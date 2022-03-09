KFC тимчасово закриває ресторани в РФ, Pizza Hut – на підході

Компанія Yum! Brands оголосила про призупинення роботи 70 ресторанів KFC в Росії. Також компанія завершує угоду щодо призупинення роботи всіх ресторанів Pizza Hut в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Yum! Brands призупиняє діяльність ресторанів, що належать компанії KFC, у Росії та завершує укладення угоди про призупинення роботи всіх ресторанів Pizza Hut в Росії.

Такий захід ґрунтується на нашому рішенні призупинити всі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії та перенаправити весь прибуток від діяльності в Росії на гуманітарні зусилля", - сказали в компанії.

Нагадаємо:

Компанія Yum! Brands (їй належать бренди Taco Bell, KFC, Pizza Hut) призупиняє інвестиції та розвиток в Росії - прибуток перенаправлять на гуманітарні зусилля.

Економічна правда