Как это — быть предпринимателем в Украине?

Українці стали підприємцями ненароком.

Економічна криза 1990-х років виштовхнула вчительок на ринки, а робітників змусила їздити за товаром за кордон.

Новоспечені підприємці без досвіду управління і підручників з менеджменту врятували економіку: налагодили виробництво, торгівлю та послуги, дали людям роботу.

Зараз власники бізнесу, всупереч складним економічним обставинам та регуляторним перепонам, створюють корисні продукти та сервіси, відкривають нові напрямки торгівлі, об'єднуються для діалогу.

Сучасні українські підприємці — це люди, які...

Обирають непопулярний шлях

Чи багато громадян України хотіли б заснувати бізнес? У дослідженні Amway Global Entrepreneurship Report за 2018 рік, де було опитано людей із 44 країн, лише 21% українців відповіли, що для них власна справа була би бажаною кар'єрою. Це найменша частка серед усіх країн і відчутно менша за середнє значення у світі, яке становить 49%.

Чому підприємництво не популярне в Україні? Безперечно, воно пов'язане з ризиками і значною відповідальністю. Однак чи бракує тим, хто не наважується почати бізнес, лише сміливості? Причина низької привабливості підприємництва може критися у скептичному ставленні до підприємців у суспільстві та у побоюванні бюрократичних перешкод.

На початку 2017 року на фокус-групових дискусіях, які проводилися на замовлення мого аналітичного центру, власники малого та середнього бізнесу говорили про те, який імідж мають підприємці в Україні. Їхні враження не назвеш позитивними.

З одного боку, підприємець, за словами учасників дискусій, асоціюється з амбітністю, успіхом і витривалістю. З іншого — підприємці стикаються із заздрістю та з переконанням навколишніх у тому, що успіх у бізнесі дається незаслужено: пощастило або вкрав.

Також вони почуваються для держави "мішками, з яких можна щось узяти". Таке ставлення до підприємців не стимулює українців до відкриття власної справи.

Працюють в несприятливих умовах

Потенційних підприємців, очевидно, відлякує і кількість та складність процедур, які потрібно пройти. Наприклад, для відкриття кіоску з кавою, якщо ви плануєте наймати працівників та орендувати земельну ділянку, необхідно зібрати 50 документів.

Як тільки малий або середній бізнес почне зростати, до вас частіше навідуватимуться з перевірками податкова та інші контрольні органи. Якщо імпортуватимете продукцію, то вас, як і багатьох імпортерів, яких мій аналітичний центр регулярно опитує останні три роки, чекають суперечки з митниками щодо вартості цього товару.

Бізнес не розуміє суперечливих вимог держави, через що йому доводиться домовлятися з чиновниками, каже керівник Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

Дослідження Amway засвідчило, що тільки 6% українців вважають правила для роботи бізнесу в Україні зрозумілими. У світі цей показник становить 34%. Отже, українські підприємці ведуть бізнес у непередбачуваному та несприятливому середовищі.

Не довіряють державі і відстоюють свої права

Не дивно, що за таких умов бізнес не може назвати відносини з державою партнерськими. У нашому опитуванні малих та середніх підприємств лише 14% респондентів сказали, що вважають державу партнером бізнесу.

Найчастіше державу розглядають як перешкоду для ведення бізнесу. Так відповіли близько 58% опитаних, а ще 28% назвали державу ворогом бізнесу.

Низька довіра до держави і потреба у захисті своїх прав спонукає підприємців звертатися до недержавних організацій. За час існування Ради бізнес-омбудсмена, яка представляє інтереси бізнесу у державних органах, вона отримала понад 4 тис скарг, з яких понад 3 тис були вирішені. Найчастіше підприємці скаржаться на податківців і митників.

Також підприємці об'єднуються у бізнес-асоціації, у яких вони можуть розраховувати на юридичну допомогу, навчання та підтримку: від пошуку міжнародних партнерів до набору персоналу. Асоціації влаштовують зустрічі бізнесу з урядовцями і готують проекти законів. На обласному рівні є успішні приклади діалогу бізнес-асоціацій з владою.

Відкривають Україну світові

Українські підприємства експортують все більше і більше товарів у Євросоюз. У 2013 році частка ЄС в експорті України становила 26%, у 2018 році вона зросла до 42%.

Підприємства з українським корінням виходять на іноземні ринки. Новини про купівлю західними технічними гігантами українських стартапів стають повсякденністю. У 2018 році купили Newzmate, американський Ring з офісом у Києві, перед цим — Looksery. Українська компанія Petcube успішно працює на ринку США і сама скуповує стартапи.

Починають життя з нової сторінки

Для численних ветеранів війни на сході України та переселенців з окупованих територій підприємництво стало способом заробити на проживання та пом'якшити гіркоту спогадів. Бізнес, заснований ветеранами, часто має соціальну складову. Його власники направляють частину прибутків на допомогу сім'ям загиблих на війні.

Ми стаємо свідками активного розвитку соціального підприємництва. Українські бізнесмени дають роботу безпритульним та людям з фізичними обмеженнями, допомагають жінкам у складних життєвих ситуаціях, фінансують проекти у своїх містах та виготовляють дизайнерські речі з використаного пластику.

Українських підприємців можна назвати людьми, які досягають успіху за непростих обставин і знаходять у собі сили допомагати іншим. Чи підтримує їх суспільство? Не завжди. Чи сприяють їм регуляторні умови? Швидше, навпаки. Однак саме підприємці розвивають економіку і показують приклад наполегливості та сміливості.