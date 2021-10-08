"Нафтогаз" купив у "Центренерго" великий обсяг електроенергії
"Дочка" Нафтогазу придбала у ПАТ "Центренерго" 215,9 тисячі МВт-год електроенергії.
Аукціон відбувся на "Українській енергетичній біржі" в понеділок, 4 жовтня.
Так, ТОВ ГК "Нафтогаз України" викупив електроенергію за середньозваженою ціною 1,75 грн за КВт-год. Період поставки – 1 січня – 31 березня 2022 року.
Таким чином обсяг було викуплено за 377,83 млн грн.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.
"Сьогодні ми з "Нафтогазом" проробляємо модель, що "Нафтогаз" може знайти певні форми кооперації з "Центренерго" для того, щоб купити вугілля, передати "Центренерго", а потім отримати електроенергію і реалізувати її", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.
Економічна правда
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