Tommy Hilfiger та Calvin Klein закривають магазини в Росії
Неділя, 6 березня 2022, 21:19
Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warner's, вирішила тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білоруссю з 7 березня.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
З 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.
При цьому компанія надаватиме підтримку співробітникам у РФ, вони продовжуватимуть отримувати зарплату.
Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fashion-ритейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), Marks&Spencer, Mango, H&M.
Економічна правда
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