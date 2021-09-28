Борг облгазів перед Оператором досі сягає 9 мільярдів, більшість – Фірташа

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Напередодні опалювального сезону борг облгазів перед Оператором газотранспортних систем становить 8,8 млрд грн, 6,2 млрд грн з яких – борги компаній групи РГК Дмитра Фірташа.

Про це повідомив ОГТСУ.

У серпні облгази заборгували перед Оператором за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат, понад 153 млн грн.

Напередодні опалювального сезону сукупний борг облгазів перед компанією становить 8,8 млрд грн. Найбільшими боржниками є Київоблгаз (1 млрд грн), Донецькоблгаз (1,2 млрд грн), Львівгаз (792 млн грн).

У серпні зросли борги Донецькоблгаз (+73,2 млн грн), Кіровоградгаз (+30,9 млн грн), Тернопільміськгаз (+18,3 млн грн), Херсонгаз (+14,8 млн грн), Мелітопольгаз (+7,7 млн грн). Сукупний борг облгазів групи РГК становить понад 6,2 млрд грн.

Оператор заявляє, що накопичення боргів облгазами негативно впливає на фінансовий стан компанії. Це ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживача.

Протягом останніх двох років, зазначають в ОГТСУ, було подано близько 50 позовів щодо стягнення заборгованості на загальну суму понад 9 млрд грн. Та через наближення опалювального сезону, наразі необхідне впровадження механізму розподільчих рахунків для облгазів.

Механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від споживачів за послугу розподілу, буде автоматично перерахована для сплати за газ Оператору ГТС.

"Подальше зростання заборгованості ставить під загрозу не лише виконання програми оптимізації та модернізації ГТС, але й створює ризики фінансовій стабільності Оператора ГТС", – коментує гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Консалтингова компанія Ernst & Young надала ряд рекомендацій для врегулювання ситуації. Крім запровадження таких спецрахунків, необхідний інститут тимчасових адміністрацій для облгазів, які системно порушують ліцензійні умови.

Також компанія вказала на коригування моделі ринку в частині постачання газу на ВТВ облгазів чи/або компенсації несплати через плату за нейтральність балансування.

Такі рекомендації вже або впроваджуються, або потребують додаткової підтримки з боку влади, додали в ОГТС.

Нагадуємо:

Оператор газотранспортної системи України заявляє про збільшення боргів облгазів до загальної суми 9,2 млрд грн, а це ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону – з них 7 млрд грн заборгували облгази Фірташа.

"Оператор ГТС України" за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року отримав 5,6 мільярда гривень чистого прибутку в порівнянні з прибутком у розмірі 13,1 мільярда за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2020 року "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 20,4 млрд грн.

Економічна правда