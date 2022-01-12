GigaCloud публічно звітує перед клієнтами. Навіщо?

CEO GigaCloud Артем Коханевич



GigaCloud першим серед українських хмарних операторів став звітувати перед клієнтами.

"1300 компаній довірили нам "серце" свого бізнесу, а це говорить про те, що ми взяли на себе ризики, пов'язані з їхньою IT-інфраструктурою та онлайн сервісами, якими користуються мільйони українців. Практика публічного звіту, в якому ми щороку підбиватимемо підсумки, покаже, що "під капотом" у GigaCloud. Так наші існуючі клієнти знатимуть, що можуть і далі спати спокійно, а потенційні — що українським хмарним технологіям можна і потрібно довіряти, — каже Артем Коханевич, CEO GigaCloud.

У своєму першому публічному звіті компанія розповіла про запуск нових продуктів, відкриття четвертого дата-центру, створення відділу "клієнтського щастя" та інші події 2021 року.

Наводимо текст звіту повністю.

Модернізація серверного парку

У 2020 році GigaCloud вийшов на ринок приватних хмар із послугою PRO Cloud і почав зростати ще швидше.

Рік тому в обладнання було інвестовано більше, ніж сумарно з 2016 по 2019 роки.

Цього року оператор інвестував ще більше — на закупівлю "заліза" витрачено майже 2 мільйони доларів і завдяки клієнтам він став найбільшим в Україні клієнтом Lenovo та Intel у напрямку серверів та СЗД.

Програмно-апаратний комплекс сьогодні забезпечує роботу майже 7 тисяч віртуальних машин.

А у сховищах міститься 8 петабайтів клієнтських даних.

Тепер обсяг оперативної пам'яті інфраструктури GigaCloud становить 103 ТБ — це тисячі клієнтів та сервісів, якими користуються багато українців.

GigaCloud

Четвертий дата-центр та ще більше відмовостійкості

Щоб бути ближчими до клієнтів із Західної України та розвивати місцевий бізнес, у 2019 році оператор відкрив регіональний офіс у Львові.

А у 2021 побудували там новий хмарний кластер.

Тепер оператор будує проєкти на базі чотирьох дата-центрів, що дозволяє клієнтам з усієї України використовувати для розміщення своїх сервісів повноцінний георозподілений хмарний кластер.

Першим великим сервісом, який працює за такою моделлю, став проєкт львівського єдиного квитка.



ТОП-3 хмарних рішень за проханнями клієнтів

Чути клієнта — це головне, чого оператор вчиться постійно.

Тому у його портфелі з'явилися нові продукти, ідеї яких приніс сам ринок.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — віртуальні робочі столи для безпечної та ефективної дистанційної роботи. VDI розгортаються на базі приватної хмари PRO Cloud де і відбувається обробка даних. Співробітники клієнтів зможуть підключатися до корпоративних ресурсів та робочого столу з будь-якого пристрою та місця, де є інтернет. Ключовою особливістю сервісу є те, що дані замовника не залишають приватну хмару, а це запорука їхньої безпеки.

Хмара з графічними ядрами (GPU) для клієнтів, які мають специфічні навантаження: 3D-моделювання, AI/ML, віддалена робота з графікою. Для таких типів навантаження ефективнішим є використання GPU, а не CPU, оскільки інформація може оброблятися одночасно у безліч потоків. У такому разі прискорити роботу можна у 10-14 разів.

PaaS-платформа — публічна хмара на базі OpenStack з гіпервізором KVM. OpenStack дозволяє додавати нові функції за допомогою окремих модулів і надавати їх за моделлю Platform as a Service (PaaS, "платформа як послуга"). Це означає, що операор може надавати клієнту не просто віртуальні машини, а готові предналаштовані середовища, наприклад кластер Kubernetes, об'єктне сховище та ін.

GigaCloud

Новий рівень захисту даних

Щоб відповідати найвищим стандартам безпеки зберігання інформації, навесні 2021 року GigaCloud отримав сертифікат відповідності стандарту інформаційної безпеки PCI DSS.

На цей час він все ще є єдиним українським хмарним оператором, який має такий сертифікат.

Це дозволяє розміщуватись у хмарі GigaCloud компаніям, які приймають, передають або зберігають дані міжнародних банківських карток.

Один із ключових обов'язків сертифікованого за PCI DSS оператора — наступні щоквартальні аудити системи інформаційної безпеки, що гарантує всім клієнтам максимальну захищеність даних, розміщених у хмарі.

Сервіс, техпідтримка та перша "служба щастя"

До кінця року відділ технічної підтримки виріс удвічі.

Оператор прагне, щоб замовники чули якнайменше гудків в очікуванні відповіді фахівця, а письмові запити були оброблені протягом 20 хвилин після звернення.

З початку 2022 року такий рівень сервісу оператор надаватиме у будь-який час дня та ночі — 24/7.

Щоб клієнти отримували максимальну цінність та ефективність від використання хмарних сервісів, запустили відділ CSM (Customer Success Management), який називають відділом "клієнтського щастя".

Фахівці відділу вирішують потенційні проблеми ще до їхньої появи та допомагають уникнути помилок і розібратися в продукті.

Робота в дата-центрі з обладнанням

Кількість архітектурних помилок зменшилася на 25%

За останній рік кількість інцидентів зменшилася на чверть у порівнянні з 2020.

У 2021 році людський фактор привів до інцидентів лише два рази, а архітектурних помилок стало набаго менше.

Більше сертифікованих інженерів

Зростають не лише команди, а й кількість сертифікованих фахівців.

У 2021 році в команді оператора з'явився ще один "генерал від IT" — фахівець із сертифікатом VCAP (VMware Certified Advanced Professional), а ще четверо фахівців отримали сертифікат VCP (VMware Certified Professional).

Нові партнерства зі світовими вендорами

Восени оператор отримав статус CCSP партнера компанії Red Hat в Україні (Red Hat Certified Cloud and Service Provider).

Тепер може надавати своїм клієнтам рішення на віртуалізації Red Hat, ліцензії на використання рішень Red Hat, таких як Openshift, Ceph та Gluster, і при цьому повноцінну вендорську підтримку.

Найближчим часом фахівці GigaCloud зможуть виступати першою лінією підтримки для клієнтів із цими рішеннями.

Наприкінці року оператор успішно пройшов аудит з боку компанії SAP та отримав сертифікат SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations.

Для цього фахівці оператора побудували окремий кластер, який відповідає всім вимогам SAP.

Тепер клієнти, які розміщують у хмарі оператора свої SAP-системи, будуть отримувати хороший продуктивний сервіс та можливість повністю користуватися підтримкою від SAP.

Вкотре GigaCloud підтвердив статус великого партнера VMware.

У 2021 році став Advanced-партнером (четвертий із п'яти можливих), а в січні 2022 очікує отримання максимального статусу Principal.

На базі платформи VMware побудована публічна хмара E-Cloud, приватна хмара PRO Cloud, хмара для банків B-Cloud, сервіс віртуальних робочих столів VDI та багато іншого.

GigaCloud

Проєкти року. ТОП-3 за складністю архітектури

Цього року у хмарах GigaCloud стартували сотні нових проєктів.

Приватна хмара для Data Science та системи віддалених робочих столів (VDI) Fozzy Group

В рамках рішення побудовано два кластери, один з яких використовується клієнтом для Data Science — проведення дослідження ринку та прогнозування, а друге — для розгортання системи віддалених робочих столів (VDI).

Складність та унікальність проєкту полягає в тому, що побудовані рішення були інтегровані в послуги клієнта, що існують у їхньому власному ЦОД.

В результаті проєкту компанія отримала продовження своєї інфраструктури, яка тепер може гнучко зростати в рамках великого гібридного кластера між приватною хмарою та їхнім власним ЦОД. Все рішення керується з об'єднаної консолі.

Відмовостійке рішення для порталу держпослуг

Рішення на базі хмари GigaCloud, яке розпочиналося як резервний майданчик, нині працює як основне і стало частиною великої інфраструктури, якою користуються понад 6 мільйонів українців.

Технології, які використовуються, обладнання та гнучкість підходу до реалізації вимог клієнта дозволили побудувати проєкт, який витримує великі навантаження.

Безшовна міграція в приватну хмару з простоєм трохи більше ніж 5 хвилин

Сфера бізнесу компанії SAT — транспортні послуги, що означає цілодобовий режим роботи 24/7/365, і навіть 30 хвилин недоступності сервісів обернеться для компанії відчутними фінансовими втратами.

Тому для міграції сервісів компанії SAT у приватну хмару об'єднана команда фахівців провайдера та клієнта розробила план роботи, успішність реалізації якого залежала від злагодженості та узгодженості дій усіх членів команди.

Якісне попереднє опрацювання проєкту, злагодженість та синхронність дій, поетапне перенесення віртуальних машин, а також повне резервне копіювання всіх мігрованих системи з наступним двотижневим контролем, призвели до бажаного результату.

Проєкт міграції був реалізований гладко, міграція всіх сервісів пройшла із простоєм менше ніж 5 хвилин.

Головні цифри 2021 року

300 нових компаній обрали GigaCloud для розміщення своїх ІТ-сервісів.

GigaCloud побудував для клієнтів 13 приватних хмар.

Кількість нових проєктів у сегменті SMB зросла у 2,5 раза у порівнянні з 2020 роком.

Кількість партнерських угод у 2021 році збільшилася вдвічі — 105 нових партнерів з-поміж розробників та інтеграторів уклали з оператором угоди, щоб пропонувати своїм клієнтам хмари GigaCloud для розміщення IT-проєктів.

"2022 рік буде роком цікавих та проривних проєктів, крутих експериментів з нашими клієнтами та партнерами. Сміливість, свобода та хмари — те, що потрібно бізнесу сьогодні. І GigaCloud може дати все!" — резюмує Артем Коханевич.