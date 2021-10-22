Укрексім продає хмарочоси біля центрального РАЦСу у Києві за 7 мільярдів

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Державний Укрексімбанк продає хмарочоси Sky Towers, що поряд із центральним РАЦСом у Києві, за 7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба банку.

Банк виставив їх на продаж через систему "СЕТАМ" Міністерства юстиції. Хмарочоси є заставою за кредитом. Наразі ж Укрексім позбувається прав вимоги за кредитами проблемних позичальників, які не співпрацюють з банком щодо добровільного врегулювання заборгованості.

Так, незабаром держбанк виставить непрацюючі кредити (NPL) позичальників-юридичних осіб. Загальний обсяг сягає десятків мільярдів гривень, кажуть у банку. Згодом на аукціоні з’являться і NPL фізосіб.

Перший лот – права вимоги за кредитним договором та дебіторська заборгованість позичальника із забезпеченням у вигляді незавершеного об’єкту будівництва. Йдеться про комплексу преміум-класу Sky Towers площею 223 тис. кв. м. у центрі Києва неподалік центрального РАЦСу.

Зведення комплексу зупинили через погіршення фінансового стану інвестора. Стартова ціна – 7,145 млрд грн, торги пройдуть 3 листопада. Загалом на поточний момент на торги виставлено 7 лотів на суму понад 24 мільярди гривень.

Нагадуємо:

Суд задовольнив позов "Укрексімбанку" до компанії "Агентство офісного будівництва" і вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 5,95 мільярда гривень заборгованості за кредитним договором.

Sky Towers – проєкт KDD Group, в минулому одного з найбільших девелоперів в Україні.

Одними з її основних бенефіціарів вважалися брати Константиновські та структури, близькі до ексміністра вугільної промисловості Віктора Тополова.

У 2011 році повідомлялося, що стратегічним інвестором KDD Group став Андрій Веревський (контролює агрохолдинг "Кернел"), придбавши 68,2% акцій за 16 млн доларів.

У 2012 році з'явилася інформація, що офісно-готельний комплекс Sky Towers придбала американська компанія Cimbrorum Holdings.

За даними ЗМІ, сума операції нібито становила 202,4 млн, причому продавець нібито повинен був отримати тільки 12 млн доларів, тоді як решта коштів повинні були піти на покриття боргів KDD Group (в т.ч. перед "Укрексімбанком" на 168,4 млн доларів).

Власник компанії-покупця не розкривався.

Економічна правда