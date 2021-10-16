Звільнення Мецгера, дешевий газ для бюджетників та церков від "Нафтогазу": підсумки тижня для ДП
Корпоративне управління
Мецгера відправили під нічний домашній арешт та звільнили з Укрексімбанку. Нагадуємо, що на минулому тижні наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила від виконання обовя’зків голови правління Євгена Мецгера. Таке рішення було прийняте після інциденту з нападом на журналістів програми "Схеми" за вказівкою голови правління "Укрексімбанку" та спроб видалити відзняте із ним інтерв’ю.
11 жовтня ЗМІ повідомили, що суд помістив Мецгера, разом з директором департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиром Пікаловим, під нічний домашній арешт на два місяці.
Того ж дня, під час під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради "Укрексімбанку" щодо можливих заходів з урахуванням результатів внутрішнього розслідування інциденту була отримана заява від Мецгера про звільнення за власним бажанням.
У повідомлені банку зазначено, що номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді звільнити Мецгера. Також зазначено, що звільнення відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги.
У повідомлені також йдеться, що у зв’язку зі звільненням Мецгера, номінаційний комітет наглядової ради [очевидно малася на увазі наглядова рада - SOE Weekly] призначив Сергія Єрмакова в.о. голови правління банку з 12 жовтня, до вступу на посаду нового голови правління. Новий голова правління банку має бути обраний наглядовою радою за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.
Детальний огляд інциденту в "Укрексімбанку" та його аналізу з точки зору корпоративного управління можна переглянути тут.
Представники групи підтримки України в Конгресі США опублікували заяву щодо корпоративного управління в "Нафтогазі". Група підтримки України в Конгресі США (The Congressional Ukraine Caucus) опублікувала заяву, де зазначила, що буде уважно стежити за тим, щоб конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" пройшов у відповідності до стандартів, встановлених міжнародним співтовариством.
У заяві зазначено, що надійне корпоративне управління та прозорість є ключовими для забезпечення енергетичної безпеки та незалежності України, а також закликали керівництво країни продовжувати демонструвати свою прихильність необхідним реформам.
Раніше ми повідомляли, що 7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня [тобто до 14 вересня] забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
[Щоб оголосити такий конкурсний відбір, комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств повинен затвердити вимоги до кандидатів, які мають міститися в оголошенні - SOE Weekly.]
Станом на 13 жовтня оголошення конкурсного відбору на посаду незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" відсутнє.
Кабмін створив міжвідомчу робоча групу в "ДПЗКУ". Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка займеться питанням виплат "Державної продовольчо-зернової корпорації за боргами та зобов’язаннями щодо постачання зерна перед китайськими держкомпаніями.
У 2012 році "ДПЗКУ" отримало кредит у розмірі 1,5 млрд, який маб бути виплачений до 2027 року. Даний кредит був виданий під українські держгарантії з метою налагодити систематичні постачання зерна до Китаю.
В результаті "ДПЗКУ" має борги перед Експортно-імпортним банком Китаю та Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів.
Міжвідомчу робочу групу очолить перший віце прем’єр-міністр України Олексій Любченко. До групи також увійдуть представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики. Крім того, за їх згодою до групи можуть приєднатися представники китайської сторони, Національного банку України, голова правління "ДПЗКУ" та нардепи.
"ДПЗКУ" повідомило на своїй сторінці у Facebook, що перше засідання міжвідомчої робочої групи відбулося 12 жовтня. За підсумками зустрічі група розробила план дій щодо подолання фінансових проблем, включаючи консультації та розробку проектів змін до договорів між "ДПЗКУ" та Експортно-імпортним банком Китаю.
Як ми повідомляли, з початку року елеватори "ДПЗКУ" працюють лише на 10% їх загальної потужності. До того ж, корпорація не надіслала жодної партії зерна своєму стратегічному партнеру - Китайській національній корпорації імпорту та експорту машин. Це рекордно низький показник від початку їхніх ділових відносин
У "Центренерго" змінився керівник. Наглядова рада "Центренерго" звільнила в. о. генерального директора Юрія Власенка та поклала ці обов'язки на Віталія Довгаля. Довгаль працював членом дирекції "Центренерго" з лютого 2021 року.
Банки
Затверджено стратегію розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки. Кабмін затвердив стратегію розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки, відповідно до якої "Ощадбанк" повинен досягти прогнозованого чистого прибутку близько 4,2 млрд грн, приблизно 15% рентабельності капіталу та співвідношення витрат до доходів менше 65%.
[У звіті Міністерства фінансів не зазначається, чи 4,2 млрд грн - це прогнозований чистий прибуток на рік або за весь період. - SOE Weekly.]
Також згідно стратегії розвитку очікується, що "Ощадбанк" продовжить функціонувати як провідний універсальний банк. Нова стратегія банку передбачає скорочення операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій [може означати скорочення кількості відділень банків. - SOE Weekly.], а також передбачає:
- зміцнення позицій банку в роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, збереження провідних позицій в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі, зі зменшенням частки бізнесу з державними підприємствами;
- розробку лінійки цифрових продуктів, включаючи продукцію, специфічну для галузі;
- операційну ефективність та сталий рівень прибутковості банку;
- приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу банку.
Міністерство фінансів додало, що "Ощадбанк" зменшить частку непрацюючих активів до 10% [очевидно, що це показник, який банк має досягти до 2024 року - SOE Weekly].
Раніше, ми повідомляли, що Кабмін на засіданні 14 квітня підтримав проєкт закону щодо приєднання державного "Ощадбанку" до ФГВФО.
Наразі депозити вкладників "Ощадбанку" гарантовано державою у повному обсязі, тобто на 100%, незалежно від суми. Після приєднання Ощаду до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень [як у випадку інших банків зараз – SOE Weekly].
Пізніше Верховна Рада зареєструвала альтернативний законопроект, який передбачає, що гарантована сума для нових вкладників повинна становити 600 тисяч гривень для всіх банків. Він також пропонує, щоб "Ощадбанк" приєднався до ФГВФО, як тільки цей закон набуде чинності. Закон був прийнятий у першому читанні.
Також, раніше ми повідомляли, що уряд доручав забезпечити приєднання "Ощадбанку" до ФГВФО з 1 січня 2021 року.
[Наразі немає обґрунтування того, чому держава володіє "Ощадбанком". Це також суперечить заявленим урядом Основним засадам політики державної власності. Оскільки послуги, які надає компанія, є легко доступними від приватних постачальників на конкурентному ринку, "Ощадбанк" слід приватизувати або ліквідувати. - SOE Weekly.]
Енергетичний сектор
"Нафтогаз" купив у "Центренерго" великий обсяг електроенергії. Як повідомляє ЕП, дочірня компанія "Нафтогазу" придбала у "Центренерго" 215,9 тисячі МВт-год електроенергії за 377,83 млн грн. Аукціон відбувся 4 жовтня на "Українській енергетичній біржі".
"Нафтогаз" викупив електроенергію за середньозваженою ціною 1,75 грн за КВт-год. Період поставки запланований з 1 січня по 31 березня 2022 року.
"Укренерго" отримає 23 мільярди гривень через облігації на погашення зелених боргів. Кабінет Міністрів надав "Укренерго" державну гарантію на випуск облігацій на суму до 22,8 млрд грн. Ця сума буде використана для погашення заборгованості "Гарантованого покупця" перед виробниками електроенергії за "зеленими" тарифами.
"Нафтогаз" продаватиме дешевий газ бюджетним та релігійним організаціям. "Нафтогаз" запропонував середньострокові контракти бюджетним та релігійним організаціям з фіксованою ціною на газ - 13,7 грн за кубометр (або 16,8 грн, включаючи вартість транспортування та ПДВ). Контракт укладатимуться строком на 15 місяців, до кінця 2022 року.
За словами голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка, бюджетні організації можуть купувати газ у будь-якого постачальника. Багато постачальників пропонують щомісячну ціну на газ 30-45 грн за кубометр або відмовляються від своїх зобов'язань за контрактами з нижчою ціною, які були укладені раніше. На відміну від цих постачальників, "Нафтогаз" виходить на ринок із пропозицією фіксованої ціни протягом наступних 15 місяців на рівні, що більш ніж удвічі нижчий від поточної місячної ціни.
"Нафтогаз" також пропонує виробникам тепла перейти на трирічні контракти: кількість газу, необхідного для постачання тепла та гарячої води організаціям, що фінансуються з бюджету, також можна придбати за 13,7 грн за кубометр, без урахування ПДВ та вартості доставки.
[Зауважте, що спеціальні тарифи "Нафтогазу" для домогосподарств, теплопостачальних компаній та релігійних організацій, що фінансуються з бюджету, можна розглядати як покладені на компанію спеціальні обов’язки (PSO). Відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами, витрати на виконання покладених спеціальних обов’язків слід компенсувати з відповідного (державного чи місцевого) бюджетів.
Зауважимо також, що для вищезгаданої групи клієнтів "Нафтогаз" виконує функцію захисту від коливань цін, фактично виправляючи "провали" ринку. На розвинених ринках такі продукти хеджування зазвичай доступні у різних постачальників. - SOE Weekly.]
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