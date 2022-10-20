АМКУ начал проверку причин существенного подорожания яиц
Антимонопольный комитет начал проверку существенного подорожания куриных яиц в течение сентября и октября.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Комитет считает, что повышение цен на этот вид продуктов может не иметь объективных оснований, несмотря на тяжелые экономические последствия войны.
Комитет подчеркивает, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируются с стремительным ростом стоимости яиц, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой.
Кроме того, о потере поголовья кур и производственных мощностей комитета сообщил только один производитель – группа компаний "Авангард" Олега Бахматюка (крупнейший производитель яиц в Украине).
От других участников рынка, в частности, Ovostar Union, такая информация не поступала.
"Следовательно, в настоящее время в комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за месяц", – резюмировали в АМКУ.
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Напоминаем:
В Минагрополитики считают, что в Украине не будет дефицита подсолнечного масла, сахара и яиц, поэтому оснований для роста цен на эти продукты нет.
В результате российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.