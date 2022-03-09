Imperial Tobacco першою з тютюнових компаній призупиняє роботу в РФ

Британська компанія Imperial Tobacco першою серед великих тютюнових компаній заявила про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті.

"Після останніх подій ми сьогодні призупинили всі операції в Росії. Це включає зупинку виробництва на нашому заводі у Волгограді та припинення будь-якої діяльності з продажу та маркетингу", – повідомила Imperial.

Зазначається, що рішення було прийнято "на тлі надзвичайно складної ситуації в Росії внаслідок міжнародних санкцій та серйозних порушень". При цьому компанія продовжить виплачувати зарплату співробітникам.

Як пише компанія, Росія та Україна є відносно невеликими ринками для тютюнової групи, на країни припадає близько 2% чистого доходу та 0,5% скоригованого операційного прибутку в 2021 фінансовому році.

Нагадуємо:

Тютюнові "гіганти" продовжують працювати на території Росії і поповнювати податками бюджет держави-агресора.

Чотири транснаціональні тютюнові компанії – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – утримують близько 12,5 тисячі працівників в Росії.