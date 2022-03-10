Росіяни без трусів та з залишками від McDonald's: підсумки на економічному фронті 9 березня

Солідарність, з якою весь світ виступив проти держави-терориста крок за кроком тягне російську економіку на дно.

Ще донедавна велика країна, яка могла диктувати 500-мільйонній Європі правила гри на енергоринку та шантажувати найсильніші держави світу враз перетворилася на вигнанця.

Увесь світ нарешті побачив справжнє обличчя росії, і всіляко намагається припинити бізнес з нею.

Росіяни, які ще вчора могли дозволити собі купівлю найновіших моделей iPhone чи дорогий брендовий одяг, зараз можуть лише з гіркою посмішкою згадувати про ці часи.

І не лише тому, що вони не можуть придбати ґаджети, одяг чи інші продукти із Заходу, бо їх нема фізично. Навіть якби це все було у росії, то його ціна була б у півтора-два рази вищою — через девальвацію рубля та труднощі з логістикою.

Яким був День народження Кобзаря для російської економіки?

Нові санкції проти білорусів

Перша хвиля санкцій, яку запровадили країни Заходу проти росії за її атаку на суверенну Україну, схоже, не допомогла стримати агресора. Відключення низки банків (серед яких немає найбільшого російського "Сбєрбанку") від системи SWIFT була болючим кроком, проте далеко не достатнім, щоб хоча б налякати російських еліт.

Однак нові хвилі санкцій, зокрема щодо блокування 2/3 міжнародних резервів або запровадження ембарго на російські нафту та газ, можуть цілком реально призвести до колапсу росії. І кожен новий день, який російські війська атакують мирні українські міста, скидають бомби на школи, лікарні чи пологові будинки, наближає агресора до його неминучого кінця. Щонайменше в економічному плані.

Надвечір 9 березня у США та Британії заговорили про розширення санкцій проти росії та відключення від системи SWIFT усіх її банків. Також нові санкції можуть включати повну відмову від російських нафти та газу не лише компаніями зі США та Британії, але й з решти країн G7.

Однак росія не єдина держава, яка чинить агресію проти України. Левова частка російських солдатів, ракет та літаків на українську землю прилітали саме з білорусі. Тож не дивно, що ЄС вирішив накласти аналогічні санкції й на цю країну.

Зокрема, низку білоруських банків вирішено відключити від системи SWIFT, центральному банку країни заблокували можливість управління міжнародними резервами, а білоруські компанії відрізали від західних ринків капіталу.

Страх перед сильнішими санкціями Заходу, які вже почали тестувати на росії, має стримати самопроголошеного президента республіки білорусь від ухвалення рішення ввести ще й свої військових на територію України.

Також ЄС розширив санкції проти низки російських олігархів, наближених до диктатора країни-агресора.

Не відстають у запровадженні санкцій проти росіян і у самій росії. Після заборони на купівлю готівкової валюти чи зняття валюти з власних банківських валютних рахунків, на росії вирішили обкласти громадяни ще й вищим податком "на розкіш".

Налякані закриттям своєї країни від світу та новими валютними обмеженнями, росіяни масово обвалили курс рубля. На готівковому ринку за один долар дають вже понад 250 рублів, хоча офіційний курс "скромно" тримається на рівні 116,08 рубля.

Безробіття та "порятунок" економіки пенсіями

9 березня керівництво РФ продукувало чи не найбільшу кількість економічних рішень за весь час війни.

На банківському ринку прийшов час "перспективного юаня" – щоб запропонувати споживачам хоч якусь альтернативу в умовах критичних обмежень щодо долара та євро, російські банки почали відкривати депозити в юанях.

Крім того, путін підписав закон, яким скасував 20% ПДВ на покупку золотих зливків фізособами. Судячи з усього, в кремлі шукають варіанти, як перевести в готівку золоті резерви, які можуть заблокувати західні санкції.

В хід пішли й інші джерела латання постраждалого бюджету – новий раунд амністії капіталів та дозвіл використовувати пенсійні накопичення росіян з Фонду національного добробуту для інвестування в акції російських держкомпаній, котирування яких досягли вже "сміттєвого" рівня.

Ситуація буде ускладнюватися й тим, що через припинення діяльності багатьох іноземних компаній, росія буде втрачати велику кількість робочих місць. За підрахунками аналітиків Bloomberg, внаслідок розв’язаної путіним війни, роботу можуть втратити близько 3 млн росіян.

У Кремлі навіть не можуть цьому парирувати, окрім як кинути порожню фразу, що "не мільйони, а менше". Тим часом, за підсумками заяв компаній про закриття бізнесу в росії лише за вівторок, кількість робочих місць зменшиться приблизно на 150 тисяч. І компаній продовжують розривати зв’язки з росією кожного дня.

Схоже, що у відновлення чи світле майбутнє російської економіки не вірить ніхто. Навіть стриманий МВФ вже каже про ймовірну рецесію.

Припинення партнерства зі Світовим економічним форумом у Давосі, виключення з ОЕСР та можливе виключення із СОТ лише додаткові тому підтвердження.

Обміняти вчорашній "Біг-Мак" на білизну

Найпопулярніша у світі мережа закладів швидкого харчування McDomald’s наприкінці другого тижня війни росії проти України вирішила "тимчасово" закрити 850 своїх ресторанів на росії.

Одразу після того, як про це рішення стало відомо публічно, до всіх Макдоналдсів у великих російських містах вишикувалися черги, а ще через кілька годин — російські агрегатори інтернет-оголошень заполонили повідомлення про продаж креветок, бургерів, соусів та пирогів, придбаних в останні години роботи фаст-фуду.

Ціни на "продукти західного капіталізму" виставляли у 3-10 разів вищими, аніж стандартні ціни у закладах швидкого харчування.

Невдовзі росіяни втратять можливість харчуватися і в інших фаст-фудах. Зокрема, про призупинку роботи на росії повідомляє мережа ресторанів KFC, готуються призупинити роботу ресторани Pizza Hut.

Отримані гроші за продані останні порції західних фастфудів росіяни зможуть витратити на останні екземпляри спідньої білизни відомих брендів, які також оголосили про закриття своїх магазинів у країні.

З 7 березня у росії припинили свою діяльність усі магазини американської PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warner's. Перестали працювати й онлайн-магазини цієї компанії.

"Економічна правда" тепер в Telegram. Підписатися тут.

З 9 березня у росії неможливо купити й жіночу спідню білизну Victoria’s Secret, яка також закрила всі офлайн та онлайн магазини. Також зачинили свої двері і люксові бренди – у росії перестали працювати бутики брендів Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Також обірвали свої зв'язки з країною-агресором виробник віскі Jack Daniel's Brown-Forman Corp, британський ритейлер дитячих товарів Mothercare, додатки для знайомств Bumble, Badoo і Fruitz, Heineken NV (яка, щоправда, дозволила своїм російським заводам виробляти національні бренди пива), одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній Lumen, виробник лиж, сноубордів, екіпіровки та спортивного одягу Rossignol та тютюновий гігант Imperial Tobacco.

Щоправда, інші великі тютюнові компанії - Philip Morris та British American Tobacco - заявили, що не будуть виходити з РФ, але припинять інвестиції, а PM почне тимчасово скорочувати виробництво.

Компанії, які все ще не вийшли з росії, ризикують вже невдовзі застрягнути там на довгий час. Режим путіна невпинно наближає російську федерацію до дефолту. Це визнають не лише усі великі рейтингові агентства (останнім це визнав Fitch, після чого також вийшов з російського ринку), але й Світовий банк.

На тлі усіх цих проблем, а також "саморобного" ембарго російської нафти, яку все складніше продати за кордон, повз увагу пройшла новина про дефіцит чекової стрічки. Зрештою, невдовзі у росії не залишиться жодного цивілізованого магазину, тож зникнення чеків ніхто навіть не помітить.