О реформе градостроительства без манипуляций и фейков

Революційний для сфери містобудування законопроєкт №5655 проголосовано ще в грудні минулого року. З текстом може ознайомитися кожен охочий.

Однак, конвеєр з продукування фейків та маніпуляцій не зупиняється й досі, навіть попри можливість легко спростувати ті чи інші закиди в бік реформи.

Ті, хто роками користувався непрозорими правилами гри, "договорняками" з органами будівельного контролю, заробляв на видачі дозвільної документації, роблять все можливе, аби зірвати реформу.

Наприклад, один з львівських чиновників, критикуючи майбутню реформу містобудування в своїй колонці, описує забудову на вулиці Волоській і бідкається на небезпечне будівництво.

Щоправда, чомусь не пригадуючи, що, згідно з генпланом, там мала зʼявитися перехоплююча парковка, а зʼявився торговельний центр.

Також цей чиновник чомусь не згадує, що саме міська влада видала дозвіл на це будівництво і саме з міською владою судиться громадськість, вимагаючи скасувати містобудівні умови.

При діючій реформі це будівництво там в принципі не сталося б. Хоча б тому, що електронна система не пропустила дозвіл на будівництво ТРЦ в межах спадщини ЮНЕСКО.

Насправді, реформа посилює органи місцевого самоврядування як в частині повноважень, так і в частині відповідальності.

Закон чітко вказує, що органи місцевого самоврядування ЗОБОВ’ЯЗАНІ здійснювати моніторинг всієї забудови, яка відбувається в межах їх громад. У разі виявлення будь-якого порушення місцева влада має проводити перевірки.

Більше того, якщо чиновники цього не робитимуть, вони нестимуть відповідальність за свою бездіяльність.

Ще один свіжий приклад зі Львова. Є будівля – пам’ятка архітектури на вулиці Січових Стрільців, 2. Несподівано там почали зʼявлятися додаткові поверхи.

Львівська міська рада звернулася до суду. Але через те, що забудовник не приходив на засідання, останні сім місяців надбудова в три поверхи на тому ж місці.

При діючому законі №5655 в такому випадку міська рада своїм приписом могла б знести незаконну додаткову забудову без рішення суду.

Інший міф, який не втомлюються використовувати опоненти реформи, про "ручних приватних контролерів, які контролюються забудовниками".

Ми створили в цьому законі низку запобіжників, які не дозволять забудовникам мати "ручних контролерів", але найголовніше - і приватні контролери, і державні контролери будуть працювати в чітких, прозорих і зрозумілих рамках.

Наприклад, забудова, контроль якої вони забезпечують, також буде моніторитися органами місцевого самоврядування. У разі виявлення порушень, законопроєкт №5655 дає можливість притягнути контролера до матеріальної відповідальності, а в деяких випадках він навіть може бути виведений з ринку.

Це стосується також архітекторів, експертів, інженерів, які недобросовісно виконують свою роботу. Ключове - і державні, і приватні контролери працюють в єдиній цифровій системі, де кожен крок засвідчений і видимий.

Окрім цього, контролери здійснюватимуть контроль за будівництвом, спираючись в тому числі на містобудівну документацію. Це стимул для ОМС покращити її, адже всі вади застарілих генпланів можуть експлуатуватися забудовниками на свою користь.

Ми можемо отримати "будинок-потвору" не тому, що забудовник і контролер якісь "не такі", а тому що місцева влада згідна саме з таким плануванням забудови і розвитком міста.

Це знову ж про відповідальність місцевого самоврядування, яке має взяти на себе частину реформи містобудування. І загалом симптоматично, що місцева влада скаржиться на хаотичну забудову. Це означає, що нинішній стан речей не задовольняє нікого.

І ось тепер уже не про розвінчування міфів, а про чітке питання — чому стільки маніпуляцій і брехні навколо реформи? Відповідь проста — цифровізація.

Законопроєкт №5655 передбачає максимальну цифровізацію усіх процесів та етапів будівництва. Кожен крок, кожен документ, кожна дія або її відсутність — будь-якого учасника будівельного процесу залишатиме цифровий слід, який легко відстежити і який не приховати.

Будь-яке порушення, незаконна дія будуть відразу виявлятися, а відповідальна особа притягуватися до відповідальності, в тому числі і кримінальної.

Розберемо ще один приклад того самого заступника міського голови Львова з містобудування. Він розповідає, що до нього прийшли люди з проблемою. Будинок не приймають в експлуатацію, через те, що будинок утеплений не мінватою, як цього вимагають державно-будівельні норми, а пінопластом.

І чиновник вважає, що електронна система та приватний контролер автоматично прийняли би будинок, без перевірок. Але насправді при діючому 5655 це було б просто неможливо.

Архітектор веде авторський нагляд і засвідчує в системі, що у будівлю поклали потрібний матеріал. Після нього в системі розписується інженер технічного нагляду, якщо він також побачив там мінвату.

А в акті — перед здачею в експлуатацію ставлять електронний підпис і замовник, і архітектор, і інженер технагляду, і підрядник, останній підпис — у контролера. І всі ці діі видно у публічній частині електронної системи.

Цього бояться багато мерів, представників органів будівельного контролю в ОМС, забудовників, які звикли працювати "кабінетно", з паперовими документами, які можуть "раптово зникнути" або взагалі не приймати жодних рішень без матеріального стимулу.

Також ми позбавляємо чиновників "годівниці", пов’язаної з наданням дозвільної документації.

Законопроєкт №5655 передбачає, що дозвіл на старт будівництва, на здачу в експлуатацію надаватимуться автоматично за умови наявності всіх необхідних документів, інформації в ЄДЕССБ та інших інформаційно-комунікаційних системах та дотримання всіх процедур.

Забудовнику не треба буде ходити в кабінети чиновників за дозволом, що майже неминуче призводило до корупції.

Вже вчетверте одну з київських школ, яка побудована з дотриманням інклюзивності та безпеки не можуть ввести в експлуатацію. Чиновники щоразу знаходять нові причини для відмови.

Зараз забудовник впʼяте подає документи і його принципова позиція – не давати хабарі за здачу обʼєкту.

Більшість громад України підтримує реформу, адже вона дає ефективний інструментарій для боротьби з самочинним будівництвом та моніторингу забудови.

Для прикладу, реформу підтримує Всеукраїнська асоціація громад, членами якої є понад 850 обʼєднань. Саме тих невеликих громад, де ще не сформувалася своя "будівельна мафія", яка контролює забудову.

Окрім цього, позитивно оцінює реформу Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Ми свідомо наполягали на прямому діалозі з антикорупційними органами і їхній публічній позиції.

Закликаю всіх очільників громад, експертну громадськість, учасників будівельного ринку спільно працювати над реформою містобудування. Від нашої співпраці залежить не тільки успішність реформи, а, без перебільшень, долі мільйони українців.