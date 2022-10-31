Как подготовиться к коммуникации с правоохранителями

Розв'язання будь-якої проблеми починається ще до того, як вона виникла. Коли ви передбачаєте, що може щось статися, навіть якщо ведете абсолютно прозорий бізнес.

Так само можна прогнозувати й можливість зустрічі правоохоронців у своєму офісі.

Є різні форми комунікації правоохоронців з бізнесом. Найбільш типовими є запит (письмова вимога) від правоохоронців, тимчасовий доступ до речей і документів або обшук.

Що робити якщо до вас прийшли правоохоронці вимогою надати якісь документи?

Важливо будь-яку взаємодію оформляти документально. Не можна надавати будь-які документи лише на усний запит правоохоронців.

Щонайменше вимагайте від них офіційного письмового запиту, де має бути зазначено номер кримінального провадження, дата реєстрації; ким розслідується кримінальне правопорушення, його кваліфікація та стислий виклад обставин; конкретний перелік документів, які слідчий просить надати.

Отримавши запит, у вас є дві можливі моделі поведінки:

надати документи

проігнорувати запит

відмовити у їх наданні

Як на мене, найбільш неправильною реакцією на запит є проігнорувати його. По-перше, у такому разі ви не контролюєте процес та обмежуєте можливість отримати додаткову інформацію про обставини, які розслідують правоохоронці.

По-друге, ви суттєво збільшуєте вірогідність зустріти на порозі свого офісу слідчих з ухвалою судді на обшук або тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте не варто й поспішати надавати одразу всі документи, особливо якщо ви не розібралися для чого вони потрібні слідчому та де будуть використані.

Тому перед тим як надати документи, наполегливо рекомендую порадитись з адвокатом, який має досвід захисту підозрюваних у економічних злочинах.

Відмовити можна з кількох причин:

Слідчий не вказав у запиті наведених вище реквізитів, не конкретизував які саме документи він має намір отримати.

Речі або документи містять охоронювану законом таємницю. Статтею 163 КПК України, до таких, зокрема, належать конфіденційна інформація, зокрема, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що перебувають у її особистому володінні або в базі персональних даних володільця. Глава 15 КПК України визначає, що доступ до таких речей і документів можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Тобто, якщо до вас приходять правоохоронці та вимагають надати інформацію про послуги, які були надані підприємством за певний час та клієнтів, що їх отримали, ви маєте цілком законне право вимагати ухвалу слідчого судді, на підставі якої слідчий мав би право отримати доступ до такої інформації.

Що робити якщо правоохоронці прийшли з ухвалою про тимчасовий доступ до речей або документів?

Тут також є кілька можливих моделей поведінки:

надати доступ

проігнорувати

відмовити у доступі

Якщо ви вирішили надати доступ, то важливо перевірити, до яких саме документів слідчий суддя дозволив правоохоронцям отримати доступ, чи дозволив вилучення таких документів, їх оригіналів або копій.

Ви не зобов’язані надавати доступ до більшого обсягу речей чи документів, ніж визначено в ухвалі слідчого судді.

Також варто звернути увагу на дату постановлення слідчим суддею рішення, оскільки строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дати постановлення.

У окремих випадках, слідчі судді встановлюють менший строк дії ухвали, про що обов’язково зазначається у резолютивній частині ухвали.

Якщо строк дії ухвали слідчого судді, на момент її пред’явлення правоохоронцями сплив, ви можете відмовити у наданні доступу до речей і документів з вказаної причини.

У цьому випадку відмову бажано оформляти письмово з обов’язковою фіксацією дати пред’явлення ухвали до виконання та строку її дії.

За результатами надання тимчасового доступу слідчий зобов’язаний скласти протокол, у якому фіксується конкретний перелік речей і документів, до яких було надано доступ та які було вилучено. Копію протоколу та опису до нього слідчий повинен вам надати.

Що буде, якщо проігнорувати або відмовити у виконанні ухвали слідчого судді?

Процесуальний кодекс визначає, що за наявності ухвали, ви зобов’язані надати правоохоронцям доступ до визначених у ній речей і документів (ч. 1 ст. 165 КПК України).

У окремих випадках, правоохоронці починають маніпулювати та повідомляють, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

Проте це є не більше ніж маніпуляція та глибока помилка. Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надає право правоохоронцям звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення визначених речей і документів.

Тобто, якщо ви безпідставно відмовили у виконанні ухвали про надання доступу до речей і документів, або ж просто її проігнорували, то слід починати готуватися до обшуку.

Як підготуватися до обшуку?

Підготовка до обшуку насамперед починається з роботи з командою. Важливо, щоб кожен із членів команди знав, що необхідно робити, чітку зону своєї відповідальності, а також був обізнаний у своїх правах та обов’язках.

Це дозволить уникнути хаотичної паніки під час обшуку, зменшить рівень стресу для працівників та ризик настання негативних наслідків для підприємства.

У таких випадках ми зазвичай проводимо з працівниками наших клієнтів періодичні тренінгові заняття; аналізуємо та виявляємо слабкі місця у безпеці підприємства; готуємо відповідні рекомендації та алгоритми дій.

Не менш важливим питанням при підготовці до можливого обшуку є забезпечення інформаційної безпеки.

Зокрема, важливо всю робочу документацію зберігати на віддаленому сервері, а не на робочих комп’ютерах. У випадку кризової ситуації, вимкнення серверу суттєво ускладнить можливий доступ сторонніх людей до документації.

Так само, у випадку вилучення або, наприклад, викрадення сторонніми особами комп’ютерної техніки, вони не зможуть отримати доступ до документації підприємства.

На всій комп’ютерній техніці та мобільних телефонах працівників важливо встановити індивідуальні та нестандартні паролі.

Також, ми радимо укласти договір з адвокатом заздалегідь на випадок екстреної необхідності. Це дасть вам змогу заощадити час і нерви та швидко викликати фахівця, а не хаотично шукати першого-ліпшого адвоката.

Що потрібно знати під час проведення обшуку?

Прокурор та слідчий мають пред’явити вам ухвалу та вручити копію. Перечитайте уважно, перевірте дати, адресу, власні особисті дані та причини слідчих дій. Якщо терміни ухвали прострочені, зазначена не ваша адреса – можете сміливо нікого не впускати. Якщо ж правоохоронці наполягатимуть на обшуку або без дозволу зайдуть у приміщення — це незаконно.

Слідчий зобов'язаний оголосити всіх учасників слідчої дії та їхні анкетні дані. Занотуйте собі їх.

Вам повинні роз’яснити права та обов’язки як учасника обшуку.

Слідчі мають залучити понятих.

Під час війни закон дозволяє не залучати сторонніх людей, якщо це фізично неможливо або загрожує їхньому життю чи здоров’ю. Процес має бути зафіксовано на відео.

Для участі в обшуку слідчі часто запрошують працівників оперативних підрозділів. Перевірте чи є в них письмове доручення слідчого та їхні особисті дані.

Слідчий запропонує вам добровільно видати відшукуванні речі та документи. Погоджуватися на таку пропозицію — ваше право, а не обов’язок. У разі відмови слідчий розпочне обшук.

Оглядати речі та документи може тільки слідчий. Оперативники, залучені лише для допомоги йому, зокрема, можуть давати консультації чи фіксувати перебіг подій.

Вони цим часто нехтують, блукаючи квартирою чи офісом, і переривають речі в шафах чи тумбочках. Звертайте увагу слідчого та понятих на це, щоб фіксувати зауваження в протоколі.

Слідчий має право заборонити вам покидати місце обшуку, як і перешкоджати слідчим діям.

Якщо слідчий підозрює, що в присутніх у приміщенні є при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження – він має право обшукати людину.

Під час обшуку слідчий може відкривати зачинені приміщення, шафи, оглядати мобільні телефони та комп’ютери тощо. Ви маєте право не давати слідчому паролі доступу до вашої техніки.

Зміст обшуку полягає в пошуку конкретно визначених речей, тому відповідати на запитання слідчого ви не зобов’язані.

Якщо слідчий знайшов те, що шукав (речі, документи, зброю тощо), обшук має бути завершено.

Слідчий може вилучити речі чи документи, на яких не було дозволу в ухвалі, якщо вважає, що вони мають значення в кримінальному провадженні. Наркотики, нелегальну зброю, боєприпаси тощо вилучають обов’язково.

Що відбувається після обшуку?

Обшук може бути лише початком шляху. Питання забезпечення інформаційної безпеки після його проведення не зменшується, а навпаки стає ще більш актуальним.

Правоохоронці для документування можливої злочинної діяльності можуть використовувати негласні слідчі (розшукові) дії. Простіше кажучи, вас можуть прослуховувати, стежити або використовувати інші можливі способи документування.

Тому неоднозначні висловлювання або дії надалі може бути використано правоохоронцями саме як доказ неправомірної діяльності.

Як підготуватись до зустрічі з правоохоронцями та спрогнозувати цю можливість?

Насамперед варто почати з роботи зі своєю командою. Ваші працівники повинні точно знати свої права і обов’язки, також найелементарніші алгоритми дій при кризовій комунікації з правоохоронцями.

Це дасть їм можливість впевненіше почуватися під час можливого візиту правоохоронців або обшуку на підприємстві.

Більше того, убезпечить від непередбачуваних ситуацій, що надалі можуть нашкодити підприємству. Ми рекомендуємо періодично проводити з колективом відповідні тренінги, залучаючи фахівців у галузі кримінального права та процесу.

Другий, але не менш важливий фактор — навести лад у паперах. До цього питання досить часто представники бізнесу, особливо малого, ставляться легковажно.

Проте, коли раптом приходять контролюючі органи або ж правоохоронці з різного роду питаннями, починається панічний пошук відповідей на них.

Третій фактор — системний моніторинг своєї компанії та компаній контрагентів на наявність можливих кримінальних проваджень.

Для чого моніторити контрагентів?

Навіть якщо ви ведете абсолютно чесний та прозорий бізнес, це не дає 100% гарантії, що до вас не прийдуть правоохоронці.

Це може статись, наприклад, через те, що ваш контрагент намагався ухилитись від сплати податків і тепер правоохоронці, розслідуючи кримінальне провадження, перевірятимуть всі підприємства, які з ним співпрацювали.

Щонайменше, для вас це обійдеться запитом, у порядку ст. 93 КПК України, про надання документів бухгалтерського обліку на підтвердження реальності операцій, у гіршому ж випадку — до вас прийдуть з обшуком та вилучать комп’ютерну техніку. Потім доведеться бігати по судах повертати вилучене.

Як моніторити контрагентів?

Одним із найпростіших, безоплатних та загальнодоступних способів є моніторинг за допомогою ресурсу "Єдиний державний реєстр судових рішень".

У цьому реєстрі не відображаються відомості про ухвали на проведення обшуків або надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, але можна знайти ухвали про тимчасові доступи до речей або документів, що перебувають у володінні конкретної юридичної особи, або про накладення арешту на її майно.

Таким чином ви зможете перевірити чи є ваших контрагентів проблеми з законом та наскільки правомірна їх діяльність. Також є низка безплатних та платних ресурсів, які нададуть можливість більш широко проаналізувати діяльність контрагентів та їх взаємозв’язки з іншими компаніями.

Багато проблемних ситуацій можна передбачити. Це стосується й взаємодії бізнесу з правоохоронцями. Тому своєчасна підготовка до комунікації з представниками правоохоронних органів суттєво зменшить кількість таких факторів.