Глибоко стурбовані, але: Philip Morris та British American Tobacco залишаються в РФ

Тютюнові гіганти Philip Morris та British American Tobacco заявили, що не будуть виходити з РФ, але припинять інвестиції, а PM почне тимчасово скорочувати виробництво.

Про це повідомили пресслужби компаній.

Philip Morris повідомив, що зупинив усі заплановані інвестиції в РФ, зокрема щодо запуску нової продукції та всі комерційні, інновативні та виробничі інвестиції.

"PMI також активізував плани щодо скорочення своїх виробничих операцій в Росії на тлі перебоїв у ланцюгах поставок і зміни регуляторного середовища. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією", – заявили у компанії.

Компанія зазначила, що її співробітники пожертвували понад 300 тисяч доларів на підтримку України, і PMI подвоїть ці внески.

Щодо British American Tobacco, компанія заявила, що вона "глибоко стурбована конфліктом в Україні".

"Наш бізнес в Росії продовжує працювати. Ми зобов’язані дбати про всіх наших співробітників у цей надзвичайно складний і невизначений час для них та їхніх сімей", – пише тютюновий гігант.

Відтак керівництво компанії вирішило призупинити всі заплановані капітальні інвестиції в РФ.

Нагадуємо:

Британська компанія Imperial Tobacco першою серед великих тютюнових компаній заявила про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.

Тютюнові "гіганти" продовжують працювати на території Росії і поповнювати податками бюджет держави-агресора.

Чотири транснаціональні тютюнові компанії – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – утримують близько 12,5 тисячі працівників в Росії.