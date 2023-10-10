Лесная отрасль: чистки и тотальный контроль

Рік тому Україна позбулася лісгоспної системи. Одна з головних причин – це корупція. Закупки коштовних автомобілів, оплата фіктивних робіт, роздуті штати з "мертвими душами". У деяких лісгоспах крали на всьому.

У 2021 році ми укрупнили лісгоспи, залишили 150 директорів замість 350. Порядку стало більше. Але навіть у такому вигляді система була малокерованою. Тому провели другий етап реформи, створивши ДП "Ліси України".

Хоча навіть сьогодні ми ще розгрібаємо лісгоспну спадщину. Переплати, недостачі, мутні договори, відчуження ділянок. Проте поступово ситуація вирівнюється.

Як не допустити відновлення корупції?

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У структурі ДП "Ліси України" створений Департамент безпеки, який збирає та аналізує інформацію з різних джерел, проводить незалежні перевірки. За результатами чистимо кадри.

З початку року оновлено 40% керівного складу на рівні регіонів. 56 директорів звільнено. По багатьох матеріали передані у поліцію та Державне бюро розслідувань, відкрито понад сто кримінальних проваджень.

З керівниками філій укладаємо річні трудові договори – і кожен знає, що у кінці року контракт може бути не продовжено. І якщо ти побачив одну, другу незаконну рубку, то автоматично готуєшся "з речами на вихід".

Але не менш важливі й інституційні зміни. Прозорість та конкуренція.

Старі часи минули, сьогодні жоден топ-менеджер "Ліси України" не допоможе вам "з деревиною", бо всі лісоматеріали реалізуються виключно через біржу.

Жоден керівник не здатний протягти свого постачальника палива, техніки, послуг, бо всі закупівлі відбуваються через Prozorro.

Остання велика закупівля – страхування транспорту та спецтехніки. Це не таємниця, що страхування на державних підприємствах часто пов’язано з "відкатами". Але ми провели тендер на Prozorro. Брали участь чотири компанії, і ціна знижена втричі!

Звісно, ти можеш пхати свою компанію, але переможець все одно визначається на відкритих торгах.

Ми вперше переводимо на торги навіть послуги із заготівлі деревини! Це справжня реформа в реформі. Виходить з тіні, стає цивілізованим, формується новий величезний ринок об’ємом у мільярди гривень.

Передаємо в Фонд державного майна для подальшої приватизації наші цехи переробки деревини. Там лікувати від корупції часто немає сенсу, допоможуть лише радикальні рішення.

Три потужних удари завдаємо по нелегальній деревині. Ключова задача – не дати її легалізувати і вивезти з лісу.

Завантажена на лісовози деревина тепер фотографується з трьох ракурсів, після чого файли з фотографіями завантажуються в систему Електронного обліку деревини (ЕОД). Лісова охорона, правоохоронні органи можуть зупинити автомобіль, зайти в ЕОД та порівняти вигляд деревини з фото в момент завантаження.

Плануємо запровадження GPS моніторингу за переміщенням вантажних та спеціалізованих автотранспортних засобів у лісових масивах. Пілотний проєкт стартує вже цього року. Фіксуватимемо маршрут, місця та час стоянки, витрати палива. Це тотальний контроль, який не залишає шансів для більш-менш масштабних схем.

Нарешті наводимо лад зі складами. Сьогодні ми бачимо залишки деревини по філіях, але де вони наразі перебувають фізично? Бо місць складування може бути багато. Тому в ЕОД завантажимо координати усіх діючих складів заготовленої деревини у лісових масивах, що значно спростить і прискорить перевірки.

Це лише частина того, що вже зроблено і що робиться. Насправді, подолання корупції не лише про бажання і про політичну волю. Це велика робота команди фахівців. Це також інвестиції.

Суспільство має це розуміти.

Наприклад, "Ліси України" закуповує партію смартфонів (не айфонів!) – щоб у кожного лісництва був хоча б один термінал для проведення безготівкових платежів, внесення інформації в ЕОД та фотофіксації партій деревини на лісовозах. Це досить недорогі пристрої. Якщо наявність такого смартфона не дозволить продати наліво і вивезти з лісу хоча б машину дров, то пристрій вже окупиться як мінімум вдвічі!

Але я переконаний, що таких машин буде не одна. Перекриються схеми, які існували десятиріччями. І ми обов’язково це побачимо за рахунок зростання доходів держбюджету.