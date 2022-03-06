Tommy Hilfiger та Calvin Klein закривають магазини в Росії

Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warner's, вирішила тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білоруссю з 7 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

З 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

При цьому компанія надаватиме підтримку співробітникам у РФ, вони продовжуватимуть отримувати зарплату.

Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fashion-ритейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), Marks&Spencer, Mango, H&M.

Економічна правда