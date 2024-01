Final Fantasy VII Rebirth и Silent Hill 2: самые ожидаемые видеоигры 2024 года

Схоже, 2024-й стане гарячим роком ігрових новинок. Хоча геймери не отримають довгоочікуваний The Elder Scrolls VI (на реліз можна сподіватися лише за два роки), на них чекають не менш захопливі пригоди.

Вони зможуть знову зануритися в пригоди Клауда & Co. та зіткнутися з глобальним злом, уособленим у Сефіроті, стати свідком завершення епохи Едо в Японії, оцінити римейк легендарної гри Silent Hill 2, що стала бестселером у жанрі психологічного горору, та пережити багато інших позитивних вражень.

Глобальні розробники відеоігор – Square Enix, Ubisoft, Konami – працювали над тим, щоб зробити 2024 рік незабутнім.

Final Fantasy VII Rebirth Розробник: Square Enix Ігрові платформи: PlayStation 5, PC Дата релізу: 29 лютого

Фанати всесвіту Final Fantasy можуть радіти: через місяць вони знову зануряться в захопливі бійки і фантастичні пригоди Клауда та його друзів.

Final Fantasy VII Rebirth – друга частина римейк-проєкту від японського розробника відеоігор та коміксів Square Enix. Вона є продовженням Remake, що вийшла у 2020 році. Загалом компанія планувала випустити три частини римейку епічної сьомої частини RPG Final Fantasy 1997 року.

Клауд Страйф, головний герой серії відеоігор Final Fantasy Джерело: Gaming.net

У другій частині гравці знову зустрінуться з Клаудом, Барретом, Тіфою, Айріс та уособленням глобального зла Сефіротом. Також з’являться Ред XIII – розумний представник котячих, загадковий Вінсент Валентайн, Кат Ши, Юффі Кісарагі.

Гравці зможуть подорожувати неосяжними локаціями Планети на швидких їздових птахах "чокобо" за межами похмурого мегаполіса Мідгар. Вдасться відвідати і знайомі локації – місто Джунон, Costa del Sol, казино Gold Saucer.

За сюжетом, Клауд та його друзі залишають Мідгар та подорожують до Забутого міста, переслідуючи Сефірота – створеного корпорацією Shinra бійця елітного підрозділу та колишнього ворога Клауда. Сефірот вважався загиблим.

Місія Клауда та компанії – покласти край тиранії Shinra Electric Power Company, яка контролює Мідгар, та перемогти Сефірота.

За геймплеєм Final Fantasy VII Rebirth – масштабне RPG з можливістю досліджувати різноманітні локації, що відрізняється від ігрового режиму з покроковими боями. Дії та команди виконуватимуться в режимі реального часу. Гравець також зможе використовувати функцію "швидка подорож".

Prince of Persia: The Lost Crown Розробник: Ubisoft Ігрові платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Xbox One Дата релізу: 18 січня

Реліз довгоочікуваної відеогри Prince of Persia: The Lost Crown від французького розробника Ubisoft відбувся. Відгуки про гру за версією 67 критиків видання Metacritic лише позитивні. Загальний бал – 86 із 100 можливих. Критики високо оцінили її атмосферність, захопливі головоломки та дивовижний режим бою.

За прогнозом видання The Verge, The Lost Crown претендує на отримання титулу "Гра 2024 року". Історія її розробки бере початок у далекому 2003 році, коли Prince of Persia: The Sands of Time змінила звичний погляд на відеоігри в жанрі пригодницьких 3D-екшенів і здобула відданих фанатів на десятиліття вперед.

Ігровий бій у Prince of Persia: The Lost Crown Джерело: PlayStation

The Lost Crown створена в жанрі 2D-метроідванії. Цей жанр характеризується наявністю великого багаторівневого ігрового світу з безліччю доступних для дослідження локацій. Щоб відвідати деякі з них, треба знайти певний ключ.

Гра занурить в атмосферу Давньої Персії і стане скарбницею знань для поціновувачів міфології, історії та культури Сходу. Наприклад, підрозділ "Безсмертні" з фільму "300 спартанців" був у складі важкої піхоти в перському війську, а навчання його воїнів тривало з пʼятирічного віку.

Головний герой The Lost Crown Саргон – один з "Безсмертних", наймолодший та найсміливіший з них. Він має виконати складну місію: вирушити на легендарну гору Каф, щоб урятувати викраденого принца Персії Хассана.

Уже через 30 хв гри можна отримати перші досягнення та посилити героя: удосконалити зброю і пришвидшити пересування. Користувачам сподобається грати за Саргона: він сильний і його здібності можна вдосконалювати.

Tekken 8 Розробник: Bandai Namco Entertainment Ігрові платформи: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Дата релізу: 26 січня

Професійні гравці мали змогу випробувати Tekken 8 від японського розробника Bandai Namco ще до її офіційного релізу на публічних ігрових заходах та під час закритих бета-тестувань. Відгуки надзвичайно позитивні.

Геймерка Моллі Тейлор наголошує на відмінностях між рівнями якості сьомої та восьмої частин гри. Bandai Namco вклав значно більше коштів в останню, тому атмосфера відеогри – дійсно реалістична, кінематографічна і тримає увагу гравця до останнього моменту, точніше – до останнього удару.

Реалістичність Tekken 8 помітна навіть у дрібницях Джерело: Youtube PlayStation

Tekken 8 посилена ігровим рушієм Unreal Engine 5. Уже не чути монотонного закадрового оповідача і не видно нерухомих зображень, як у Tekken 7.

Основний сюжет нової відеогри наслідує попередній. У Tekken 7 відбувалося протистояння сина Кадзуя та його батька Хейхаті Місіми, який був головою корпорації "Місіма Дзайбацу" та засновником турніру "Король залізного кулака".

Кадзуя виходить переможцем, але тепер сам хоче заволодіти світом, використовуючи військову могутність своєї "Корпорації G". Лише його син Дзин Кадзама може зупинити свого батька. Починається нова глава історії.

У Tekken 8 можна проходити гру в сюжетному режимі або переключитися на Arcade Quest, обрати персонажа і почати вдосконалювати його здібності та бойову майстерність на видовищних турнірах, а також випробовувати покращений тренувальний режим. Кожен противник матиме власний стиль бою.

І в основному сюжеті, і в Arcade Quest Bandai Namco підтримує увагу завдяки екшн-сценам з ефектними ракурсами та динамічним бойовим турнірам.

Rise of the Ronin Розробник: Sony Interactive Entertainment Ігрові платформи: PlayStation 5 Дата релізу: 22 березня

Японія, 1863 рік. Гравець – ронін, самурай без господаря, воїн та безіменний найманець, свідок одного з найдраматичніших періодів в історії країни.

Цей період відомий як Бакумацу (кінець епохи Едо). Тоді відбулося зіткнення Сходу та Заходу: Японія виходить з ізоляції і починає шлях до модернізованої імперії. Політичні діячі Сакамото Рьома та Йосіда Сьоїн, тягнуть країну до сучаснішої культури. Однак взаємини із Заходом порушують давні традиції сьоґунату, підривають незалежну військову міць держави і позиції самураїв.

Чи погоджується ронін з цими змінами? Творці гри не розкривають основну місію протагоніста, однак відомо, що він уособлює свободу та незалежність духу Японії. Доля роніна буде пов’язана з різними сюжетними та квестовими персонажами відкритого ігрового всесвіту, зокрема, з історичними особами, та його вибором.

Події Rise of the Ronin відбуваються наприкінці епохи Едо в Японії Джерело: Insider-gaming

Insider Gaming порівнює геймплей Rise of the Ronin із сумішшю Assassin's Creed, Ghost of Tsushima та Dark Souls. В арсеналі гравця – широкий спектр зброї періоду громадянської війни Босін (1868-1869 роки): традиційна самурайська і модернізована (катани та вогнепальна). Також розробники додали історичні описи того чи іншого предмета – який коваль його виготовив та в якому столітті.

Гравець зможе обрати різні варіанти складності гри, взяти участь у квестах, удосконалити свої навички. У грі також є лінія романтичних стосунків.

Dragon Age: Dreadwolf Розробник: BioWare Ігрові платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X Дата релізу: стане відома влітку

Серія відеоігор Dragon Age від канадського розробника BioWare свого часу здійснила революцію в жанрі класичних рольових ігор, додавши в ігровий світ механіку сучасного геймплею. На думку багатьох фанатів, Dragon Age є духовним наступником Baldur’s Gate всесвіту Dungeons & Dragons.

У грудні 2023 року BioWare заінтригував: хоча дата релізу не розголошується, розробник натякнув, що розкриє всі деталі щодо Dragon Age: Dreadwolf влітку.

Видання Gamerant припускає, що під час літнього анонсу з’являться новий трейлер та одне відео геймплею, інформація про можливий реліз у третьому чи четвертому кварталах, а також дані про головного персонажа та скринплей.

Гравцям слід підготуватися до змін у бойовому геймплеї. Система боїв – одна з найважливіших частин серії Dragon Age і розробник постійно її трансформує. У Dreadwolf покроковий бій буде замінено на бій в реальному часі у RPG-всесвіті з ручним використанням щита для відбиття ударів ворога.

Silent Hill 2 Розробник: Konami Ігрові платформи: PC, PlayStation 5 Дата релізу: 2024 рік

Silent Hill 2 – довгоочікуваний римейк культової гри Silent Hill, який може об’єднати навколо себе нове покоління фанів жанру "горор". Konami оголосив про роботу над римейком ще у 2022 році. Розробляє гру польська студія комп’ютерних ігор Bloober Team, творець The Medium – відеогри в жанрі психологічного горору.

Фани очікують від розробників "правильну гру" і сподіваються, що римейк не втратить традиційної атмосфери Silent Hill Джерело: PlayStation

Konami повідомив, що Silent Hill буде випущена ексклюзивно для PlayStation 5 та посилена ігровим рушієм Unreal Engine 5. У Bloober Team усвідомлювали, що працюють над римейком легендарної гри. Креативний директор розробника Матеуш Ленарт заявив, що команда прикладе максимум зусиль для збереження класичної атмосфери Silent Hill і підтримки традицій оригінального жанру.

Уже зараз відомо про вдосконалення ігрового всесвіту Silent Hill та механіки бою. Композитор Акіра Ямаока обіцяє, що звуковий дизайн відеогри порадує фанів.

Під час презентації гри у 2022 році Konami анонсував ще кілька проєктів: Silent Hill Townfall та Silent Hill F. Дати їх релізів поки не відомі. Фанати Silent Hill 2 сподіваються, що вперше за довгий час отримають "правильну" гру.

За словами CEO Bloober Team Пьотра Баб'єно, чекати залишилося недовго. Він зазначив, що Silent Hill 2 технічно готова, і додав, що гра перебуває на етапі визначення стратегії просування та формування графіку релізу.

Like A Dragon: Infinite Wealth Розробник: Ryu Ga Gotoku Studio Ігрові платформи: PlayStation 4, PlayStation5, Xbox Series X, Xbox One, PC Дата релізу: 26 січня

Рольова відеогра Infinite Wealth продовжує популярну серію Like a Dragon і переносить гравців на Гаваї у місто Гонолулу. Це нова локація для геймерів, які звикли до Японії. Локація Гонолулу – найбільша з усіх у межах серії.

Геймери зануряться в мелодраматичний сюжет, побувають на численних вечірках та пляжах, поплавають в океані, відвідають величезний торговельний центр, візьмуть участь у бою з акулою та пограють у захопливі мініігри.

Подія варта уваги фанів Like a Dragon: самотній вовк Кірью Казума та відданий і щирий Ічібан Касуга об’єднаються заради пошуку та захисту матері Касуги.

Розробники покращили систему бою: вона залишилася покроковою, але тепер можна рухатися по колу і підкрадатися до ворога. Автори гри також удосконалили командний інтерфейс. Крім того, гравцю буде легше уникнути небажаної бійки.