорі та зрозумілі рамки не тільки відбудові, але й загалом розвитку будівельної сфери. Маємо підтриманий Верховною Радою закон 2851, який наразі очікує на підпис президента.

Що пропонуємо саме в частині попередження корупції? Цифровізація будівельних документів та автоматизація прийняття рішень. Нам важливо прибрати чиновника з якнайбільшої кількості процедур. Аби система самостійно і на основі чіткого чек-ліста необхідних умов та критеріїв приймала рішення щодо надання чи ненадання того, чи іншого дозволу.

Для цього вже маємо працюючий інструмент - Єдину державну електронну систему в сфері будівництва (ЄДЕССБ). Сьогодні це понад 2,6 млн електронних будівельних документів, 14 електронних адмінпослуг в Дії, 45 е-кабінетів, в яких працюють понад 72 тисячі проєктувальників та архітекторів.

Ця система уже дає результати. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівництва сягає 1,5 млрд грн на рік, а економія для держави - майже 10 млрд грн.

Очевидно, що масштаби відбудови вимагають від нас прискорення реформи містобудування. Інфраструктурно нова Україна потребує нових правил, інакше ми повторимо всі старі помилки.

Основа – цифровізація

Чи можлива будь-яка реформа для мінімізації корупційних ризиків в Україні без цифровізації? Здається, відповідь очевидна. Красномовним прикладом є реформа системи дипломування моряків, яку ми запустили спільно з Мінцифрою та USAID/UKaid проєктом TAPAS. Революційний проєкт, де вже є вагомі практичні результати. Моряки вже почали отримувати перші дипломи і зараз кожен український моряк може отримати цю послугу через Дію.

На черзі – запуск інших цифрових послуг для тих, з кого роками вимагали хабарі за отримання диплома чи присвоєння кваліфікації. Звичайно, обмежитись лише цифровізацією неможливо, тому ми системно працюємо з кожною реформою. На цьому ж прикладі, окрім цифровізації, ми також перезапустили саму систему іспитів на отримання документів моряками. За основу взяли норвезьку систему, що є світовим стандартом.

Це лише один показовий приклад нашого підходу до боротьби із корупцією, де в основі цифровізація та послідовні рішення.

Ще один важливий і результативний проєкт – це "єЧерга" для перетину кордону. Принцип де "всі бачать все" і тут знайшов своє відображення. Електронний запис запобігає можливості провести "своїх" до пункту пропуску, адже кожен бачить, хто має перетинати кордон. Невдовзі ми також запустимо в роботу камери автоматичної фіксації перед пунктами пропуску, які повністю контролюватимуть заїзд до пункту пропуску і сигналізуватимуть про порушення.

І це далеко не єдина антикорупційна реформа, яку ми реалізуємо. Уже два роки успішно діє автоматичне зважування у русі (weight-in-motion/WIM) – cистема, яка дозволяє нараховувати штрафи за перевантаження транспортних засобів без людського втручання. Замість інспектора Укртрансбезпеки працює WIM, що мінімізувало особистий контакт з водієм та потенційні зловживання. За два роки до бюджету надійшло вже понад 280 млн гривень.

Окрім цього, Укртрансбезпека наразі готується до впровадження сервісу єІнспектор, де кожен інспектор буде обладнаний камерою та планшетом, а рішення при складанні акту прийматимуться на основі чіткого чек-листа порушень.

У нас немає сумнівів в перемозі над росією. Ми чітко знаємо, що повернемо своє. Щоденно ми працюємо над тим, щоб таких сумнівів не було і щодо подолання корупції. Це робота не словами, а підтверджена діями та конкретними проєктами, послідовними і системними кроками.