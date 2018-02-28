"Стартап на мільярд", який купив Amazon: Що таке Ring і до чого тут Україна

Оскільки новина про те, що Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні за 5,5 години набрала 30 тисяч переглядів і нею поділилися 2 тисяч раз в Facebook, редакція "Економічної правди" вирішила пояснити, як це угода стосується України, і чому не є для українців важливою.

27 лютого 2018 року стало відомо, що американська компанія Amazon.com, Inc. купила американську компанію Ring Inc приблизно за 1 млрд доларів.

Перша компанія заснована американцем Джеффом Безосом з Альбукерке, друга - американцем з Нью-Джерсі Джеймі Сіміноффом. Штаб-квартира Amazon розташована в Сіетлі (США), штаб-квартира Ring — в Санта-Моніці (США). Тобто, мова йде про угоду між двома американськими компаніями.

Причому тут Україна? Офіси компанії Ring розташовані в Амстердамі (Нідерланди), Клівленді (США), Глендейле (США), Малверні (США), Месі (США), Феніксі (США), Санта-Моніці (США), Скотсдейлі (США). Крім того, у стартапу з 2016 року працює R&D-офіс в Києві.

При цьому сама компанія Ring не згадує, що у неї є офіс R&D в столиці України. Тільки LinkedIn не приховує, що в українському офісі Ring працює не менше 38 осіб.

На сайті українського офісу зазначається, що в Україні працює найбільша група інженерів, в порівнянні з іншими офісами компанії. Зокрема, в українській команді працює "понад 300 осіб".

Той факт, що на сайті материнської компанії Ring немає жодної згадки про R&D офіс в Україні та розміщення сайту українського офісу Ring на сторонньому домені, скоріше за все, свідчить про те, що американська компанія не афішує свій зв'язок з Україною.

У відповідь на запит ЕП з проханням прокоментувати угоду PR-менеджер Ring Ukraine Наталія Глушак повідомила, що "на даний момент ми не даємо коментарів".

Висновок. Таким чином, йдеться про мільярдну угоду на території США між двома інноваційними компаніями, створеними в США, громадянами США. А роль України в даному випадку обмежується продажем "сировини" — знань і часу українських IT-фахівців.

Детальніше про це читайте в більш ранній статті ЕП: "Україна в пастці" сировинного "IT-аутсорсингу: як знайти вихід".

Всеволод Некрасов, ЕП