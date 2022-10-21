"Днепразот" Коломойского проиграл суд по штрафу АМКУ на 80 миллионов

Хозсуд Киева 20 октября поддержал решение АМКУ по делу относительно АО "Днепразот": заводу, контролируемому группой Приват Игоря Коломойского, отказали в отмене штрафа на 80 млн грн, который наложил АМКУ в конце 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

В Комитете заявили, что предприятие в 2017-2019 годах злоупотребляло монопольным положением на рынке. В частности, в 2018 году останавливало производство товара и прекращало его реализацию.

Основной причиной остановки производства "Днепразот" называл подорожание газа и отсутствие оборотных средств. При этом Комитет не выявил существенных изменений в стоимости газа и установлено наличие оборотных средств на счетах предприятия.

АМКУ в рамках другого дела исследует вопрос установления цен "Днепроазотом" в период 2017 - 2019 годов.

"Днепразот" - единственный в Украине производитель жидкого хлора, реагента, который используется для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод в Украине.

Напомним:

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В декабре 2021 года АМКУ оштрафовал АО "Днепразот" Игоря Коломойского на 80,1 млн грн за остановку производства и реализации жидкого хлора в 2018 году.

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Экономическая правда