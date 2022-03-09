У РФ закінчується чекова стрічка: запаси вичерпались у двох із чотирьох постачальників

У РФ чекова стрічка серйозно подорожчала та почала зникати в постачальників - запаси вичерпались у 2 із 4 постачальників.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на 2 джерела у великих аптечних мережах.

Цю інформацію підтверджують гендиректор російського виробника чекових стрічок "Севіт групп" Віталій Сінатов та гендиректор аптечної мережі "Рігла" Олександр Філіпов.

Вони пояснили проблему припиненням поставок сировини, ростом курсу валют та порушенням логістичних зв'язків через санкції проти РФ.

За словами Філіпова запаси вичерпались у 2 із 4 постачальників, а перпесктиви подальших відвантажень незрозумілі.

Також видання пише про подорожчання вартості стрічки в 3,6 рази - до 250 рублів за рулон.

За словами Філіпова, поточних запасів мережі "Рігла" вистачить на 1 квартал..

А якщо буде зберігатися ажіотажний попит - запаси закінчаться раніше.

Водночас у рітелейрі "Магніт" заявили про те, що дефіциту стрічки у них поки немає, але не виключають можливих проблем.

Зазначається, що в компанії вивчають варіанти альтернативних поставок, у т.ч. з Китаю.

Економічна правда