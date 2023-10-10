Взятка в $400 тысяч: следствие по делу экс-замминистра инфраструктуры Лозинского завершили

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие подозрением бывшего замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в получении взятки в размере 400 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По делу подозрение получили экс-чиновник, его доверенное лицо, предприниматель и 2 его сообщника.

Экс-чиновник подозревается в просьбе неправомерной выгоды в 40 млн грн и получении ее части в размере 400 тыс. дол. США.

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В НАБУ напомнили, что летом 2022 Кабмин выделил 1,41 млрд грн на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры. Я

Следствие установило, что часть этих средств присвоил топ должностное лицо министерства.

и В сговоре с группой лиц и использовав свое служебное положение, он обеспечил заключение договоров поставки по цене на 25-30% выше рыночной с заранее определенными компаниями. Те же должны были передать в качестве "вознаграждения" 7-10% от суммы контракта. Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники преступления прибегли к конспирации: неправомерная выгода, которая по первому траншу составляла 400 тыс долл, была передана доверенному лицу замминистра во Львове.

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Вскоре после получения средств антикоррупционные органы задержали этого человека и еще четырех участников преступления, с заместителем министра включительно. Также изъяли 400 тыс долл неправомерной выгоды.

Напоминаем:

В январе НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Кабмин своим решением 22 января уволил Василия Лозинского, которого задержало НАБУ из-за взятки в 400 тыс долларов, с должности замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры.