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Fitch зупиняє діяльність у Росії

Середа, 9 березня 2022, 08:26

Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії.

Про це повідомляється у прес-релізі групи.

Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які надаються в РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.

Група продовжить надавати аналітичні звіти ринку, готуючи їх за межами країни.

Також Fitch заявила, що підтримає своїх російських співробітників.

Економічна правда

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Fitch Росія РФ війна

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