Облгази погасять 11 мільярдів боргу перед ГТС через спецрахунки

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Кабінет Міністрів запровадив спецрахунки для облгазів на погашення боргу у 10 млрд грн перед оператором газотранспортної системи.

Про це відомо з документів до засідання 20 жовтня.

Механізм розподільчих рахунків для облгазів дозволить автоматично перераховувати кошти для сплати за газ ОГТС, пояснював раніше Оператор.

Порядок, затверджений урядом, передбачає відкриття облагазам в уповноважених банках поточних рахунків зі спеціальним режимом користування. Таким чином, частина коштів, сплачених споживачами за розподіл газу, автоматично перераховуватиметься Оператору на погашення боргу.

У вересні 2021 року облагази заборгували за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) газ 10,9 млрд грн. За місяць борг зріс на понад 2,6 млрд грн.

Більшість боргів належать компаніям групи РГК Дмитра Фірташа, а саме 7,7 млрд грн. У вересні саме вони збільшили борг на 1,9 млрд грн.

Заборгованість перед ОГТСУ ставить під загрозу безперебійне транспортування газу споживачам, наголошує Оператор.

Нагадуємо:

Напередодні опалювального сезону борг облгазів перед Оператором газотранспортних систем становить 8,8 млрд грн, 6,2 млрд грн з яких – борги компаній групи РГК Дмитра Фірташа.

Економічна правда