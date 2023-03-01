Кейс Multiplex: как пережила год войны крупнейшая сеть кинотеатров Украины

Из-за военной агрессии рф сфера развлечений и отдыха могла исчезнуть. Однако, как оказалось, украинцы проявили значительный запрос, особенно в отношении кинопоказов.

Больше о том, как удалось удержать бизнес, не растерять персонал и вообще прожить этот тяжелый военный год – поделится в интервью Роман Романчук, CEO Multiplex Holding.

— 24 февраля большинство украинцев испытали шок и ступор. Как первые дни войны сказались на вашей компании?

— С началом полномасштабной войны деятельность сети Multiplex условно можно распределить на три этапа. Первый – выживание, когда 24 февраля были закрыты все кинотеатры. На тот момент в компании работало 928 человек. Ключевыми пунктами плана действий стало обеспечение поддержки и помощи работникам, а также качественная коммуникация внутри коллектива. И хотя не было значительных ресурсов и инструментария, нам удалось организовать что-то вроде агентства для поддержки и помощи коллегам и их семьям.

Нам пришлось расставлять приоритеты. Так что для помощи и финансовой поддержки коллективу пришлось заблокировать все остальные оплаты. И то, что было на счету компании на утро 24 февраля, полностью заморозили и начали проводить с каждым отдельно контрагентом и партнером договоренности о переносе сроков оплат.

По данным MBR, в начале 2022 г. в Украине действовало 198 кинотеатров. Крупнейшая сеть Multiplex охватывала 29 кинотеатров.

Фото: пустые кинозалы Multiplex в первые месяцы войны

— То есть, первый шок вы пережили, а что было дальше?

— Второй фазой можно назвать медленное открытие кинотеатров. После Львова и Хмельницкого (в марте) в апреле открыли кинотеатры в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Днепре. На этом этапе был очень серьезный вызов с контентом, поскольку мировые студии, как владельцы контента, после начала войны прекратили отправлять его в Украину.

В течение 5 недель у меня было очень много переговоров, чтобы договориться о поставках контента в Украину. Ведь, во-первых, это большая индустрия с большим количеством работников, уплачивающая значительные налоги в бюджет. Во-вторых, мы не собираемся здесь умирать или проигрывать захватчику. И, в-третьих, это очень важно для общества, о чем свидетельствует огромное количество положительных отзывов наших гостей. Когда мы открылись в Кривом Роге, то для местного сообщества это был как шаг к победе и сигнал о стабильности. В конце концов, начиная с июня, Украина получает от основных студий все то и практически в те же даты, что и другие страны мира.

— Наше выживание, как и победа, зависят от консолидированности и взаимоподдержки. Ощущаются ли сейчас эти факторы в деловом сотрудничестве?

— Несмотря на все трудности, сеть Multiplex реструктуризировала и уже начала выплачивать накопившиеся с начала войны долги. В то же время, на всех безопасных территориях возобновляется работа кинотеатров, если с владельцами торговых центров удается договориться об особых условиях работы на период военного положения.

При этом следует понимать, что с начала войны наша сеть полностью или частично потеряла 7 из 29 объектов. В Мариуполе ТЦ уничтожен до основания. В Запорожье – на 95% и еще нужно провести экспертизу, чтобы понимать, возможно ли восстановление. В то же время, в Херсоне периметр нашего кинотеатра уцелел, но по ТЦ сейчас еще больше бьют, чем раньше. И вряд ли кто-нибудь сможет ответить, когда и вообще будут ли восстанавливать здание. Одно заведение в Харькове уже открыли, а второе еще нет, потому что из-за прилета по одному из залов разрушена крыша. А вот разрушенные кинотеатры в Киеве и Одессе нам удалось частично восстановить.

"Нас часто благодарят посетители за то, что эти 1,5-2 часа сеанса – это другая жизнь. Легче и спокойнее, чем окружающая реальность"

Фото: Запорожье, разрушенный войсками России кинотеатр Multiplex в ТРЦ Аврора

Почти все остальные удалось открыть, хотя и были определенные трудности в отдельных торгово-развлекательных центрах. Как мы ни пытались, но в ТЦ Юнион (Кривой Рог) не договорились, поэтому пришлось выйти оттуда.

— Так выглядит, что отрасль кинопоказов понемногу возвращается в довоенное положение?

— Говорить о полноценном возобновлении бизнеса еще рано. Существует несколько факторов, влияющих на отрасль. Прежде всего, это отключение света. Можете только представить, в каком количестве энергии нуждается кинотеатр! Также комендантский час резко ограничивает возможности для работы, ведь люди обычно ходят в кино вечером. Даже если комендантский час начинается в 23:00, работать приходится ориентировочно до 21:00, потому что общественный транспорт прекращает ходить за 1,5-2 часа, а персоналу необходимо добираться к себе домой.

Фото: Киев, кинотеатр Multiplex в ТРЦ Проспект.

Кроме того, на работу кинотеатров оказывают влияние воздушные тревоги. Бывали дни, когда кинотеатры могли показать максимум три слота сеансов в день. А после начала воздушной тревоги посетителям на выбор выдают сертификаты на другой сеанс или возвращают деньги за билет. Для нас же самое важное и самое приятное, что наши зрители снова возвращаются в кинозал и даже со второго или третьего раза пытаются досмотреть свой любимый фильм.

Розговор вел Борислав Леськив