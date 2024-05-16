В Украине исторический разрыв между экспортом и импортом. Однако есть и положительные новости

Востаннє Україна експортувала товарів та послуг більше, ніж імпортувала, у далекому 2005 році. Відтоді впродовж майже двох десятиліть економіка країни з року в рік працювала з від'ємним зовнішньоторговельним балансом.

До великої війни він виглядав так: імпорт трохи, не критично, переважав експорт, а ці два показники коливалися майже одночасно із зміною цін на товарних ринках. Усі коливання негативного сальдо відбувалися в межах 1-8% від ВВП.

Цю закономірність перервала велика війна. За підсумками 2022 року різниця між обсягом імпорту та експорту становила 871 млрд грн або 16,8% від ВВП. У 2023 році ця тенденція лише зміцнювалася: імпорт постійно зростав, а понівечена війною економіка не могла компенсувати це відповідним відновленням експорту.

У січні-квітні 2024 року від'ємне сальдо торговельного балансу становило 8,5 млрд дол (імпорт – 21,9 млрд дол, експорт – 13,4 млрд дол), хоча за аналогічний період 2023 року цей показник становив 6,97 млрд дол (20,28 млрд дол і 13,3 млрд дол відповідно), свідчать проаналізовані ЕП дані Держмитслужби.

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Чому так відбувається? Головна причина – збільшення розриву у сфері машинобудування між тим, що країна експортує, і тим, що імпортує.

Зміна в імпорті за чотири місяці 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року

По-перше, українська цивільна продукція машинобудування, імовірно, приречена остаточно зникнути з міжнародних ринків. Її експорт з початку 2024 року становив 598 млн дол проти 1,07 млрд дол за чотири місяці 2023 року.

По-друге, впливає військовий фактор. Наразі багато машинобудівників орієнтуються на воєнний сектор, експорт продукції якого заборонений.

Офіційні особи кажуть, що потенціал виробництва військової продукції в рази вищий, ніж замовлення від Міноборони. Зокрема вже зараз можливості українського ВПК становлять 18-20 млрд дол. Однак держава через обмежені фінансові ресурси спроможна купувати лише третину від цього.

Відкриття ж такого експорту – чутливе питання, яке не має підтримки, зізнається міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Водночас імпорт товарів машинобудівної галузі лише зростає. У цьому є і мінуси, і плюси. Мінус у тому, що в січні-квітні 2024 року, як і рік тому, встановлений черговий за час великої війни рекорд щодо імпорту легкових авто: зростання на 15% відносно 2023 року. За підсумками 2024 року Україна може повторити показники імпорту автівок найуспішнішого в сучасній історії країни 2021 року. Цей ринок зростає завдяки продажам преміальних марок та електрокарів з Китаю.

Інші споживчі товари "стабільні": імпорт телевізорів та смартфонів становить 33-34% від минулорічного. Тобто річний показник буде таким же, як у 2023 році.

Крім автівок, майже весь інший приріст імпорту виправданий, а подекуди – і корисний. В основному це запчастини, товари для постраждалого енергетичного сектору і найбільш критичні позиції для військових цілей.

Імпорт дронів з початку 2024 року становив 377 млн дол – 85% від усього 2023 року, а імпорт деталей для їх виробництва в кілька разів перевищив показник усього попереднього року. Безпілотники зараз – третя за популярністю імпортна продукція машинобудування після автомобілів та мобільних телефонів.

Активніше завозяться верстати, оптика, шасі для військових машин. Тобто спроможності вітчизняного ВПК стають незрівнянно вищими, ніж раніше. Цю тезу ЕП не раз доводила в матеріалах. Якщо на початку великої війни українська САУ "Богдана" тільки-но пройшла всі перевірки і була в одному екземплярі, то зараз заявлено про виробництво восьми установок на місяць.

Загалом у 2024 році Україна виділила на розробку зброї в країні у вісім разів більше, ніж у 2023-му. Утричі зросло виробництво бронетехніки, учетверо – протитанкових ракет. Частину деталей для них Україна, звісно, імпортує.

Структура імпорту машинобудівної продукції за чотири місяці 2024 року

Ще одна позитивна новина – суттєве зменшення імпорту пального, що не дозволило ще більше розхитати торговельний баланс. Порівняно із січнем-квітнем 2023 року імпорт пального впав з 4,4 млрд дол до 2,6 млрд дол. Якщо рік тому частка цього товару в усьому імпорті становила 13%, то зараз – менше 10%.

У чому секрет? "Те, що до великої війни було проблемою (напівлегальні мініНПЗ – ЕП), зараз стало перевагою", – розповів ЕП експерт ринку, наводячи як приклад виробництво пального на мініНПЗ під носом росіян на Харківщині та Чернігівщині.