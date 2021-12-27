Директор "Фрезениус Медикал Кер Украина" Роман Шурдук: доступный диализ, медицинская реформа и либерализация экономики

Что можно изменить благодаря государственно-частному партнерству в медицинской сфере, почему европейские компании видят в Украине перспективный рынок и как улучшить условия лечения для пациентов с болезнями почек.

По данным, которые приводит Центр общественного здоровья Украины, с хронической болезнью почек живут 10% населения во всем мире, а более 2 млн человек на планете получают лечение диализом или посредством трансплантации.

Почечные патологии и хронические болезни почек сегодня называют "тихой эпидемией", ведь каждый десятый человек в мире находится на той или иной стадии патологии почек. Однако не все прибегают к первичной диагностике вовремя, поэтому болезнь может стремительно прогрессировать до критических стадий.

Согласно данным Национального реестра больных хронической болезнью почек и пациентов с острым повреждением почек за 2020 год, в Украине насчитывается 39 тыс. 430 человек с хроническими болезнями почек, из которых 11 тыс. 015, или 84,2% — на заместительной почечной терапии. Диализ получают 9 тыс. 649 украинцев.

По оценкам экспертов, это — лишь примерно треть из всех пациентов с диагнозом "почечная недостаточность", нуждающихся в диализе в учреждениях здравоохранения. Нередко на пути к лечению такие люди сталкиваются с целым рядом сложностей: отсутствие профильных медучреждений или отделений вблизи дома, неудобная логистика, очереди и изношенное медоборудование.

Fresenius Medical Care — ведущий мировой поставщик продуктов и услуг для диализа, работающий также и на украинском рынке. В августе 2021-го "Фрезениус Медикал Кер Украина" открыли диализный центр в Харькове — третий в сети центров этой компании в Украине после Черкасс и Чернигова. Кроме того, на технологии Fresenius полностью функционируют еще четыре партнерских центра: во Львове, Одессе, Запорожье и Киеве.

Директор ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" Роман Шурдук говорит: это — только начало. В интервью "ЭП" он рассказывает об особенностях частно-государственного партнерства, планах открытия новых центров и делится идеями о том, как Украине сформировать и удержать на внутреннем рынке новые, высококвалифицированные медицинские кадры.

- Пандемия COVID-19 "подсветила" многие проблемы в сфере здравоохранения: низкие зарплаты врачей, нехватка кадров, плохие условия в государственных медучреждениях. Какие проблемы стали видны благодаря пандемии в вашей отрасли?

- Диализ — до недавнего времени одна из наиболее консервативных и довольно специфическая сфера. Поэтому проблемы, которые присущи медицинской сфере в Украине в целом, именно в таких специфических отраслях становятся особенно видимыми. Пациенты, о которых мы заботимся, зависят от нас, ведь эти люди пожизненно зависимы от заместительной почечной терапии.

Я считаю, что государство начало предпринимать просветительские меры и внедрение профилактических средств в борьбе с коронавирусом слишком поздно, из-за чего Украина имеет не те результаты вакцинации, которые хотелось бы. Сегодня героическими усилиями всего профессионального сообщества мы постепенно спасаем ситуацию.

Еще одна проблема — это логистика. Пациенты с почечной недостаточностью должны посещать диализное отделение три раза в неделю. В условиях локдауна нам приходилось срочно решать проблемы с транспортом, подчас усилиями местных властей, подчас благодаря энтузиастам, волонтерам, а иногда и бизнесу, который приобщался к этому процессу. Однако следует отметить, что есть регионы, в которых местные власти ответственно отнеслись к этому вопросу, обеспечив больных муниципальным транспортом.

В целом же, проблема в том, что недостатки, которые мы наблюдаем в течение двух последних лет, имеют и кумулятивный эффект. Это не просто текущее кризисное явление — оно будет влиять на дальнейшее функционирование учреждений здравоохранения.

Директор ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" Роман Шурдук

- Как повлияла коронавирусная пандемия на работу вашей компании?

– Для компании "Фрезениус Медикал Кер Украина" не было ни одного дня локдауна. Мы считаем себя стратегическим предприятием. Так же и медики в больницах — они не отдыхали ни дня, ведь были фактически на фронте. А этот фронт не может работать без тыла и обеспечения. Именно таким тылом выступают компании вроде нашей.

Поскольку коммунальные медучреждения становились опорными пунктами в борьбе с COVID-19, некоторые из них ограничивали доступ больным почечной недостаточностью к своим диализным отделениям. Поэтому мы "подставляли плечо" и перенаправляли этих пациентов к себе, обеспечивали для них условия изоляции, а также надлежащую медикаментозную, аппаратную поддержку.

Эти два года показали, что независимо от того, о ком идет речь — о частных медицинских компаниях, коммунальных или государственных медучреждениях — в вопросе спасения пациентов в таких условиях между игроками на рынке не может быть никакой конкуренции. Ни одна страна в мире не смогла самостоятельно, без помощи бизнеса, волонтеров и неравнодушных людей преодолеть последствия пандемии и справиться с этими вызовами.

- Правда ли, что с началом пандемии у больных ковидом были проблемы с доступом к диализу, в частности из-за отсутствия условий для самоизоляции при получении диализа?

– Да. Но я очень надеюсь, что это был, так сказать, "эффект начала пандемии", когда многие провайдеры медуслуг, преимущественно — коммунальные, были просто не готовы к этому ни организационно, ни психологически. Там, где была возможность обеспечить изолированные условия для лечения таких больных, это делалось. Однако такая возможность была не везде.

Мы провели немало просветительской работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и снизить риски инфицирования этим вирусом. В частности, совместную с ЮНИСЕФ кампанию, которая мне кажется очень успешной. Наш медицинский директор и его команда регулярно проводили мастер-классы и делились опытом, который наработали "Фрезениус Медикал Керр" в заведениях своей сети — а это более 4 тыс. клиник по всему миру.

Результаты такой просветительской деятельности в Украине в целом — очень утешительные: в нашем центре в Черкассах вакцинировано 90% пациентов, в Чернигове — 80%, в Харькове — 70%, там показатель пока меньше, ведь этот центр открылся не так давно. Среди персонала достигнуто 100% уровня вакцинации. К сожалению, если говорить о невакцинированных пациентах в Украине, которые болеют коронавирусом, в таких случаях летальность — от 22 до 25%.

– С какими еще проблемами сталкиваются больные в коммунальных учреждениях здравоохранения сегодня?

- Есть проблемы с качеством предоставления медуслуг, также — с наличием необходимых сопроводительных медикаментов, поскольку пациенты нуждаются не только в диализной терапии, но и сопутствующей, медикаментозной. Насколько я знаю, не все учреждения здравоохранения ответственно относятся к этому вопросу и закупают обязательные для этих пациентов медикаменты, даже получив компенсацию за лечение больных диализом в полном объеме. Хотя, безусловно, есть ответственные провайдеры.

Я бы также выделил такие проблемы, как очень низкая осведомленность населения о болезнях почек в целом, а еще — питание при диализе, также уже упомянутые логистика и транспорт. Поэтому я хочу, чтобы эти два компонента — питание и транспорт — государство могло включить в свой тариф. Таким образом уровень оказания помощи пациентам мог бы значительно улучшиться.

Очереди на диализ — очень распространенная ранее проблема, которая, на мой взгляд, является просто нонсенсом. Если человек получил соответствующий диагноз и приходит в учреждение здравоохранения, у которого заключен договор с Национальной службой здоровья, ему обязаны оказать помощь — отказать не имеют права.

Директор ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" Роман Шурдук

- Fresenius Medical Care — немецкая компания. Какой интерес двигал ею, когда она решила освоить именно украинский рынок?

- Большие европейские холдинги с вниманием и надеждой наблюдают за Украиной как за потенциально успешной страной. Однако амбициозные порывы крупных брендов часто что-то сдерживает.

Украина — это большая страна, у которой есть все для того, чтобы стремительно развиваться. Раньше государственно-частное партнерство в Украине было скорее брендом, чем реальным механизмом. До запуска медреформы юридических предпосылок для активного развития такого направления просто не было. Изменения стали возможны, когда в Украине заработала НСЗУ как единственный действительно независимый центральный орган исполнительной власти.

На мой взгляд, единственная настоящая реформа, в которой нуждается украинская экономика сегодня, — это ее реальная либерализация. До сих пор мы наблюдали в основном симуляцию либерализации. Безусловно, упрощение административных процедур, уменьшение давления контролирующих органов и введение рынка медицинских услуг имеет свою специфику, связанную с безопасностью здоровья пациентов. Основная роль государства в таком случае должна заключаться в первую очередь в контроле качества медицинских услуг, предоставляемых провайдерами любой формы собственности.

На безопасность пациентов, прежде всего, влияют такие факторы, как: лицензирование, промежуточный, а также результативный контроль. Остальное сделает рынок. Подстроятся под такие изменения и коммунальные учреждения здравоохранения, поскольку захотят быть конкурентными в этой среде. Те же, кто еще до начала реформы работал по устаревшим, но часто "классическим" для украинской медицины стандартам, станут рудиментами — больше не будут обладать экономической эффективностью.

Инфраструктура для медицины является отправной точкой. Следующий этап — операционная деятельность. По такой схеме работают разные страны мира: есть пациенты, за которые отвечает государство, а оно, в свою очередь, в рамках договоров о государственно-частном партнерстве привлекает провайдеров той или иной услуги мирового уровня для обеспечения потребностей этих пациентов. Для Украины такой вид сотрудничества до сих пор — ноу-хау, поскольку наше законодательство в сфере государственных закупок достаточно устаревшее. Оно не соответствует современным трендам в части государственно-частного партнерства, хотя некоторые возможности, безусловно, существуют.

Что касается пациентов, то они от таких изменений должны только выиграть. Как и инфраструктура в целом, так и государство вообще. Именно поэтому, как мне кажется, залог развития медицины в Украине — это либерализация отрасли и создание конкурентных условий между провайдерами услуг всех форм собственности.

- Как можно усовершенствовать предоставление услуг пациентам благодаря такому государственно-частному партнерству?

- Государственная инфраструктура учреждений здравоохранения — давно устаревшая. Капиталовложения, необходимые для того, чтобы эту инфраструктуру приблизить как минимум к цивилизованным условиям, а как максимум, к европейскому уровню — очень высокие. Поэтому разные форматы государственно-частного партнерства — оптимальны для решения подобных ситуаций.

Украине следует привлекать больше профильных компаний, которые смогут обновить инфраструктуру, а также — обеспечат собственным ноу-хау всю процедуру лечения. По этому сценарию двигаются многие успешные страны, от Западной Европы до ОАЭ.

Лечение в наших клиниках отличается не только самой современной инфраструктурой и материально-техническим обеспечением. Здесь следует упомянуть о другой стороне: даже самое современное оборудование можно дискредитировать его неправильным применением. Поэтому мы заботимся об уровне подготовки наших специалистов — они совершенствуют свои знания на базе европейских тренинговых центров, перенимая опыт коллег из клиник в сети по всему миру.

Мы уже начали сотрудничество с несколькими заведениями среднего профильного, а также — высшего медицинского образования, и хотим стать базой для прохождения интернатуры. Молодых специалистов следует знакомить с европейскими стандартами оказания помощи.

Директор ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" Роман Шурдук

- Поделитесь профессиональными планами: как оцениваете перспективы развития вашей компании в будущем, 2022 году?

- Подытоживая наши профессиональные достижения за этот год, я уже вижу много успехов. Это и открытие частного диализного центра в Харькове, и бесперебойная работа в условиях коронавирусной пандемии, о чем уже упоминалось, и появление конкурентных частных центров, что также является показателем успеха, ведь речь идет о создании рынка. Мы любим конкуренцию и считаем, что это очень важно — чтобы пациент мог выбирать самое лучшее из предложений на рынке.

Учитывая, чего нам уже удалось достичь, планы на 2022 год должны быть не менее амбициозными. Поэтому, безусловно, мы планируем и дальше работать над развитием сети и над созданием новых медицинских центров в разных точках Украины: делаем все для того, чтобы даже в самых отдаленных уголках нашей родины, в том числе, в приграничных населенных пунктах, а также — рядом с линией разграничения на Донбассе, пациенты могли получать качественные услуги в комфортных условиях. Для достижения этой цели мы готовы поддерживать всех провайдеров медицинской услуги своей экспертизой, оборудованием, технологиями.

Мне чрезвычайно импонирует высказывание, что солдаты на фронте защищают Украину, а наша с вами задача в это время — сделать страну достойной того, чтобы ее защищали. Это и есть наш главный приоритет.