Большой секрет для большой компании: как фармкомпания борется с  распространением вируса на предприятии

Компания "Микрохим" является заметным игроком украинского фармацевтического рынка в кардиологическом и неврологическом сегментах.

Но наибольшую известность она приобрела во время пандемии, благодаря разработке первого украинского генерического препарата, влияющего на патогенез коронавируса.

Он в ближайшее время выйдет на отечественный рынок под брендом "Фавипиравир - Микрохим".

При этом создатель отечественного генерика (оригинальный препарат АВИГАН, Япония), как и все представители бизнеса, имеющие значительное количество персонала, столкнулся с проблемой защиты своего коллектива от COVID-19.

Генеральный директор "Микрохим" Игорь Погромский рассказал о том, как, по его мнению, максимально эффективно снизить потери во время нынешней пандемии.

— Игорь, в чем вы видите основную опасность для своего бизнеса во время данной пандемии?

— Если не брать во внимание карантинные ограничения для работы предпринимателей в целом ряде отраслей, то речь идет об опасности потери трудоспособности значительной части персонала на достаточно долгий период.

В нашем конкретном случае, это может привести к значимым убыткам. В каком-то упрощенном смысле, для наглядности, приведем публичные примеры наших футбольных клубов и сборной.

У всех на глазах на несколько недель коронавирус "выключал" из игры лидеров слаженного футбольного коллектива, заставляя тренеров массово выпускать на игру с грандами второй-третий состав. Результат был прогнозируемый – поражение.

Да, обидно, но не смертельно. Чего не скажешь в разрезе отдельных производственных компаний, которые не имеют "запасных составов".

Генеральный директор "Микрохим" Игорь Погромский

— Кто находится, на ваш взгляд, в наибольшей зоне риска?

— В первую очередь, это предприятия с бесперебойным циклом производства, а также фирмы, работа которых построена на использовании труда высококвалифицированного персонала.

Именно структуры с такой философией построения рабочего процесса в одночасье могут значительно сократить свою деятельность из-за болезни определенного процента персонала.

Если вы без большого труда сможете найти в любом регионе, к примеру, сантехника или слесаря (ни в коем случае не принижая роль данных профессий), то специалистов по проведению отдельных высокотехнологичных процессов и в лучшее время на отечественном рынке труда днем с огнем не сыщешь!

И если проблему "выбывания" одного специалиста можно на некоторое время "закрыть" общими усилиями подразделения, то в случае "выпадания" из процесса 20 и более процентов ключевого персонала - производственный цикл в компании просто остановится.

А, как правило, простой в один – два месяца может привести в таких отраслях к очень большим потерям.

— "Микрохим" - одна из таких компаний?

— Да. Без лишнего пафоса отмечу, что наши специалисты – наше главное достояние и незаменимый ресурс.

Особенность конкретно нашего предприятия в том, что мы специализируемся на производстве достаточно наукоемких и высокотехнологичных продуктов, которые при потере квалифицированного персонала производить просто некому.

Я уже не говорю о срыве графиков разработки, регистрациии и клинических испытаний - это те процессы, где с нами в жестком последовательном графике задействованы другие компании и игроки рынка. В общем, чем гордимся, тем и уязвимы: каждый наш специалист, технолог – на счету, его просто некем надолго заменить.

Тем более, тут накладываются и особенности фармацевтического производства, где не очень просто делегировать полномочия, так как они персонализированы и прописаны в нормативных актах. Одним словом, незаменимые у нас есть!

Поэтому, как только реальность эпидемии в нашей стране стала очевидной, мы начали разрабатывать алгоритм защиты для максимального снижения потерь. Хотя мы все, конечно, понимаем, что абсолютная защита возможна только в изолированной и четко контролируемой среде.

— И разработали?

— Более того, внедрили. И считаем этот опыт успешным. Основной смысл – это еженедельное проведение ПЦР – скрининга всех тех, кто в силу своего рода деятельности не может работать удаленно (а это 2/3 нашей компании). Что это нам дало?

Мы на ранней стадии регулярно выявляли и изолировали "скрытых" носителей – одну из опасных, на наш взгляд, категорий заболевших. Здесь уместна важная профессиональная деталь, на которую ранее обращали внимание специалисты - это способность скрытых носителей к заражению.

И если даже они не заражают, то до какого времени, при какой вирусной нагрузке и экспозиции... Одним словом, вопросов очень много и на большинство пока нет четких ответов.

Поэтому мы максимально эффективно в данной ситуации распорядились тем коротким временным диапазоном, который нам обеспечил плановый тест. Если бы мы тестировали людей с симптомами, то это не дало бы нам никакого запаса времени.

Кстати, это еще большой плюс для заболевшего с точки зрения своевременно начатой терапии и недопущения осложнений. Кроме того, мы обязательно тестировали сотрудников, вернувшихся из командировки, "отпускников", а также при выходе из больничного.

Таким образом, обезопасили своих сотрудников от возможного инфицирования внутри коллектива. Но общая эффективность мероприятий была бы гораздо выше, если бы такой системный мониторинг проводился в среде медработников, торговле, охране правопорядка, образовании и сфере услуг, где априори невозможно снижать контакты и сложнее противостоять распространению COVID-19.

— Как вы организовывали тестирование?

— У нас есть незыблемое правило - важную для компании работу нужно доверять профессионалам.

Мы заключили договор с компанией "Фармбиотест". На момент заключения с нами контракта, они выполнили уже более 40 тысяч тестов. Их специалисты очень оперативно организовали процесс отбора, транспортировки образцов и, главное, – быстрое получение результата.

Поэтому мы практически в течении часа после получения положительных результатов анализа принимали решение об изоляции работника.

— Игорь, какие основные уроки украинский бизнес должен вынести из всей этой ситуации с пандемией?

— Наверное, это общеизвестные прописные истины. Первое: скупой платит дважды – это в отношении тестирования работников за счет предприятия. Мне известны случаи, когда, сэкономив на организации планового тестирования несколько тысяч гривен, организации открывали ворота инфекции в коллектив. В итоге потеряли миллионы.

Второй момент – все нужно делать вовремя, возможно, даже заранее. Противоэпидемические процедуры должны быть плановыми, а не срочно проводиться "пожарной" командой топ-менеджмента, пытающейся найти выход из патовой ситуации с заболеванием сотрудников. И, главное, понять, что забота о здоровье сотрудников – это инвестиции, а не расходы.

Это инвестиции в будущее коллектива и в результат. Во всяком случае, это принципы работы "Микрохима".