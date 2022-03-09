Росія залишається без Jack Daniel's

Brown-Forman Corp, виробник віскі Jack Daniel's, ухвалив рішення про зупинення комерційної діяльності в Росії.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру", - йдеться у повідомленні компанії.

Портфель брендів Brown-Forman включає віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілку Finlandia, текілу Pepe Lopez, el Jimador та ін. Продукція компанії представлена ​​більш ніж у 170 країнах.