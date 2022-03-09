Британський продавець дитячих товарів Mothercare зупиняє діяльність у Росії

Британський рітейлер дитячих товарів Mothercare заявив, що всі його операції в Росії, включаючи відвантаження всіх товарів, було припинено після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє reuters.

Компанія заявила, що її місцевий партнер у Росії призупинить роботу приблизно 120 магазинів та онлайн-магазинів. На Росію припадає від 20% до 25% світового роздрібного продажу Mothercare.