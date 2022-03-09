Fitch зупиняє діяльність у Росії
Середа, 9 березня 2022, 08:26
Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії.
Про це повідомляється у прес-релізі групи.
Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які надаються в РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.
Група продовжить надавати аналітичні звіти ринку, готуючи їх за межами країни.
Також Fitch заявила, що підтримає своїх російських співробітників.
Економічна правда
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