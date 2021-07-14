ВР схвалила закон про трансформацію "Укроборонпрому"
Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".
За прийняття відповідного законопроєкту №3822 у другому читанні 13 липня проголосували 256 народних депутатів.
Проєктом закону пропонується визначити особливості перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, в тому числі казенних підприємств, що входять до складу концерну – в господарські товариства.
Зокрема, пропонується врегулювати проведення реформування Концерну та його учасників у три етапи.
Перший етап реформування передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації і перетворення Концерну в акціонерне товариство.
Другий етап реформування передбачає створення галузевих бізнес-об'єднань в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу "Укроборонпрому".
На третьому етапі має завершитися перетворення Концерну в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі.
Трансформація торкнеться 137 розрізнених підприємств "Укроборонпрому", 21 з яких знаходиться на тимчасово окупованих Росією територіях.
Очікується, що реалізація передбачених законом норм дозволить державним оборонним підприємствам залучати прямі (зокрема, іноземні) інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння і військової техніки.
Крім того, законопроєктом передбачено, що всі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна державних підприємств ОПК в результаті реформи будуть спрямовані виключно на потреби цих підприємств та ці кошти не зможуть бути виведені зі сфери.
Економічна правда
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