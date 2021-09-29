Розпочався конкурс до наглядової ради "Укрзалізниці"

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Розпочався конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця", він триватиме до 29 жовтня.

Про це йдеться в оголошенні Номінаційного комітету.

Претенденти повинні мати повну цивільну дієздатність та профільну вищу освіту. Досвід роботи має становити щонайменше 10 років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема – від 5 років досвіду роботи як топпосадовця.

Також кандидати повинні відповідати вимогам незалежності згідно закону, володіти українською чи англійською, не мати зв’язків з підсанкційними особами (не працювати у їхніх компаніях, не мати ділових стосунків).

Щодо незалежності, то кандидат, зокрема не мав входити до правління УЗ протягом останніх 5 років. Протягом трьох років – бути аудитором або працівником Укрзалізниці.

Одна з вимог - готовність виконувати обов’язки члена наглядової ради понад 30 робочих днів на рік.

Документи подаються до 16:45, 29 жовтня 2021 року. Детальні вимоги та обов’язки опубліковані на сайті Міністерства економіки.

Нагадуємо:

Прем’єр Денис Шмигаль підтвердив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков погодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради Укрзалізниці, його кандидатуру розгляне Кабмін.

Раніше уряд не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

У Мінінфраструктури заявили, що вже подали кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

На засіданні парламенту 9 вересня Тимчасова слідча комісія для перевірки стану УЗ представила свій звіт, у якому вказала на те, що правління та наглядова рада не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

Рада нацбезпеки у липні ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

У серпні виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили.

Після цього Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Економічна правда