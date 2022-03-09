Fitch зупиняє діяльність у Росії

Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії.

Про це повідомляється у прес-релізі групи.

Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які надаються в РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.

Група продовжить надавати аналітичні звіти ринку, готуючи їх за межами країни.

Також Fitch заявила, що підтримає своїх російських співробітників.

Економічна правда