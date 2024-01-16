Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст

ФОТО: TECHUKRAINE

Украина и Великобритания официально запустили технологический мост UK-Ukraine TechBridge, который будет способствовать развитию украинского ІТ-сектора.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Теперь украинские ІТ-компании и стартапы будут иметь еще больше возможностей для развития, в частности, легче привлекать дополнительное финансирование от британских инвесторов и получать гранты.

Проект позволит украинскому бизнесу эффективнее сотрудничать с британскими коллегами и партнерами. Мы уже зарекомендовали себя как одна из самых устойчивых технологических экосистем в мире. Поэтому готовы экспортировать и шерить этот опыт дальше", - написал министр.

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По его словам, UK-Ukraine TechBridge выгоден для обеих стран. Новые партнерства с топовыми игроками британской ІТ-индустрии позволят разрабатывать мощные совместные продукты и услуги, добавил Федоров.

Он пояснил, что часть этой инициативы - рескилинг- и апскилинг-программы для украинских ІТ-специалистов: о своем опыте и экспертизе расскажут представители топовых мировых компаний - Cisco, Salesforce, Oracle.

Экономическая правда

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