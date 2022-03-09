Глибоко стурбовані, але: Philip Morris та British American Tobacco залишаються в РФ
Тютюнові гіганти Philip Morris та British American Tobacco заявили, що не будуть виходити з РФ, але припинять інвестиції, а PM почне тимчасово скорочувати виробництво.
Про це повідомили пресслужби компаній.
Philip Morris повідомив, що зупинив усі заплановані інвестиції в РФ, зокрема щодо запуску нової продукції та всі комерційні, інновативні та виробничі інвестиції.
"PMI також активізував плани щодо скорочення своїх виробничих операцій в Росії на тлі перебоїв у ланцюгах поставок і зміни регуляторного середовища. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією", – заявили у компанії.
Компанія зазначила, що її співробітники пожертвували понад 300 тисяч доларів на підтримку України, і PMI подвоїть ці внески.
Щодо British American Tobacco, компанія заявила, що вона "глибоко стурбована конфліктом в Україні".
"Наш бізнес в Росії продовжує працювати. Ми зобов’язані дбати про всіх наших співробітників у цей надзвичайно складний і невизначений час для них та їхніх сімей", – пише тютюновий гігант.
Відтак керівництво компанії вирішило призупинити всі заплановані капітальні інвестиції в РФ.
Нагадуємо:
Британська компанія Imperial Tobacco першою серед великих тютюнових компаній заявила про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.
Тютюнові "гіганти" продовжують працювати на території Росії і поповнювати податками бюджет держави-агресора.
Чотири транснаціональні тютюнові компанії – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – утримують близько 12,5 тисячі працівників в Росії.
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