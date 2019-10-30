Штрафы АМКУ: 5 предложений законодательных изменений

Представлена нещодавно Кабміном Програма дій уряду має амбітні цілі.

Для їх досягнення на парламент чекає багато законотворчої роботи. Вважаю, що одним із пріоритетів має стати продовження реформування конкурентного законодавства.

Роль АМКУ у формуванні конкурентної політики

Важливо пам’ятати, що Антимонопольний комітет – орган розслідування, уповноважений накладати одні з найвищих штрафів за виявлені ним порушення – до 10% річного доходу.

Крім цього, комітет наділений ексклюзивними повноваженнями застосовувати таку відповідальність, як примусовий поділ за фактами зловживання монопольним становищем.

Гарантування прав бізнесу, що став фігурантом розслідувань АМКУ або притягнутий до відповідальності, забезпечення справедливості та прозорості розслідувань, стимулювання виконання рішень порушниками, зокрема щодо сплати штрафів, є важливими умовами розвитку конкуренції в нашій країні, захисту прав бізнесу та посилення економіки.

П’ять змін, що допоможуть підвищити ефективність АМКУ щодо притягнення до відповідальності порушників

Працюючи на посаді заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби, я зіткнувся з проблемами виконання рішень АМКУ: рівень оплати штрафів за порушення конкурентного законодавства був низьким, а самі штрафи сплачувались несвоєчасно.

Задля вирішення цієї проблеми ми з представниками Мінюсту та АМКУ розробили законопроект про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції.

Ще у 2017 році проект був зареєстрований у Верховній Раді, але, на жаль, досі так і не був розглянутий.

Наразі зазначений законопроект №0877 знаходиться на розгляді у парламентському комітеті з питань економічної політики.

Сподіваюсь, парламентарі приділять увагу тим важливим змінам, впровадження яких має на меті цей законопроект.

Loading...

Важливою нормою законопроекту, що має на меті гарантувати права осіб, які звернулись із заявою про порушення законодавства, є зобов’язання комітету у випадку відмови у відкритті справи прийняти вмотивоване розпорядження та протягом трьох робочих днів надіслати заявнику.

Останньому надається право на оскарження такого розпорядження у судовому порядку.

Крім цього, проект закону вводить поняття так званої малозначної справи – коли дії або бездіяльність не мають істотного впливу на конкуренцію.

У такому випадку АМКУ уповноважений не відкривати справу або закрити вже розпочате провадження.

2) Збільшення розміру штрафів, що можуть накладатись територіальними відділеннями АМКУ, до 170 тис. гривень.

Справи про порушення конкурентного законодавства, крім Антимонопольного комітету та його колегій, уповноважені розглядати також його територіальні відділення (ТВ), розташовані в областях.

Наразі ТВ мають передбачену законом можливість накладати штрафи лише у розмірі до 68 тис. гривень незалежно від виду та тяжкості порушення.

Таким чином, навіть за такі порушення, як зловживання монопольним становищем чи змова на торгах, нерідко накладаються штрафи у розмірі, еквівалентному 2 800 доларів.

Зрозуміло, що такі незначні штрафи можуть не стимулювати великого монополіста або учасників картелю утримуватись від вчинення порушень у майбутньому.

Наразі єдиним способом для ТВ "збільшити" розмір штрафу є передача справи до Антимонопольного комітету в м. Києві для розгляду справи у складі його адміністративної колегії.

Однак зазначений порядок не є оптимальним, адже створює зайві бюрократичні процедури, призводить до затягування розслідувань справ та "перенавантажує" Антимонопольний комітет.

Збільшення максимального розміру штрафу до 170 тис. гривень для справ, що розглядаються ТВ, відповідає давно назрілим потребам відділень та сприятиме підвищенню ефективності роботи АМКУ в цілому.

3) Призупинення дії рішення АМКУ та його виконання на час його оскарження.

У редакції закону, що діє, передбачено набуття рішенням АМКУ чинності з моменту його прийняття.

При цьому навіть оскарження такого рішення до суду або до самого Антимонопольного комітету не зупиняє дії рішення та його виконання.

Тобто навіть якщо притягнута до відповідальності особа вважає рішення незаконним та оскаржує його, вона все одно повинна виконати зазначені в ньому вимоги (сплата штрафу, примусовий розділ, інші зобов’язання).

Теоретично суддя, що розглядає справу про недійсність рішення, може його призупинити, однак на практиці суд досить рідко користується цією опцією.

Проектом закону пропонується врегулювати це питання іншим чином: передбачено набуття рішенням законної сили після спливу двомісячного строку після його отримання або після його оскарження, якщо позов був поданий.

Крім цього, передбачено зупинення виконання такого рішення на час оскарження його у суді або до Антимонопольного комітету.

Впровадження зазначених змін, зокрема, вирішить дилему осіб, що бажають стягнути збитки з порушника.

Нагадаю, що закон надає можливість особам, що постраждали від порушення конкурентного законодавства, стягнути понесені ними збитки у подвійному розмірі через суд.

Наразі така можливість існує з моменту винесення рішення, однак стягнення не є доцільним до завершення його оскарження, адже провадження по збитках, як правило, зупиняється судом до розгляду пов’язаної справи про недійсність Рішення АМКУ.

У випадку внесення змін позови про збитки будуть подаватись після завершення оскарження рішення АМКУ.

Однією із підстав позову буде вчинення порушення конкурентного законодавства, підтверджене рішенням АМКУ, що набуло чинності та законність якого підтверджена судом.

4) Скасування пені за несплату штрафу та запровадження нового стимулу для добровільного виконання рішення.

Наразі законом передбачений доволі високий розмір пені за несвоєчасну сплату – 1,5% на день.

Водночас така пеня нараховується до досягнення нею розміру штрафу. В силу специфіки закону про конкуренцію нарахування пені призупиняється не на час оскарження рішення, а на час розгляду справи у суді.

Тобто у випадку несплати штрафу пеня 1,5% на день буде нараховуватись у проміжках між першою та другою інстанціями та після прийняття рішення апеляційним судом до відкриття провадження Верховним судом.

З урахуванням великих розмірів штрафів АМКУ, які нерідко сягають десятків або навіть сотень мільйонів гривень, його сплата у подвійному розмірі може бути вкрай важким тягарем для компаній.

Проектом закону пропонується скасувати пеню. При цьому передбачається, що особа, яка сплачує штраф у місячний строк, не оскаржуючи його до суду або до АМКУ, отримує 50% знижку від первинного розміру штрафу.

З великою вірогідністю зазначене нововведення прискорить виконання рішень АМКУ та мінімізує кількість судових справ про визнання рішень АМКУ недійсними, чим зменшить навантаження на суди та сам Антимонопольний комітет, вивільнивши час останнього для відкриття та розгляду нових справ.

5) Надання повноважень АМКУ примушувати порушників до виконання рішень без звернення до суду.

Сьогодні, щоб примусити порушника до виконання рішень, АМКУ повинен звернутись до суду з окремим позовом.

Разом з тим, суд в цьому процесі найчастіше є "зайвою" ланкою, адже невиконання, як правило, не оспорюється самим порушником, таким чином проходження судової процедури за позовом АМКУ до порушника лише істотно затягує процес примусового виконання зобов’язань.

Законопроектом пропонується вирішити цю проблему: передбачено право АМКУ на видачу ним виконавчого документу, з яким конкурентне відомство буде надалі звертатись до виконавчої служби для вжиття заходів із примусового виконання рішення АМКУ.

На завершення кілька слів про гармонізацію антимонопольно-конкурентного законодавства

У контексті реформування конкурентного законодавства заслуговує уваги також законопроект про забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції №0969, який, як я сподіваюсь, також буде розглянутий парламентом.

Цей законопроект має на меті запровадження європейських стандартів конкурентного права та низки процедур, які давно й успішно застосовуються в ЄС та США.

Пропонується удосконалити процедуру звільнення від відповідальності за інформування АМКУ про вчинене порушення (leniency), запровадити процедури мирного врегулювання справи конкурентним відомством із порушником (settlement), вдосконалити процедуру розслідувань справ, забезпечивши при цьому права осіб, що беруть у них участь.

Підписаною ще у 2014 році Угодою про асоціацію України та ЄС передбачено зобов’язання нашої країни щодо наближення свого законодавства про конкуренцію та практику його застосування до acquis ЄС.

Вважаю, що прийняття проектів законів №0969 та №0877 стало б великим кроком до виконання покладених на нашу країну зобов’язань.