GigaCloud начал публично отчитываться перед клиентами. Зачем?

CEO GigaCloud Артем Коханевич



GigaCloud первым среди украинских облачных операторов стал отчитываться перед клиентами.

"1300 компаний доверили нам "сердце" своего бизнеса, а это говорит о том, что мы взяли на себя риски, связанные с их IT-инфраструктурой и онлайн-сервисами, которыми пользуются миллионы украинцев. Практика публичного отчета, в котором мы каждый год будем подводить итоги, покажет, что "под капотом" у GigaCloud. Так наши существующие клиенты будут знать, что могут и дальше "спать спокойно", а потенциальные — что украинским облачным технологиям можно и нужно доверять― говорит Артем Коханевич, CEO GigaCloud.

В своем первом публичном отчете компания рассказала про запуск новых продуктов, открытие четвертого дата-центра, создание отдела "клиентского счастья" и другие события 2021 года.

Приводим текст отчета полностью.

Модернизация серверного парка

В 2020 году GigaCloud вышел на рынок частных облаков с услугой PRO Cloud и стал расти еще быстрее.

Год назад в оборудование было инвестировано больше, чем суммарно с 2016 по 2019 годы.

В этом году оператор инвестировал еще больше — на закупку "железа"потрачено почти 2 миллиона долларов и благодаря клиентам, он стал самым крупным в Украине клиентом Lenovo и Intel в направлении серверов и СХД.

Программно-аппаратный комплекс GigaCloud сегодня обеспечивает работу почти 7 тысяч виртуальных машин. А в хранилищах содержится 8 петабайт клиентских данных.

Теперь объем оперативной памяти его инфраструктуры составляет 103 ТБ — это тысячи клиентов и сервисов, которыми пользуются многие украинцы.

GigaCloud

Четвертый дата-центр и еще больше отказоустойчивости

Чтобы быть ближе к клиентам из Западной Украины и развивать местный бизнес, в 2019 году компания открыла региональный офис во Львове.

А в 2021 построила там новый облачный кластер.

Теперь специалисты оператора строят проекты на базе четырёх дата-центров, что дает возможность клиентам со всей Украины использовать для размещения своих сервисов полноценный геораспределенный облачный кластер.

Первым крупным сервисом, работающим по такой модели, стал проект львовского единого билета.

ТОП-3 облачных решения по заявкам клиентов

Слышать клиента ― главное, чему специалисты GigaCloud учатся постоянно.

Поэтому в его портфеле появились новые продукты, идеи которых принес сам рынок.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ― виртуальные рабочие столы для безопасной и эффективной дистанционной работы. VDI разворачиваются на базе частного облака PRO Cloud где и происходит обработка данных. Сотрудники клиентов смогут подключаться к корпоративным ресурсам и рабочему столу с любого устройства и места, где есть интернет. Ключевой особенностью сервиса является то, что данные заказчика не покидают частное облако, а это залог их сохранности.

Облако с графическими ядрами (GPU) для клиентов, у которых есть специфические нагрузки: 3D-моделирование, AI/ML, удалённая работа с графикой. Для таких типов нагрузки более эффективным является использование GPU, а не CPU, поскольку информация может обрабатываться одновременно во множество потоков. В таком случае ускорить работу можно в 10-14 раз.

PaaS-платформа ― публичное облако на базе OpenStack с гипервизором KVM. OpenStack позволяет добавлять новые функции с помощью отдельных модулей, и предоставлять их по модели Platform as a Service (PaaS, "платформа как услуга"). Это значит, что оператор может предоставлять клиенту не просто виртуальные машины, а готовые преднастроенные среды, например кластер Kubernetes, объектное хранилище, и др.

GigaCloud

Новый уровень защиты данных

Чтобы соответствовать высшим стандартам безопасности хранения информации, весной 2021 года оператор получил сертификат соответствия стандарту информационной безопасности PCI DSS.

На данный момент GigaCloud все ещё единственный украинский облачный оператор, имеющий такой сертификат.

Это позволяет размещаться в его облаке компаниям, которые принимают, передают или хранят данные международных банковских карт.

Одна из ключевых обязанностей сертифицированного по PCI DSS оператора ― последующие ежеквартальные аудиты системы информационной безопасности, что гарантирует всем клиентам максимальную защищенность данных, размещенных в облаке.

Сервис, техподдержка и первая "служба счастья"

К концу года отдел технической поддержки вырос вдвое.

Оператор стремится к тому, чтобы заказчики слышали как можно меньше гудков в ожидании ответа специалиста, а письменные запросы были обработаны в течение 20 минут после обращения.

А совсем скоро, с начала 2022 года такой уровень сервиса оператор будет предоставлять в любое время дня и ночи ― 24/7.

Чтобы клиенты получали максимальную ценность и эффективность от использования облачных сервисов, GigaCloud запустил отдел CSM (Customer Success Management) ― который сам называет отделом "клиентского счастья".

Специалисты отдела решают потенциальные проблемы еще до их появления, а также помогают избежать ошибок и разобраться в продукте.

Больше сертифицированных инженеров

Растут не только команды оператора, но и количество сертифицированных специалистов.

В 2021 году в команде появился еще один "генерал от IT" ― специалист с сертификатом VCAP (VMware Certified Advanced Professional, а еще четверо специалистов получили сертификат VCP (VMware Certified Professional).

Работа в дата-центре с оборудованием

Новые партнерства с мировыми вендорами

Осенью GigaCloud получил статус CCSP партнера компании Red Hat в Украине (Red Hat Certified Cloud and Service Provider).

Теперь он может предоставлять клиентам решения на виртуализации Red Hat, лицензии на использование решений Red Hat, таких, как Openshift, Ceph и Gluster, и при этом ― полноценную вендорскую поддержку.

В ближайшем будущем специалисты оператора смогут выступать первой линией поддержки для клиентов с этими решениями.

В конце года GigaCloud успешно прошел аудит со стороны компании SAP и получил сертификат SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations.

Для этого специалисты построили отдельный кластер, который отвечает всем требованиям SAP.

Теперь клиенты, которые размещают в облаке GigaCloud свои SAP-системы, будут получать хороший производительный сервис и возможность в полной мере пользоваться поддержкой от SAP.

В очередной раз GigaCloud подтвердил статус крупного партнера VMware.

VMware. В 2021 году стал Advanced-партнером (четвертый из пяти возможных), а в январе 2022 ожидает получения максимального статуса ― Principal.

На базе платформы VMware построено публичное облако E-Cloud, частное облако PRO Cloud, облако для банков B-Cloud, сервис виртуальных рабочих столов VDI и многое другое.

GigaCloud

Проекты года. ТОП-3 по сложности архитектуры

В этом году в облаках стартовали сотни новых проектов. Но есть такие, которыми оператор по-настоящему гордиться.

Частное облако для Data Science и системы удаленных рабочих столов (VDI) Fozzy Group

В рамках решения построено два кластера, один из которых используется клиентом для Data Science ― проведения исследования рынка и прогнозирования, а второе ― для развертывания системы удаленных рабочих столов (VDI).

Сложность и уникальность проекта состоит в том, что построенные решения были интегрированы в сервисы клиента, существующие в их собственном ЦОД.

В результате компания получила продолжение своей инфраструктуры, которая теперь может гибко расти в рамках большого гибридного кластера между частным облаком и их собственного ЦОД. Все решение управляется из объединенной консоли.

Отказоустойчивое решение для портала госуслуг "Дiя"

Решение на базе облака GigaCloud, которое начиналось как резервная площадка, в настоящее время работает как основная и стала частью большой инфраструктуры, которой пользуются более 6 миллионов украинцев.

Используемые технологии, оборудование и гибкость подхода к реализации требований клиента позволили построить особенный проект, выдерживающий большие нагрузки.

Бесшовная миграция в частное облако с простоем не более 5 минут

Сфера бизнеса компании SAT – транспортные услуги, что само по себе означает круглосуточный режим работы 24/7/365, и даже 30 минут недоступности сервисов обернется для компании ощутимыми финансовыми потерями.

Поэтому для миграции сервисов компании SAT в частное облако объединенная команда специалистов оператора и клиента разработала поминутный план работы, успешность реализации которого зависела от слаженности и согласованности действий всех членов команды.

Качественная предварительная проработка проекта, слаженность и синхронность действий, поэтапный перенос виртуальных машин, а также полное резервное копирование всех мигрированных системы с последующим двухнедельным контролем, привело к желаемому.

Проект миграции был реализован без сучка и задоринки, миграция всех сервисов прошла с простоем менее 5 минут.

Главные цифры 2021 года

300 новых компаний выбрали GigaCloud для размещения своих IТ-сервисов.

GigaCloud построил для клиентов 13 частных облаков.

Количество новых проектов в сегменте SMB выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Количество партнерских сделок в 2021 году увеличилось в 2 раза ― 105 новых партнеров из числа разработчиков и интеграторов заключили c оператором соглашения, чтобы предлагать своим клиентам облака GigaCloud для размещения IT-проектов.

"2022 год будет годом интересных и прорывных проектов, крутых экспериментов с нашими клиентами и партнерами. Смелость, свобода и облака ― то, что нужно бизнесу сегодня. И GigaCloud все это может дать!" ― говорит Артем Коханевич.