АМКУ начал проверку причин существенного подорожания яиц

Антимонопольный комитет начал проверку существенного подорожания куриных яиц в течение сентября и октября.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет считает, что повышение цен на этот вид продуктов может не иметь объективных оснований, несмотря на тяжелые экономические последствия войны.

Комитет подчеркивает, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируются с стремительным ростом стоимости яиц, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой.

Кроме того, о потере поголовья кур и производственных мощностей комитета сообщил только один производитель – группа компаний "Авангард" Олега Бахматюка (крупнейший производитель яиц в Украине).

От других участников рынка, в частности, Ovostar Union, такая информация не поступала.

"Следовательно, в настоящее время в комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за месяц", – резюмировали в АМКУ.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: За месяц яйца подорожали почти вдвое. Что произошло и не будет ли дефицита?

Напоминаем:

В Минагрополитики считают, что в Украине не будет дефицита подсолнечного масла, сахара и яиц, поэтому оснований для роста цен на эти продукты нет.

В результате российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.





