Кабмін припинив повноваження останнього члена наглядової ради УЗ

Кабінет міністрів затвердив дострокове припинення повноважень члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Аудіцкаса Адомаса як представника держави.

Таке рішення прийняли на засіданні 20 жовтня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідн до сайту УЗ, Адомас залишався єдиним членом наглядової ради. Про це ж повідомляли і в Мінінфраструктури. Строк дії контракту Адомаса завершувався в червні 2022 року.

Його призначили у наглядову раду УЗ у серпні 2019 року.

Таким чином, Кабмін припинив повноваження усіх членів наглядової ради УЗ.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

У Мінінфраструктури заявили, що вже подали кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

Згодом стало відомо, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради Укрзалізниці - його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.

Ініціатива продовжити повноваження Сергія Лещенка як члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" стосується терміну до моменту обрання нових представників держави в наглядовій раді, але не пізніше ніж 31 грудня 2021 року.

Кабінет Міністрів 8 вересня на засіданні схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці", до нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

Економічна правда