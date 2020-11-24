Великий секрет для великої компанії: як фармацевтична компанія бореться з поширенням вірусу на підприємстві

Компанія "Мікрохім" є помітним гравцем українського фармацевтичного ринку в кардіологічному та неврологічному сегментах.

Але найбільшу популярність вона набула під час пандемії, завдяки розробці першого українського генеричного препарату, що впливає на патогенез коронавируса.

Він найближчим часом вийде на вітчизняний ринок під брендом "Фавіпіравір - Мікрохім".

При цьому творець вітчизняного генерика (оригінальний препарат АВІГАН, Японія), як і всі представники бізнесу, які мають значну кількість персоналу, зіткнувся з проблемою захисту свого колективу від COVID-19.

Генеральний директор "Мікрохім" Ігор Погромський розповів про те, як, на його думку, максимально ефективно знизити втрати під час нинішньої пандемії.

— Ігор, в чому ви бачите основну небезпеку для свого бізнесу під час даної пандемії?

— Якщо не брати до уваги карантинні обмеження для роботи підприємців в цілому ряді галузей, то мова йде про небезпеку втрати працездатності значної частини персоналу на досить довгий період.

У нашому конкретному випадку, це може призвести до значних збитків. В якомусь спрощеному сенсі, для наочності, наведемо публічні приклади наших футбольних клубів і збірної.

У всіх на очах на кілька тижнів коронавірус "вимикав" з гри лідерів злагодженого футбольного колективу, змушуючи тренерів масово випускати на гру з грандами другий-третій склад.

Результат був прогнозований - поразка. Так, прикро, але не смертельно. Чого не скажеш в розрізі окремих виробничих компаній, які не мають "запасних складів".

Генеральний директор "Мікрохім" Ігор Погромський

— Хто перебуває, на ваш погляд, в найбільшій зоні ризику?

— В першу чергу, це підприємства з безперебійним циклом виробництва, а також фірми, робота яких побудована на використанні праці висококваліфікованого персоналу.

Саме структури з такою філософією побудови робочого процесу відразу можуть значно скоротити свою діяльність через хворобу певного відсотка персоналу.

Якщо ви без великих труднощів зможете знайти в будь-якому регіоні, наприклад, сантехніка або слюсаря (ні в якому разі не принижуючи роль даних професій), то фахівців з проведення окремих високотехнологічних процесів і в найкращий час на вітчизняному ринку праці днем ​​з вогнем не знайдеш!

І якщо проблему "вибування" одного фахівця можна на деякий час "закрити" спільними зусиллями підрозділу, то в разі "випадання" з процесу 20 і більше відсотків ключового персоналу - виробничий цикл в компанії просто зупиниться.

А, як правило, один - два місяці простою може привести в таких галузях до дуже великих втрат.

— "Мікрохім" - одна з таких компаній?

— Так. Без зайвого пафосу відзначу, що наші фахівці - наше головне надбання і незамінний ресурс. Особливість конкретно нашого підприємства в тому, що ми спеціалізуємося на виробництві досить наукомістких і високотехнологічних продуктів, які при втраті кваліфікованого персоналу виробляти просто нікому.

Я вже не кажу про зрив графіків розробки, реєстрації та клінічних випробувань - це ті процеси, де з нами в жорсткому послідовному графіку задіяні інші компанії і гравці ринку. Загалом, чим пишаємося, тим і уразливі: кожен наш фахівець, технолог - на рахунку, його просто немає ким надовго замінити.

Тим більше, тут накладаються і особливості фармацевтичного виробництва, де не дуже просто делегувати повноваження, так як вони персоналізовані і прописані в нормативних актах. Одним словом, незамінні у нас є!

Тому, як тільки реальність епідемії в нашій країні стала очевидною, ми почали розробляти алгоритм захисту для максимального зниження втрат. Хоча ми всі, звичайно, розуміємо, що абсолютний захист може бути тільки в ізольованому і чітко контрольованому середовищі.

— І розробили?

— Більш того, впровадили. І вважаємо цей досвід успішним. Основний сенс - це щотижневе проведення ПЛР - скринінгу всіх тих, хто в силу свого роду діяльності не може працювати віддалено (а це 2/3 нашої компанії). Що це нам дало?

Ми на ранній стадії регулярно виявляли і ізолювали "прихованих" носіїв - одну з небезпечних, на наш погляд, категорій хворих. Тут доречна важлива професійна деталь, на яку раніше звертали увагу фахівці - це здатність прихованих носіїв до зараження.

І якщо навіть вони не заражають, то до якого часу, при якому вірусному навантаженні і експозиції ... Одним словом, питань дуже багато і на більшість поки немає чітких відповідей.

Тому ми максимально ефективно в даній ситуації розпорядилися тим коротким часовим діапазоном, який нам забезпечив плановий тест. Якби ми тестували людей з симптомами, то це не дало б нам ніякого запасу часу.

До речі, це ще великий плюс для хворого з точки зору своєчасно розпочатої терапії та недопущення ускладнень. Крім того, ми обов'язково тестували співробітників, які повернулися з відрядження, "відпускників", а також при виході з лікарняного.

Таким чином, убезпечили своїх співробітників від можливого інфікування всередині колективу.

Але загальна ефективність заходів була б набагато вище, якби такий системний моніторинг проводився в середовищі медпрацівників, торгівлі, охорони правопорядку, освіті та сфері послуг, де апріорі неможливо знижувати контакти і складніше протистояти поширенню COVID-19.

— Як ви організовували тестування?

— У нас є непорушне правило - важливу для компанії роботу потрібно довіряти професіоналам.

Ми уклали договір з компанією "Фармбіотест". На момент укладення з нами контракту, вони виконали вже більше 40 тисяч тестів. Їх фахівці дуже оперативно організували процес відбору, транспортування зразків і, головне, - швидке отримання результату. Тому ми практично протягом години після отримання позитивних результатів аналізу приймали рішення про ізоляцію працівника.

— Ігор, які основні уроки український бізнес повинен винести з усієї цієї ситуації з пандемією?

— Напевно, це загальновідомі прописні істини. Перше: скупий платить двічі - це відносно тестування працівників за рахунок підприємства.

Мені відомі випадки, коли, заощадивши на організації планового тестування кілька тисяч гривень, організації відкривали ворота інфекції в колектив. У підсумку втратили мільйони.

Другий момент - все потрібно робити вчасно, можливо, навіть заздалегідь. Протиепідемічні процедури повинні бути плановими, а не терміново проводитися "пожежної" командою топ-менеджменту, яка намагається знайти вихід з патової ситуації із захворюванням співробітників.

І, головне, зрозуміти, що турбота про здоров'я співробітників - це інвестиції, а не витрати. Це інвестиції в майбутнє колективу і в результат. У всякому разі, це принципи роботи "Мікрохім".