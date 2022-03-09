Одна з найбільших телекомунікаційних компаній США Lumen припиняє роботу в РФ

Одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній Lumen припиняє роботу в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Життя в Росії змінилося, і Lumen не може продовжувати працювати на цьому ринку. Бізнес-послуги, які ми надаємо, надзвичайно невеликі та дуже обмежені, як і наша фізична присутність. Проте ми вживаємо заходів, щоб негайно припинити бізнес у регіоні", - йдеться у заяві.

"Ми негайно припиняємо наші операції в Росії. У нас немає споживчих клієнтів у Росії, але для надзвичайно малої кількості корпоративних клієнтів, які ми маємо, це означає, що ми більше не будемо надавати місцеві послуги Lumen", - пояснили в компанії.

"Ми вирішили відключити мережу через підвищений ризик безпеки всередині Росії.

Ми ще не стикалися з перебоями в роботі мережі, але враховуючи все більш невизначене середовище та підвищений ризик державних дій, ми зробили цей крок, щоб забезпечити безпеку наших мереж і мереж наших клієнтів, а також постійну цілісність глобального Інтернету", - додали там.

"Ми плануємо негайно припинити бізнес. Ми почали сповіщати клієнтів, закриваючи бізнес з правової та нормативної точки зору, а також вжили інших кроків для виходу з бізнесу в регіоні", - кажуть в Lumen.

Також компанія заявила, що не залишає Україну.

"Окрім наших послуг, наші люди по всьому світу вже почали надавати некомерційним організаціям допомогу для громадян України", - додали в компанії.

Там також пообіцяли подвоїти пожертвування співробітників.

"Lumen припиняє роботу у Росії. Це одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній. В Росії серед клієнтів були "Ростелеком" та "Транстелеком", - відреагував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Економічна правда