Скинулися всі: "Центренерго" акумулювало 1,5 мільярда на закупівлю вугілля

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На рахунках ПАТ "Центренерго" акумульовано понад 1,5 млрд грн для закупівлі вугілля, основних джерел надходження кошттів три.

Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

Перше джерело надходження коштів, за його словами, - перевідступ НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" черги за платежем з балансуючого ринку (440 млн грн уже отримали, ще 250 млн грн - до кінця місяця).

Ще одне джерело - продаж НАК "Нафтогаз України" електроенергії за прямими договорами (уже сплачено 390 млн грн).

Третє джерело - власні продажі компанії на вільному ринку.

"В цілому на рахунках Центренерго знаходиться 1,5 млрд грн для закупівлі вугілля, чого, на мій погляд, цілком достатньо, щоб проводити ефективну і, головне, реалістичну політику закупівель вугілля", - додав радник прем'єра.

"У наступних розрахункових періодах кошти, призначені для Центренерго, будуть спрямовані "Енергоатому" і "Укргідроенерго", - зазначив він.

"Ми шукали шляхи всередині ринку, враховуючи, що в силу різних причин і державні, і комерційні банки відмовили в кредитах генкомпанії", - нагадав Бойко.

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Нагадуємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просили держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Економічна правда