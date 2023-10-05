Решение суда, что экс-замглавы ОП Тимошенко не коррупционер, не убедило общество - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) называет неполным, неубедительным и немотивированным решение Печерского районного суда Киева, которым бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко был признан невиновным в совершении коррупционных правонарушений.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

"Незавершенная судебная реформа приводит к тому, что по одинаковым делам суды принимают совершенно разные решения, что вызывает справедливое возмущение общества. Из-за несовершенства процедуры рассмотрения подобных дел в местных судах украинцы лишены возможности узнать истину", - подчеркнули в НАПК.

Отмечается, что судебное решение вступило в законную силу. Однако вопрос установления истины в этом деле не является однозначным из-за отсутствия состязательности и всесторонности при его рассмотрении.

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Нацагентство настаивает на собственной правовой позиции и обоснованности протокола о коррупционном нарушении в отношении экс-заместителя руководителя ОП Тимошенко.

НАПК считает аргументы суда о признании Тимошенко невиновным неполными и неубедительными, а соответствующее решение - немотивированным.

"Аргументы Печерского суда не убедили общество в том, что экс-заместитель руководителя ОПУ действительно является невиновным и, если бы у НАПК была возможность предоставить свои аргументы, Национальное агентство эффективно ею воспользовалось бы", - заявили в агентстве.

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Отмечается, что из-за несовершенства законодательства у Национального агентства отсутствует возможность представить свою позицию в суде или обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Как отметили в Нацагентстве, по действующему законодательству, НАПК наделено полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, однако не является стороной при рассмотрении дела и не имеет возможности предоставить суду аргументы в защиту своих позиций.

Понимая проблему, НАПК еще в прошлом году разработало пакет предложений по внесению изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые могли бы устранить указанные недостатки и обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

"Это возможно реализовать, предоставив процессу рассмотрения подобных дел признаков состязательности. Сейчас эти предложения находятся на рассмотрении в Кабинете Министров", - отметили в НАПК.

Кроме того, Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы (ГАП) предусмотрено внедрение нормы, согласно которой Нацагентству должен быть предоставлен статус участника процесса по делам по составленным протоколам. В сочетании с возможностью рассмотрения таких дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) вместо местных судов это будет способствовать наработке устоявшейся судебной практики по применению требований Закона "О предотвращении коррупции".

Напоминаем:

НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях Тимошенко.

Тимошенко не явился в НАПК для получения протокола. Он также заявил, что НАПК опровергло все претензии к нему.

В ходе проверки агентство установило, что экс-чиновник использовал полномочия в личных интересах и нарушил определенные Законом "О предотвращении коррупции" ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.

В январе текущего года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко с должности заместителя руководителя ОП.