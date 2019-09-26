Волонтери у краватках: як бізнес допомагає змінювати світ

Компанії інвестують все більше зусиль у безоплатну фахову допомогу громадських організацій. Причина не лише у соціальній складовій, але й у додаткових перевагах для бізнесу

З кожним роком збільшується кількість компаній, які запроваджують програми корпоративної соціальної відповідальності.

Паралельно, відбувається оптимізація КСВ-моделей, пошук нових шляхів позитивного впливу на суспільство. Одним з них стає pro bono співпраця, яка активно поширюється у світі та зароджується в Україні.

Що таке pro bono?

Деббі Макденіел має 25-річний досвід у обліку, фінансах та аудиті, і зараз працює на позиції фінансового та операційного консультанту. Втім вже понад десять років Деббі знаходить час, щоб допомагати своєю експертизою громадським організаціям. Зараз багаж консультацій безкоштовно наданих організаціям у неї складає понад 5,000 годин. Саме такий формат співпраці називають pro bono.

Деббі Макденіел

Отже, pro bono – це професійні послуги, що надаються на безоплатній основі. З латини pro bono publico – заради суспільного блага. Ідея з’явилася у XVII сторіччі, коли адвокати надавали частину своїх послуг (для незахищених верств населення) безкоштовно. Відтоді практика розповсюдилась як в багатьох країнах так і на інші сфери. Надають ці послуги окремі фахівці, команди та цілі компанії. Pro bono підтримку також називають інтелектуальним волонтерством.

Причин, чому компанії займаються pro bono – багато. По-перше, це шанс маніфестувати свої цінності. Бізнес демонструє, що мета їх діяльності значно ширша за просте отримання прибутку.

Так, pro bono программа від IBM по розвитку локальних спільнот відображає бажання компанії інтегрувати інновації по всьому світі. Якщо комерційна складова інноваційності відображена у технічному наповненні продуктів IBM, то pro bono розширює цінність, демонструючи бажання компанії інтегрувати нові технології та професійні знання і на рівні базових спільнот.

Друга перевага лежить у площині HR. Протягом останніх двох десятиліть рівень лояльності до компаній стрімко впала, тепер працівники змінюють майже втричі частіше.

Тому бізнес наввипередки тестує різні способи підвищити лояльність працівника до компанії. Pro bono активність – одна з них.

Відповідно до дослідження організації Pilotlight, майже 78%, які спробували pro bono діяльність, відчувають більшу залученість до роботи компанії. При цьому 70% працівників певна, що така діяльність суттєво сприяє їхньому кар’єрному розвитку.

Три з чотирьох працівників сказали, що вони нададуть перевагу компанії, яка займається pro bono. І якщо загалом це виглядає, як привабливий аргумент, то для керівного персоналу результати ще кращі. 98% СЕО відчули, що вони мають краще стратегічне бачення роботи компані після участі в pro bono програмах.

На користь pro bono кажуть й інші аргументи, серед яких – тренування професійних навичок у нестандартних ситуаціях, створення нових мереж зв’язків та розвиток коммунікації та лідерства у співробітників.

Останнє особливо важливо в період, коли компанії роблять свої ієрархічні структури більш горизонтальними, а стратегії гнучкішими.

Pepsico має свою pro bono программу розвитку локальних спільнот по всьому світі. Спіробітники компаній допомагають у видобуванні чистої води, створенні сталих господарств та культивації правильних звичок харчування. Хоча кожен спеціаліст діє в своїй сфері, абсолютно інакше середовище змушує працівників брати на себе більше відповідальності та розвивати в собі якості лідера.

Як працює pro bono?

Через ці переваги компанії поступово інтегрують pro bono складову у свою діяльність. Схеми інтеграції суттєво різняться.

Наприклад, спочатку Deloitte зробили інтелектуальне волонтерство частиною своєї операційної діяльності.

Для громадських організацій компанія надає свої стандартні послуги безкоштовно. Пізніше компанія розширила цю программу та вирішила не лише надавати послуги, але й навчати представників громадського сектору управлінню своїми організаціями.

Іншим варіантом є розширення спектру діяльності компанії для надання pro bono послуг.

Зустріч Taproot

Вже згаданий IBM допомагає імплементувати нові технології, схожим шляхом йде й Microsoft. В 2016-му компанія виділила майже півмільярда доларів на розробку технічних рішення для НГО та інструктаж для використання технологій у їх операційній діяльності.

Втім, такі можливості відкриті лише для найбільших компаній, які можуть собі дозволити власні pro bono програми.

Однак справжнім драйвером pro bono руху стали саме невеликі компанії та окремі фахівці, такі як згадана на початку Деббі Макденіел. Для окремих фахівців та невеликих компаній найбільш затратною є частина пошуку партнерів, а також перевірка надійності репутації організацій.

Для вирішення цієї проблеми по усьому світі почали створюватись платформи-посередниці, які поєднують експертів та активістів.

Одним з найяскравіших прикладів таких платформ є американська організація Taproot Foundation, яка допомагає фахівцям та громадському сектору знаходити одне одного.

Зараз організація звітує про понад 1,6 мільйонів годин допомоги, яка була надана за її посередництва протягом часу існування організації.

В грошовому еквіваленті Taproot оцінює допомогу майже в 200 мільйонів доларів для більш ніж 7 тисяч організацій.

Справжнім драйвером pro bono руху стали саме невеликі компанії та окремі фахівці

Taproot стали не лише однією з найбільших подібних організацій, але й максимально розширили інструменти для співпраці компаній та організацій. У 2018-му разом з компанією VMware вони створили детальну схему для компаній, яка допомагає вибудувати ефективну співпрацю з організаціями, а також випустили посібник для інших платформ-посередниць.

Зароджується цей рух і в Україні, де виникають не лише окремі pro bono програми, але й своя спільнота. Українська організація-посередниця Pro Bono Club Ukraine розповідає, що трохи більше ніж за рік через неї фахівці надали допомоги, яка еквівалентна понад 46 тисяч доларів.

Близько двохсот фахівців вже зацікавились співпрацею, а понад дві тисячі активістів вже отримали підтримку.

Володимир Монастирський, Партнер, МЮФ Dentons

Співпраця pro bono народилась в юридичній спільноті, коли адвокати брали деякі справи на громадських засадах.

Dentons надає pro bono юридичну підтримку з метою пропагування захисту прав людини, цивільних прав, навколишнього природнього середовища з тим, щоб така підтримка мала позитивний та відчутний ефект для громади, де ми живемо і працюємо.

Серед останніх проектів – вивчення юридичного cтатусу дитини-біженця в Україні як приймаючій або транзитній країні (проект для Kids Empowerement), юридична підтримка в Україні Human Rights Watch, проведення тренінгу для НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури разом з International Senior Lawyer Project.

Крім цього, наша фірма розвиває корпоративну культуру волонтерства і для заохочення юристів до pro bono роботи до 40 год. робочого часу юриста на рік враховуються як робота на клієнта, а участь юриста у pro bono проектах обов‘язково береться до уваги під час виплати винагороди за результатами роботи за рік.

Розвиток pro bono в Україні і світі

Хоча за останнє десятиліття pro bono суттєво просунолось у створенні нових форматів співпраці, компаніям ще є над чим працювати.

Імплементація pro bono складна, оскільки вона передбачає роботу не лише з організаціями, але й із власними працівниками.

Для ефективної співпраці необхідно мотивувати співробітників брати участь у практиках інтелектуального волонтерства, а також працювати над ефективністю співпраці з громадським сектором.

Втім, в довгостроковій перспективі побудова правильної моделі несе стратегічні переваги.

Дослідження HR ресурсу Employer відзначає необхідність створення корпоративної культури волонтерства, створення розсилок про можливості pro bono активностей для працівників, а також виділення 10 хвилин на щомісячних нарадах для обговорення соціального ефекту роботи компанії.

Хоча на початку це виглядає, як недолік – у довгостроковій перспективі корпоративна культура волонтерства є набагато міцнішою за інші класичні методи побудови спільноти в межах організації.

Деякі компанії експерементують із заохоченням інтелектуального волонтерства через створення фінансових стимулів.

Наприклад, Google оплачує волонтерську діяльність працівників компаній так, ніби вони продовжують працювати на своєму робочому місці.

Дослідження Employer пропонує також варіанти додаткових відпусток, спеціальних відзнак та бонусу для кар’єрного зростання у компанії за pro bono активність.

В той же час інші компанії вбудовують pro bono у саму основу своєї діяльності.

Бельгійська лобістська організація The Good Lobby усвідомила, що лобізм також може бути корисним і для громадських організацій.

Таким чином компанія зі сфери, яка раніше вважалась природним суперником громадянського суспільства, перетворилась на таку, що активно допомагає громадським організаціям.

В найближчі роки найбільшим викликом для компаній, які прагнуть інтегрувати pro bono, буде саме пошук ефективної моделі співпраці. Проблема полягає у тому, що універсального рішення у цій сфері не існує, і доведеться адаптувати існуючі моделі під свою компанію.

Щоб знайти свою модель pro bono співпраці варто розглядати всі можливі альтернативи.

Тому головним акселератором розвитку pro bono є постійний обмін досвідом з українськими та міжнародними партнерами. Наприклад, European Pro Bono Summit, який цього місяця відбудеться у Києві, дає можливість ознайомитись з моделями pro bono у компаніях Великої Британії, Німеччини, Бельгії та Угорщини.

А також поспілкуватися з найуспішнішими українськими компаніями у цій сфері.

Насамкінець, варто зауважити, що ринок pro bono послуг має мережевий ефект.

Висока активність Taproot в Каліфорнії та Australian Pro Bono в Австралії зробила pro bono в цих регіонах нормою, до якої прагнуть інші компанії. Українська спільнота pro bono лише зародилась, але її ефективність залежить від того, як багато великих гравців приєднаються до інтелектуального волонтерства вже зараз.