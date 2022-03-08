Росія заборонила купувати готівкову валюту, а євро з депозиту вже не зняти

Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч.

Про це повідомляє Центробанк Росії.

Такий порядок діятиме з середи, 9 березня, і до 9 вересня 2022 року.

А саме, з валютних рахунків клієнти банків зможуть зняти до 10 тис доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10% вкладів, зазначають в ЦБ.

Незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар – тобто з депозиту у євро кошти клієнти не змінуть.

Ті росіяни, які відзавтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише в рублях.

Банки до вересня не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Звичайно, продавати валюту можна у будь-який час.

Нагадуємо:

Країна-агресор на тлі жорстких економічних санкцій почала запроваджувати обмеження на імпорт та експорт продукції.

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким дозволив Росії виплачувати рублями усі борги перед США, країнами ЄС та іншими країнами, які наклали проти РФ санкції.

Країни ЄС, Британія та США раніше наклали санкції проти Центрального банку РФ та Міністерства фінансів Росії, що фактично блокує валютні резерви агресора та унеможливлює валютні інтервенції для підтримки курсу рубля.