Росія залишається без Jack Daniel's
Середа, 9 березня 2022, 20:09
Brown-Forman Corp, виробник віскі Jack Daniel's, ухвалив рішення про зупинення комерційної діяльності в Росії.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
"Ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру", - йдеться у повідомленні компанії.
Портфель брендів Brown-Forman включає віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілку Finlandia, текілу Pepe Lopez, el Jimador та ін. Продукція компанії представлена більш ніж у 170 країнах.
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