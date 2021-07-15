Реформа антитраста набирает обороты

Реформа антитрасту триває кілька років без особливих результатів.

Жвавості додалося 13 липня, коли Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт №5431 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".

Цей законопроєкт розробив Антимонопольний комітет спільно з європейськими та американськими експертами. Документ має і прихильників, і противників.

Які основні зміни він передбачає і як вони вплинуть на бізнес?

Концентрації: зміни в обрахуванні порогів

У концентраціях нарешті не рахуватиметься вся група продавця. Для обчислення порогових показників братиметься лише об'єкт продажу.

Таких змін вимагає Угода про асоціацію.

Вони позитивно вплинуть на бізнес. Очікується зменшення кількості концентрацій, на які необхідно отримувати дозвіл АМКУ.

Перевірки компаній

Комітет зможе проводити перевірку, лише якщо проти компанії порушена справа. Наразі перевірки можуть проводитися і поза рамками справ. Запропоновані зміни забезпечать передбачуваність для компаній.

З новел – можливість перевіряти будинки керівників та інших ключових співробітників компаній за наявності дозволу суду.

Це нормальна практика, яка посилює інструмент розслідування конкурентного органу. Однак тут важливий баланс. Такий інструмент має застосовуватися лише при розслідуванні картелів і не використовуватися для тиску на бізнес.

Для збереження доказів під час перевірок Антимонопольний комітет зможе опечатувати приміщення компаній. Це теж дієвий інструмент, який дозволить продовжити перевірку в інший день.

Вводиться популярний у США інструмент – виклик для надання пояснень з штрафом за неявку. Конкурентні відомства країн Євросоюзу теж його використовують, а отримані пояснення стають доказом у справі.

Звільнення від відповідальності та врегулювання справи

Наразі звільнення від відповідальності може отримати лише перший "інформатор". Законопроєкт пропонує розширити цей інструмент. Наступним особам, які розкриють інформацію про порушення, зменшать штраф.

Більшість картельних справ у ЄС та США розкриваються завдяки такому інструменту. Чинний інструмент звільнення від відповідальності не працює, проте якщо він запрацює, це збільшить кількість доведених до кінця розслідувань та зменшить кількість судових оскаржень.

Також пропонується інструмент врегулювання справи. Компанія зможе отримати зменшення штрафу на 15%, визнавши порушення й уклавши "угоду" з АМКУ. Позитивний інструмент для бізнесу, регулятора і судової системи.

Справи, у яких укладатиметься угода, навряд чи будуть оскаржуватися в суді, а період між накладанням штрафу і його потраплянням в бюджет скоротиться.

Відповідальність засновників та правонаступників

З'являється солідарна відповідальність за сплату штрафу АМКУ для засновників компаній та їх правонаступників, якщо вони довели такі компанії до неплатоспроможності. Такий інструмент допоможе вирішити проблему з неоплаченими штрафами – недобросовісні боржники заплатять зі своєї кишені.

Дискреція регулятора при відкритті справи

АМКУ отримає право не порушувати справу, якщо вона не належить до пріоритетів його діяльності. Дієвий механізм ефективності розподілу ресурсів конкурентного відомства, якщо регулятор не буде ним зловживати.

Гідні зарплати працівників

Пропонується закріпити рівень зарплат в АМКУ в законі. Працівники повинні добре фінансуватися, адже вони розслідують складні порушення й ухвалюють рішення щодо мільйонних штрафів. Зміни позитивні, вони дозволять залучити більше кваліфікованих працівників та зменшити рівень корупції.

Зменшення розміру відшкодування шкоди

Наразі шкода, завдана порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, відшкодовується в подвійному розмірі. Пропонується зменшити її розмір до завданої шкоди, аналогічно до європейського підходу.

Для України це негативна зміна, бо інструмент приватних позовів не надто розвинений, їх кількість незначна. Найвідоміший позов щодо відшкодування шкоди – "Нібулон" проти "Укрзалізниці", за яким стягнуто понад 120 млн грн.

У США відшкодування завданої шкоди може сягати трикратного розміру і це дієвий інструмент. Антимонопольний комітет повинен популяризувати приватні позови, бо вони направлені на усунення наслідків порушення.

Регулятор міг би надавати роз'яснення постраждалим від порушення і за потреби виступати третьою особою в справах про відшкодування шкоди.

Загалом запропоновані зміни позитивні, реформа на часі, проте це лише один елемент системи. Правомірність рішень регулятора переглядає суд, а інколи рішення суддів викликають подив. Тож результат від змін буде за трьох умов.

Перша – якщо АМКУ отримає необхідні повноваження і не зловживатиме ними.

Друга – якщо будуть популяризуватися нові інструменти для бізнесу – звільнення від відповідальності та врегулювання справи.

Третя – якщо буде підтримуватися фаховість суддів та забезпечуватиметься сталість судової практики.