Как изменится Киев в 2020

Сьогодні Київ – все ще місто, яке дісталося нам у спадок від Радянського союзу. Інтенсивне будівництво житлових та офісних багатоповерхівок, сучасних торговельних центрів сприяє розширенню меж міста.

Водночас значні території в середмісті й біля Дніпра зайняті промисловими зонами, транспортними магістралями, складами та іншими об’єктами, що не дружні до мешканців та не використовуються ефективно. Один з ключових етапів перетворення Києва на комфортне європейське місто – переосмислення функцій таких територій, створення на місці занедбаних промзон у центрі сучасних поліфункціональних кварталів з громадськими просторами та повноцінною інфраструктурою, що дозволяє жити й працювати в одному місці.

Такі об’єкти вже реалізується в Києві. Ще ряд знакових проєктів реновації SAGA Development планує розпочати у 2020 році.

Реновація Київпроекту

Розташована в самому центрі Києва будівля колишнього проєктного інституту "Київпроект" давно не використовується за призначенням та потребує переосмислення і реконструкції.

Власник приміщення, ПАТ "Київпроект Девелопмент", уже кілька років працює над концепцією реновації: було розглянуто близько 10 проєктів, один з них навіть отримав дозвіл на будівництво.

Зрештою, власник відхилив всі запропоновані проєкти та залучив до розробки оптимальних рішень SAGA Development та Perfect Group, які ініціювали просторові та соціологічні дослідження території.

Метою досліджень, які протягом 2019 року проводила команда "Агентів змін", було розробити оптимальний сценарій реновації та запропонувати містянам саме ті функції, яких дійсно бракує району.

В результаті була розроблена концепція, яка передбачає збереження модерністського зовнішнього вигляду будівлі, реставрацію сусіднього будинку-пам’ятки архітектури, спорудження підземного паркінгу на понад 500 машин, створення публічного простору та пасажів, що об’єднають вулицю Володимирську з Пушкінською, а Богдана Хмельницького – з Прорізною.

Функціональне наповнення будівлі після реконструкції має стати предметом дискусій та обговорень із залученням усіх зацікавлених сторін: мешканців та користувачів навколишніх територій, орендарів офісів у будівлі Київпроекту, проєктних інституцій та архітекторів.

Девелопери пояснюють, що відкриті до будь-яких пропозицій, які допоможуть зробити майбутній проєкт корисним та дружнім до мешканців міста.

В основу реновації покладено філософію баухаузу. 100 років тому провідні архітектори, скульптори та митці об’єдналися для створення будівлі майбутнього як фізичного втілення концептуального контексту, а 50 років тому Київпроект об’єднав найкращих архітекторів та проєктувальників Києва, які сформували образ сучасного міста.

"Наша Big Idea — зробити Київпроект місцем, де збираються найсильніші, найфаховіші та найуспішніші. Для цього ми напрацьовуємо ідеї й об'єднуємо всі бізнес-компоненти в об'єкті. Ми хочемо, щоб він став місцем сили, місцем найбільш потужних ідей та досягнень, домівкою для людей та компаній, що гідно презентують країну, місто у світі", — пояснив задум CEO SAGA Development Андрій Вавриш під час обговорень майбутніх функцій проєкту з громадськістю.

ANDRIYIVSKY Business Space

Одне зі своїх ключових завдань SAGA Development вбачає в перетворенні Подолу в комфортний район, де старовинні будинки гармонійно поєднуватимуться з сучасною забудовою. Зараз компанія реалізує кілька проєктів на Подолі, серед яких будівництво багатофункціонального комплексу на вулиці Сагайдачного за проєктом Олега Дроздова.

У 2020 році девелопер приступає до реконструкції недобудованого бізнес-центру між вулицями Набережно-Хрещатицькою, Андріївською та Братською.

Проєкт реконструкції став результатом закритого неформального конкурсу між провідними українськими архітекторами сучасності – Олегом Дроздовим і командою Drozdov&Partners та Олексієм Пахомовим з BURO Architects. В результаті конкурсу переміг Олексій Пахомов з проєктом, якому притаманні витончена простота та індивідуальність

Автори проєкту переконані, що втручання в історичне середовище має враховувати контекст, бути дбайливим та обережним. При цьому світовий досвід доводить, що якісно спроєктований об’єкт сучасної архітектури може бути органічнішим в історичному середовищі, ніж імітація під старовину.

ANDRIYIVSKY Business Space – класичний mix-used проєкт, що поєднає офісні приміщення, коворкінги з обмеженою кількістю апартаментів та панорамним рестораном на даху, звідки на 360° відкриватиметься панорама Подолу.

В приміщеннях бізнес-центру буде багато світла та простору завдяки панорамним вікнам правильної, майже квадратної форми. В оздобленні фасаду буде використано якісні місцеві природні матеріали, зокрема, граніт і габро. Окремі частини даху будівлі будуть експлуатовані.

Новий Поділ

Ще один спільний проєкт SAGA Development та Perfect Group на Подолі – реновація території Київського річкового порту вздовж вулиці Набережно-Лугової від Рибальського мосту до судноремонтного заводу.

Мета проєкту, розробленого Architectural Prescription та ZOTOV&CO, – повернути людям територію, яка багато років була виключена з міської тканини, та створити район для життя, роботи, бізнесу, відпочинку та розваг. Замість занедбаних складів тут будуть побудовані 7 сучасних європейських кварталів з житлом, офісами, коворкінгами, кафе та ресторанами, школами та дитсадками, культурним центром, публічним простором вздовж набережної та громадським пляжем.

Кожному з кварталів буде притаманна власна оригінальна архітектура, при цьому вони поєднуватимуть житлові приміщення, офіси та торговельно-розважальну інфраструктуру.

Висота будівель не перевищуватиме 8 поверхів. Житлові секції матимуть затишні внутрішні двори, закриті для автомобілів та сторонніх. Офісні площі розташуються в секціях вздовж завантажених магістралей та матимуть входи з боку вулиці.

На перших поверхах працюватимуть магазини та кафе, а з боку набережної – кафе з літніми майданчиками біля води.

Проєкт передбачає створення пішохідних зв’язків між кварталами, велодоріжок, просторів для прогулянок і дозвілля. Вздовж Дніпра буде створений публічний простір з набережною – комфортною, доступною, відкритою для всіх охочих та зонованою для різних видів дозвілля. У якості арт-об’єктів на території залишать вантажні крани, які тривалий час були її візитівкою.

Реалізація першого кварталу Нового Подолу, розташованого на перетині вулиць Набережно-Лугової та Нижнього валу, розпочнеться вже навесні 2020 року.

AMSTERDAM Concept Quarter

Плани SAGA з реновації промислових територій Подолу не обмежуються прибережними територіями.

Ще один проєкт реновації – переосмислення території колишнього Київського шовкового комбінату між вулицями Костянтинівською й Кирилівською.

Проєкт, який буде реалізований у партнерстві з Інтергал-Буд, передбачає зведення трьох будинків-кварталів висотою від 8 до 11 поверхів з власною інфраструктурою, підземними паркінгами, дитячими та спортивними майданчиками.

Початок реалізації проєкту також планується навесні 2020 року.

BOSTON Concept House

Ще один проєкт реновації занедбаної промислової зони, але вже в Оболонському районі, поруч зі станцією метро "Почайна" та майбутнім однойменним парком.

Проєкт передбачає можливість жити, працювати або здійснювати покупки та розважатися в одному місці, й розрахований на сучасних молодих фахівців з різних галузей.

Це будинок з сучасною технологічною архітектурою, інтерактивним медіа-фасадом, інноваційними технологіями, повноцінною інфраструктурою для життя, роботи та відпочинку.

Інфраструктурні об’єкти складатимуть майже половину площ комплексу. Для роботи на території передбачені офіси, коворкінги, конференц-зали та творчі студії, для дозвілля – кафе, ресторани, магазини, зона для пікніків, прогулянкова зона вздовж річки Почайна, парк та суспільні простори.

Для автомобілів запроєктований підземний паркінг, для занять спортом – спортивні майданчики, велодоріжки, скейт-парк. На території будуть облаштовані зони для вигулу домашніх улюбленців, дитячі майданчики та дитячий садок.

SAGA Development взяла на себе амбітну місію розвитку міста за допомогою екосистеми партнерств. Це великий виклик як для самої компанії, так і для інших гравців девелоперського ринку, яким доведеться докласти немало зусиль, щоб досягти заданої планки. Водночас це дає надію на перетворення Києва на дійсно європейське, сучасне та комфортне для мешканців місто.