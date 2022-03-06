Всі розділи
Укр / Рус

Tommy Hilfiger та Calvin Klein закривають магазини в Росії

Неділя, 6 березня 2022, 21:19

Американська PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warner's, вирішила тимчасово закрити свої магазини та призупинити всі комерційні операції в РФ та Білоруссю з 7 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

З 28 лютого PVH призупинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

При цьому компанія надаватиме підтримку співробітникам у РФ, вони продовжуватимуть отримувати зарплату.

Раніше про зупинення роботи в РФ оголосили fashion-ритейлери Inditex (мережі Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), Marks&Spencer, Mango, H&M.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ритейл війна РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
PUMA закриває бізнес у Росії 5 березня 2022, 19:53
Fozzy Group і VARUS приєдналися до бойкоту Coca-Cola 4 березня 2022, 15:16
Макдональдз роздає їжу, KFC відкрила кухні для потреб війни 27 лютого 2022, 21:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті