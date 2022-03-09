Британський продавець дитячих товарів Mothercare зупиняє діяльність у Росії
Середа, 9 березня 2022, 10:21
Британський рітейлер дитячих товарів Mothercare заявив, що всі його операції в Росії, включаючи відвантаження всіх товарів, було припинено після вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє reuters.
Компанія заявила, що її місцевий партнер у Росії призупинить роботу приблизно 120 магазинів та онлайн-магазинів. На Росію припадає від 20% до 25% світового роздрібного продажу Mothercare.
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