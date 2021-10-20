Всі розділи
Укр / Рус

Облгази погасять 11 мільярдів боргу перед ГТС через спецрахунки

Середа, 20 жовтня 2021, 16:17
 
getty images

Кабінет Міністрів запровадив спецрахунки для облгазів на погашення боргу у 10 млрд грн перед оператором газотранспортної системи.

Про це відомо з документів до засідання 20 жовтня.

Механізм розподільчих рахунків для облгазів дозволить автоматично перераховувати кошти для сплати за газ ОГТС, пояснював раніше Оператор.

Порядок, затверджений урядом, передбачає відкриття облагазам в уповноважених банках поточних рахунків зі спеціальним режимом користування. Таким чином, частина коштів, сплачених споживачами за розподіл газу, автоматично перераховуватиметься Оператору на погашення боргу.

У вересні 2021 року облагази заборгували за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) газ 10,9 млрд грн. За місяць борг зріс на понад 2,6 млрд грн. 

Більшість боргів належать компаніям групи РГК Дмитра Фірташа, а саме 7,7 млрд грн. У вересні саме вони збільшили борг на 1,9 млрд грн. 

Заборгованість перед ОГТСУ ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам, наголошує Оператор. 

Нагадуємо:

Напередодні опалювального сезону борг облгазів перед Оператором газотранспортних систем становить 8,8 млрд грн, 6,2 млрд грн з яких – борги компаній групи РГК Дмитра Фірташа.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ГТС газ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Потужності українського транзиту задіяні лише на третину 7 жовтня 2021, 15:33
В Операторі ГТС пояснили потік газу з України до Угорщини – це реекспорт 4 жовтня 2021, 10:30
Велика жовтнева революція: Як "Нафтогаз" витратить 50 мільярдів на перехід від "реформаторства" до "соціалізму" 4 жовтня 2021, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!